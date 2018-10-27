微信回應被約談：將進一步加強清理色情低俗內容

10月26日，全國“掃黃打非”辦公室和國家新聞出版署就微信公眾號關於色情低俗內容的管理進行約談。對此，微信方面回應稱，根據約談要求，微信平台將進一步加強內容及資質審核、清理低俗信息以及完善舉報受理機制。

微信方面表示，昨日起，微信公眾號已經處理2171個帳號，其中封號和註銷1706個，能力封禁465個；並將在平台內調整執行以下策略：針對低俗違規帳號限制文章搜索和帳號搜索；對低俗內容標準收緊，處罰加重；屏蔽低俗相關關鍵詞搜索。

微信稱，一直以來，微信都對色情低俗內容進行嚴格打擊，對違規內容及公眾號會實施包括刪除文章、封禁功能、切斷外鏈、封停賬號等處罰措施。根據《微信公眾平台運營規範》，對發送低俗內容的帳號，進行階梯性封號處理；對名稱、頭像、功能介紹涉及低俗的帳號，進行清空處理；對發送色情淫穢類文章的帳號，進行註銷處理；微信團隊保留對情節嚴重或多次違反相關規定的帳號進行加重處罰的權利。

同時，微信公眾號設有明確的用戶投訴機制，鼓勵用戶若發現相關違規內容可進入公眾號文章，直接進行投訴。即日起，平台將進一步加強對投訴渠道的指引。

微信表示，近半年來，我們封禁及處理發送色情暴力類內容的帳號25841個，刪除相關文章43511篇；封禁及處理發送低俗類內容的帳號82562個，刪除相關文章124898篇。對誇大誤導、標題黨類的帳號，封禁及處理16548個，刪除相關文章50777 篇。清理低俗信息，傳遞更有價值的內容，是所有用戶和微信公眾號的共同目標，平台嚴格按照約談要求，舉一反三，防微杜漸，用最嚴格的規則確保擋住低俗信息的一切傳播路徑。