文字●蘇曉音 攝影●高凱新

在沙灘上享用在地食材做的餐點，無論視覺、味覺、嗅覺都能獲得滿足。(攝影者．高凱新)

澎湖共有 64 個小島，鄰近海域沒有工業污染，海鮮不虞匱乏且品質極佳，故鮮度可說是首屈一指，種類繁多，除了熟知的土魠魚、鎖管外，還有在地特有的多款螺類，無論走進巷弄吃在地傳統口味，或是年輕主廚加進西式創意，都能展現獨一無二的美好。

喜歡吃海鮮的人，當然要選秋風吹、海鮮肥的季節到澎湖旅遊。時序進入秋天，也正是蝦蟹最肥美的時候，當然更是老饕大啖海鮮美食的好時節，除了傳統的在地口味，今年又多了新選擇，就是以西式烹調手法，在湖西鄉林投公園沙灘上，感受如同野餐般優閒的「大地餐桌」。

親自體驗這場戶外盛宴，我換上澎湖人最愛的夾腳拖，踏在軟細的沙灘上，一邊欣賞眼前這片美麗的海岸，一邊看著由林景民主廚率領的廚房團隊，彎著身子在涼亭的椅子上，把湖西鄉的天地當成自家廚房，自在不造作的享受烹調的樂趣。一旁的攜帶式冰桶裡，滿滿的都是早上才到市場採買的新鮮漁獲，石、鎖管、扁蟹、厚殼仔等應有盡有，甚至是海菜、澎湖角瓜、湖西金瓜等也都一應俱全。它們成了這晚的盤中佳餚，讓旅人在這天地之間盡享一方水土。

個性石上桌

在唇齒間彈跳的海味

最讓我驚豔的是名為「花火潮間帶」的開胃前菜，以澎湖潮間帶特有的小章魚──石，搭配色澤翠綠的海菜，還加進來自竹灣的軟嫩白膜花生，運用酸爽的白酒醋調味，吃起來酸香有味，咀嚼之際能嘗到石的咬勁，唇齒之間還留著海洋鮮味。

我和曾經騎腳踏車熱血環島一周的林景民聊天時，才赫然發現，他處理石的過程居然是遵循澎湖傳統做法，先摔、再搓揉，最後則是拍打，才能完全去除牠的黏液，我問：「其他種類的章魚也要這麼麻煩處理嗎？」他笑說：「原則上是，但是不會這麼費工，因為真的很黏。」我想這就是澎湖特色，無論是人或是石，都是充滿個性的個體。

炭燒咕咾石

絕對巧思溫控湯品

澎湖的當令海味，千萬別錯過名為「海神恩賜」的主食，將紅魽、厚殼仔、鎖管、扁蟹等多款海鮮熬煮出湯底，撒上大把的新鮮香菜，上桌前把海邊撿來的咕咾石，用炭火燒到紅透，擺進湯裡就完成了。看似簡單的料理，其實蘊含了不少技術，因為何時要下哪一種海鮮，石頭燒到多熱，都得精準掌控，才不會把鮮美的海味煮過頭。

在大地餐桌上，我們也能見著澎湖知名甜點｜｜黑糖糕。不同的是，其被做成圓形蛋糕體，抹上打發鮮奶油，撒上鹹餅碎、花生酥碎，華麗變身，成了餐桌上另一個焦點美味。

漫步在浪漫沙灘，享受美味的當令食材，秋冬澎湖的美好，真的要有老饕般的味蕾，還有文青般的清新，才能充分感受。

小檔案_大地餐桌

地點：澎湖縣湖西鄉林投公園沙灘

訂位電話：0958-583-598

備註：每人兩千五百元，須 12 人以上預約

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來源：《商業周刊》 1615 期

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