高盛降匯控目標價 散戶60元關口強力護盤

匯豐控股 (0005-HK) 下週一 (29 日) 公佈第三季財報前，又遭到券商下調目標價。高盛報告預期，外匯波動影響匯控獲利及估值，將未來 12 個月的目標價，調低 2.4% 至港幣 82 元。

高盛預測，匯控第三季列帳基準稅前盈餘 56.81 億美元，年增 23%，屬市場預期的區間水準。

值得留意的是，該行預測季度淨利息收入升 9.4%，整體經營收入增加 2.7%，受匯兌及嚴格的成本控制，料成本開支則跌 6.9% 至 79 億美元，第三季已經可以達成收入成長高於成本的目標，意味年底前有望達成訂下的策略目標。

高盛估計，匯控第三季業績焦點會落在收入動力方面，尤其是股市氣氛轉弱，及集團一直引導市場，年底前收入對成本增長會由負轉正；該行進一步指，第三季美匯明顯轉強，估計對有形資產淨值有 1.3% 的不利影響。

綜合匯率波動對獲利及估值影響，高盛將匯控未來 12 個月的目標價由 84 元，輕微調低至 82 元，仍維持「買入」評級。

2 週以來，匯控先後被摩根大通、花旗及高盛下調目標價，普遍原因包括鑒於週邊影響下，市場貸款成長減慢、利息及手續費收入因而減速，及匯率波動影響入帳盈餘。

匯控近期頻遭做空，對沖基金橋水 (Bridgewater) 更大手筆做空 1 億股，股價也跌至 52 週新低。

不過，散戶在股價跌至近 60 元關口時展開護盤行動，多達 2500 張買單、約 450 萬股排隊掃貨，暫時守住 60 元關口。今 (25) 日匯控續跌，截至發稿，報 60.55 元，跌 0.519%，60 元關口保衛戰料將持續。