《王者榮耀》限制再升級 強核年齡限玩時間 騰訊跌逾3%

騰訊 (0700-HK) 再次升級《王者榮耀》健康系統，股價今 (26) 日開盤後一跌走低，截至午盤，跌 3.048%，報港幣 260.8 元。

圖：新浪財經

騰訊旗下手遊《王者榮耀》於昨 (25) 日起，以北京地區為起點，正式啟動《王者榮耀》全部用戶的強制公安實名校驗，未通過校驗的遊戲帳號將禁止登錄。

根據系統規定，12 周歲以下 (含 12 周歲) 未成年人每天在《王者榮耀》中限玩 1 小時 (同時每日 21:00 至次日 8:00 之間禁玩)，12 周歲以上未成年人每天限玩 2 小時，超過時間後將被強制下線，當天不能再玩。

另外，中國監管機構已關閉俗稱「綠色通道」的臨時審批程式頒發遊戲許可，該通道自 8 月 30 日起已經停止。

中國對遊戲題材一直限制，今年 3 月時，中國廣電總局發表有關遊戲申報審批通知，內容談及所有遊戲版號全面暫停，而且沒有限期，意味著今年 3 月起就沒有新進口網路遊戲獲得審批。

瑞信給予騰訊維持「跑贏大市」的投資評級，目標價維持港幣 453 元。富瑞 (Jefferies) 則在日前將騰訊的目標由 460 元大幅削減至 385 元，降幅高達 16.3%，但維持「買入」評級。