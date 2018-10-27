騰訊(00700-HK)又有新危機：被兩部門約談 股價10年來最大調整

最近自媒體圈不平靜，騰訊(00700-HK)也遭到了相關部門約談，關於微信公眾號。

10月26日，全國“掃黃打非”辦公室和國家新聞出版署就微信公眾號傳播淫穢色情和低俗網絡小說問題約談了騰訊公司，責令其立即下架違背社會主義核心價值觀，低俗、庸俗、媚俗網絡小說，堅決清理傳播淫穢色情等有害內容的微信公眾號，切實履行企業主體責任。

全國“掃黃打非”辦公室、國家新聞出版署有關部門負責人指出，一段時期以來，通過微信公眾號傳播淫穢色情和低俗網絡小說的問題有所蔓延，以低俗內容為噱頭吸引讀者通過點擊“閱讀原文”、識別二維碼等方式引流至其他公眾號或網站的現象較為嚴重，嚴重幹擾了網絡出版秩序，讀者反映強烈。有關負責人強調，微信公眾號作為網絡服務平台，向公眾提供網絡文學作品，必須遵照《網絡出版服務管理規定》，依法合規運營；騰訊公司即日起要立即全面開展自查自糾，對公眾號進行認真審核、審看，堅決清理傳播淫穢色情和低俗等有害內容的微信公眾號，下架低俗網絡文學作品，關停問題嚴重的公眾號，整頓低俗內容引流現象，同時對類似問題“舉一反三”，不給違法違規低俗內容提供傳播的渠道。

有關負責人要求，騰訊公司必須遵照國家法律法規要求，提高思想認識、加強內容及資質審核、完善舉報受理機制，切實擔負起主體責任，加強微信公眾號的內容管理。要把打擊淫穢色情和低俗信息放到更重要的位置，加強日常監管，對微信公眾號等內容提供者進行真實性、安全性、合法性審核，完善黑名單制度，要在平台顯著位置設置便捷投訴舉報入口，認真處理公眾舉報，及時處置有害信息。要切實落實編輯責任制度，充實審核團隊，完善審核機制，建立內容質量評估體系和管控機制，要對關鍵崗位人員加強培訓，提高編輯人員能力水平，始終堅持把出版、傳播優秀作品作為中心工作，為構建良性、有序、健康發展的產業格局和市場環境作出應有的貢獻。

同時，全國“掃黃打非”辦公室、新聞出版署有關負責人表示，歡迎網民發現傳播淫穢色情和低俗等有害內容的網絡文學作品後積極舉報。全國“掃黃打非”辦公室舉報電話是12390，舉報網站是“中國掃黃打非網”。對舉報查核屬實的有功人員，全國“掃黃打非”辦公室將落實相關舉報獎勵政策。

騰訊回應：加重處罰低俗內容屏蔽相關關鍵詞搜索

就微信公眾號傳播淫穢色情和低俗網絡小說問題，騰訊方面10月26日回應稱，10月25日起，微信公眾號已經處理2171個賬號，其中封號和註銷1706個，能力封禁465個；並將在平台內調整執行以下策略：針對低俗違規賬號限制文章搜索和賬號搜索；對低俗內容標準收緊，處罰加重；屏蔽低俗相關關鍵詞搜索。

騰訊方面表示，微信一直都對色情低俗內容進行嚴格打擊，對違規內容及公眾號會實施包括刪除文章、封禁功能、切斷外鏈、封停賬號等處罰措施。根據《微信公眾平台運營規範》，對發送低俗內容的賬號，進行階梯性封號處理；對名稱、頭像、功能介紹涉及低俗的賬號，進行清空處理；對發送色情淫穢類文章的賬號，進行註銷處理；微信團隊保留對情節嚴重或多次違反相關規定的賬號進行加重處罰的權利。

騰訊表示，即日起，平台將進一步加強對投訴渠道的指引。微信公眾號設有明確的用戶投訴機制，鼓勵用戶若發現相關違規內容可進入公眾號文章，直接進行投訴。

近半年來，微信封禁及處理發送色情暴力類內容的賬號25841個，刪除相關文章43511篇；封禁及處理發送低俗類內容的賬號82562個，刪除相關文章124898篇。對誇大誤導、標題黨類的賬號，封禁及處理16548個，刪除相關文章50777篇。

騰訊方面表示，清理低俗信息，傳遞更有價值的內容，是所有用戶和微信公眾號的共同目標，平台嚴格按照約談要求，舉一反三，防微杜漸，用最嚴格的規則確保擋住低俗信息的一切傳播路徑。

自媒體圈不平靜

官媒集中揭批亂象，多個被批大號已封

10月20日，《新民周刊》的一篇《獨家調查 | 地產自媒體敲詐勒索觸目驚心：有公號年入千萬》引起輿論的熱潮，文中提到某自媒體“XX大哥”，據業內人士分析，該“XX大哥”疑似地產自媒體大號“地產大哥”。

查詢發現，“地產大哥”已被封號。同時，“互助賣房”、“上海好白相”也已被封號。

自《新民周刊》之後，人民網近日連續發布四篇文章揭批自媒體亂象，稱其造謠目的只有一個：騙取點擊量從中獲利。

如今官媒集中揭批自媒體亂象的並未停止，業內人士認為，後續良莠不齊的自媒體將面臨更強的監管。

騰訊遊戲增速下降

王者榮耀上線史上最嚴厲遊戲防沈迷舉措

進入2018年，騰訊在1月29日創出476.6港元的史上最高股價紀錄，令業界一片歡騰。當人們還在忙不叠地計算著馬化騰不斷刷新的身價的時候，殊不知離騰訊走向另一組“歷史紀錄”之路不遠了。

