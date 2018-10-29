【大慶證券】盤前分析－美股持續探底 台股保守以待



◆盤勢分析

上週五因亞馬遜與 Google 財報及展望不佳，科技股領跌，拖累美股四大指數全面走跌，且雖然美國第三季 GDP 年增率達 3.5%，優於市場預期，不過企業投資成長率下滑、房市投資萎縮以及出口減少，令投資人擔憂未來經濟成長將放緩，造成美股走勢低迷，四大指數終場分別下跌 1.19~2.07% 不等。10 月以來國際利空消息不斷，加上經濟數據放緩，導致股市大幅修正，在利空未完全淡化下，股市走勢仍疲軟，建議投資人應保守以待。

受到美股四大指數全面強彈，台股上週五開高後一度大漲 109 點至 9629 點，而後因台幣貶破 31 元、人民幣貶破 6.96 元關卡、亞股走勢疲軟，加上近期外資大賣台股，融資斷頭壓力湧現，使得大盤開高走低，盤中一度下探 9400 點整數關卡，所幸隨後即見低接買盤進場，指數跌幅收斂，終場以 9489 點作收，下跌 31 點，成交量為 1329 億元。自十月以來國際利空消息不斷，外資累計賣超超過 1500 億元，台股多次破底，八大行庫與四大基金進場也未能有效止跌，不過以技術、籌碼面來看，大盤 KD 值與 RSI 值皆落入超賣區，加上外資期貨淨多單水位已默默回升至 38403 口，台股短線上隨時有機會反彈，但目前國際紛擾仍多，料將持續影響股市走勢，研判台股短期內應還是處於弱勢整理格局，指數區間估將落在 9400~9700 點之間，建議投資人仍應保守以對。

上週五權值股漲跌互見，台積電、中華電、南亞、統一、台灣大皆以上漲作收，漲幅 0.46~1.49% 不等；另一方面如：鴻海、國泰金、富邦金、大立光、可成等受到蘋果拉貨動能不如預期、壽險匯損擴大等議題，分別下跌 1.88~7.75% 不等，短期內因外資持續賣超台股，權值股壓力相對較大，在外資尚未轉賣為買之前，權值股走勢應持續疲軟。中小型股在融資斷頭追繳壓力下，人氣族群矽晶圓、工具機、光學、蘋概股等跌勢較重，建議投資人勿因股價跌深即進場摸底；盤面上除了被動元件由國巨帶頭領漲 2.69%，表現較為強勢，其餘皆為零星個股表現，如：台灣高鐵、豐泰、康普、華晶科、技嘉、光磊等個股各擁題材，分別上漲 0.93~8.33% 不等。上週五盤面上依舊殺聲隆隆，多數人氣股表現依然弱勢，短線上因大盤震盪幅度較大，選股確實不易，建議投資人可依循基本面表現強勁、高殖利率等防禦型類股進行布局。

