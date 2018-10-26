智冠與KISS RADIO大眾廣播跨界合作 打造電競節目「電競玩得瘋」

台灣電競從觀看人次到賽事成績，在國際上皆有亮眼表現，根據統計，每四個台灣人就有一個在玩電競，預計 2019 年產值將超越新台幣 530 億元。為提供閱聽眾更多平台，了解電競產業，在廣播界擁有超高收聽率和廣大聽眾的 KISS RADIO 大眾廣播公司與智冠 (5478) 集團旗下子公司智凡迪科技跨界合作，將於廣播平台上，結合畫面直播，打造全新節目「電競玩得瘋」。「KISS RADIO」首次跨足電競產業與「智凡迪」跨界結盟，「智凡迪」為線上遊戲《絕地求生》正式授權之通路經銷商，且聯合台港澳 300 家網咖打造《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，傾全力於電競市場插旗。



智冠指出，未來雙方合作將會透過「智凡迪」在電競產業的能量，以及「KISS RADIO」廣大收聽群眾、知名 DJ 主持群與 Twitch 直播平台超高收看率，創造出 1+1 大於 2 的新電競模式。



「KISS RADIO」全新推出的「電競玩得瘋」，將由狂熱電競迷「DJ Polar」搭檔電競美少女「DJ Ola」聯手出擊，節目中規畫「電競大小事」、「電競小學堂」、「電競達人攻略」，由淺入深的方式讓大家快速了解電競訊息，強力補充電競知識。