很快，市場就帶著又一種訝異的目光看著騰訊新的“之最”降臨：上市以來最大累計跌幅、市值縮水規模全球最大、史上最長下跌趨勢……

在騰訊2018年半年度財報電話會議上，劉熾平面對分析師提出的今年二季度騰訊營收增長只有30%，可能是過去三年增長最慢的季度這個問題時，坦承“遊戲業務是表現比較弱的部分”，主要原因是公司“最大的遊戲（指的是《絕地求生》）無法商業化”。

8月15日，騰訊控股(260, -9.00, -3.35%)公布了2018年中期業績。今年第二季度，騰訊營收為736.75億元人民幣，同比增長30%，凈利潤179億元，同比下滑2%。利潤下滑與這與騰訊營收支柱——遊戲業務不理想有關。

騰訊網絡遊戲第二季度收入為252.02億元人民幣，環比下降12%。作為遊戲收入主力的智能手機遊戲收入同樣出現環比下降，第二季度收入為176億元，環比下降為19%。

2018年2月，騰訊贏得了“吃雞”手遊大戰的勝利，成就了《王者榮耀》之後的又一全民爆款手遊產品。然而，這個勝利對業績而言毫無意義——受到遊戲版號停發的影響，“吃雞”手遊迄今未能收費，在短期內收費的希望極其渺茫。國家對遊戲行業的監管仍在收緊，提出了總量調控政策，今後還有可能對每次產品升級進行審核。毫無疑問，騰訊手遊業務在2018年遭遇挫折的主要原因是監管趨緊。

面對內憂外患，9月30日早間，騰訊宣布正式啟動第三次重大組織架構調整。將原先七大事業群改為六大事業群。其中，網絡媒體事業群、移動互聯網事業群、社交網絡事業群被取消，取而代之的是新設立的雲與智慧產業事業群以及平台與內容事業群。

這被認為是騰訊有意降低互動娛樂事業群在騰訊營收的比重，以削弱騰訊的“遊戲公司”標簽。

10月26日下午消息，繼“《王者榮耀》健康系統”在北京地區試行之後，騰訊官方宣布，啟動天津、南京、秦皇島、三亞、孝感、鐵嶺、周口、涼山彜族自治州等八地市用戶的強制公安實名校驗試運行，未通過校驗的遊戲賬號將禁止登錄。

10月25日，騰訊在其官方微信上發聲明稱，，為杜絕未成年人“玩小號”的問題，一個未成年人實名信息僅允許用於微信和QQ平台各一個遊戲賬號的校驗。

聲明還稱，騰訊將把旗下更多遊戲產品接入公安權威數據平台，持續加強健康系統的覆蓋範圍與效果，構建全方位保護未成年人健康上網的良性閉環。

騰訊宣布，將上述八地市納入強制校驗範疇，與北京政策一樣，根據登錄遊戲時電信運營商的IP地址，凡歸屬為該八地市的《王者榮耀》用戶，將從之前的“提醒”變為“強制”。

此外，騰訊還透露，基於未成年自然人身份的“總時長控制”的功能正在開發中，該功能開發完畢後，一個未成年人的每日可遊戲時間將依據自然人身份，而不是帳號來判斷。用於解決未成年人冒用成年人身份問題的金融級身份識別技術也正在籌備新一輪測試。

騰訊股價10年來最大調整

1、股價暴跌45%市值蒸發2萬億

今日騰訊股價再度大跌3.35%，收報260港元，總市值為2.48萬億港元，折合人民幣2.19萬億元。

自今年1月29日創出475港元的高位之後，騰訊股價一路下行，到今日收盤跌幅高達44.72%，總市值從1月底高位4.48萬億港元跌下來，剛好跌去2萬億港元，折合人民幣為1.77萬億元。

騰訊跌去的市值，僅低於工商銀行(01398-HK)1.94萬億人民幣的總市值，比A股任何一家上市公司市值還大，超過中國石油(00857-HK)、建設銀行(00939-HK)、農業銀行(01288-HK)、中國平安(02318-HK)等的市值，比兩個茅台的市值(最新為7664億元)還高。

2、創10年來最大調整

騰訊本輪以來45%的調整幅度，也創出了2008年底以來10年最大幅度調整。在2008年的的暴跌過程中，騰訊股價跌幅曾高達58%。

在2009年以來，騰訊最大調整為2011年4月底到當年10月初，股價跌幅高達36%；另外在2010年、2014年、2015年，也都出現過20%以上的回調。

從蒸發市值來看，本次2萬億港元市值縮水無疑是史上最大的（因為公司市值越來越大），2015年回調公司市值縮水4234億元，2014年回調市值縮水3000億元。

3、騰訊投資的京東美團也暴跌

騰訊投資持股的京東、美團也出現暴跌。京東股價從今年1月底高位50.68美元，一路暴跌至如今的22.56美元，慘遭腰斬；今年9月20日在港股上市的美團點評(03690-HK)，股價從上市初的74港元，已經跌至目前的52.75港元，跌幅近30%

騰訊自己旗下的閱文集團(00772-HK)，在去年11月上市首日最高觸及110港元之後，一路下跌，如今股價僅為40.85港元，跌幅超過60%。



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責任編輯：張恒