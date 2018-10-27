大商所正積極研究推進鐵礦石場內期權

在鐵礦石期貨國際化業務啟動已滿半年之際，大連商品交易所近日在深圳舉辦了2018年大商所鐵礦石境外業務培訓班，以完善鐵礦石國際化業務。大商所副總經理王偉軍為培訓班致辭。

中國證券記者從該會上獲悉，目前大商所正積極研究推進鐵礦石場內期權。 同時，大商所還正在研究制定棕櫚油、黃大豆1號、黃大豆2號國際化方案，以進一步擴大市場開放，提升國際化水平，豐富境外參與者的投資工具。

2018年5月4日，大商所鐵礦石期貨正式引入境外交易者。據介紹，運行半年來，鐵礦石國際化業務平穩起步，境外交易者參與持續增長，國際影響力持續擴大，鐵礦石價格應用不斷深化。

大商所數據顯示，2018年前9個月，鐵礦石期貨日均成交量107.73萬手，日均持倉量90.44萬手；參與鐵礦石交易的法人客戶日均交易量占比為23.43%，持倉量占比為40.02%。市場價格運行平穩，期現相關性持續保持在0.98的水平。

在境外交易者參與方面，鐵礦石國際吸引力顯現，境外經紀機構和交易者均持續增加。至9月底，鐵礦石期貨市場已經吸引來自英國、新加坡、韓國等5個國家和地區的38家境外經紀機構，分別通過29家境內期貨公司開展了53組委托業務備案。來自新加坡等7個國家和地區的86家境外客戶開戶註冊，57家境外客戶參與交易。截至9月底，境外交易者日均成交量7331手，日均成交額3.58億元，日均持倉量3286手。

下一步，大商所將按照“鞏固、充實、提升”的方針，持續完善市場機制，推進市場建設，進一步深化市場轉型發展。其中，在開戶方面，大商所將完善投資者適當性制度中的互認、考試等安排，進一步簡化流程，便利境外參與者。在清算方面，大商所將進一步完善換匯制度，推動將原來的每日換匯制度轉變為在一定額度內的自由換匯制度。此外，大商所還將研究增加能作為保證金使用的抵押品；整體提高外幣資金使用效率，解決追保時效差等問題；擴展境外交易者參與路徑，推進技術系統升級和分級結算。在期貨交割方面，大商所將進一步拓展境內保稅區域，研究境外設庫可行性，研究鐵礦石品牌交割制度等。

中國證券網 作者：宋薇萍