美元從兩個月高位回落 因投資者持續擔憂股市

美元周五跟隨美股走低，從稍早第三季國內生產總值數據好於預期消息帶動觸及的兩個月高位回落。

美股周五晚些時候擺脫低位，但日內仍下跌，因對一系列令人失望的獲利預估的擔憂持續，顯示關稅、薪資上漲、借款成本上升以及對地緣政治事件的擔憂正在傷害企業。

“人們仍擔心美國的季報期，”麥格理全球利率和外匯策略師Thierry Wizman稱。

隨著美股遭拋售，美元指數最多跌0.57%，最新報96.43，這令歐元結束了連跌走勢，美元兌歐元最多跌0.71%，最新報1.140美元。本月歐元走低1.85%，受意大利預算磋商的悲觀情緒，以及對歐元區危機蔓延的憂慮拖累。

避險貨幣的走勢因應美國股市而動。在午後交易中，日圓JPY=日內上漲，但隨著股市反彈，日圓回吐了最初美元下跌時獲得的幾乎所有漲幅。瑞郎的走勢與此類似，今天上午升至8月20日以來的最高水平後，下午走軟。

美國商務部報告稱，美國經濟第三季放緩幅度不及預期，因消費者支出為近四年來最強勁，且庫存投資激增，抵消了大豆出口受關稅影響下降，凈出口令GDP減少1.8%，BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson稱。

美國和中國之間互征關稅令美元升值。在地緣政治動蕩時期，美元是一個避風港。雖然強勢的貨幣對美國資產有利，但也會增加進出口成本，從而減緩經濟增長。

GDP報告還顯示，扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數在第三季上漲1.6%，遜於預期。4-6月核心PCE物格指數上漲2.1%。

通脹數據疲弱也提振了美元。Anderson說，盡管整體經濟增長強勁，但這可能給美聯儲在12月聯邦公開市場委員會會議上暫停升息周期提供理由。

路透紐約10月26日