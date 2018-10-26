〈財報〉英特爾Q3亮眼 上修全年財測 一度漲逾6% 但僅曇花一現

英特爾 (INTC-US) 週四交易時間約收漲 4.5%，盤後公布第三季財報和全年財測優於預期，一度大漲 6% 之多，但隨後吐回漲幅。

第三季財報重要數據 每股純益：1.40 美元，不含特殊項目。根據 Refinitiv，分析師先前估計為每股 1.15 美元。 營收： 191.6 億美元。根據 Reuters，分析師先前估計為 181.1 億美元。 英特爾營收年增 19%，較 2017 年第三季僅 2% 的營收年增率大幅進步。 第四季財測重要數據 每股純益：1.22 美元，不含特殊項目。根據 Refinitiv，分析師估計 1.09 美元。 營收：190 億美元。根據 Refinitiv，分析師估計 183.9 億美元。 英特爾上修全年 EPS 預期 (不含特殊項目) 至 4.53 美元，營收 712 億美元，根據 Refinitiv，此高於分析師估計的 EPS 4.16 美元、營收 695.4 億美元。

英特爾最大事業部門「客戶運算事業組 (Client Computing Group)」第三季營收達 102.3 億美元，輕鬆超越 FactSet 分析師共識預期的 93.3 億美元。

英特二第二大事業部門「數據中心事業組 (Data Center Group)」營收 61.4 億美元，也高於分析師估計的 58.9 億美元。

但英特爾「非易失性儲存解決方案事業組（Non-Volatile Memory Solution Group）」營收僅 10.8 億美元，低於先前估計的 11.4 億美元水準。

今年迄今，英特爾股價下跌 3.2%，與多數科技股同期走勢大漲且 Nasdaq 也有 6.6% 漲幅相比之下遜色。英特爾前執行長 Brian Krzanich 於今年 6 月下台，此後仍在尋找接班人。

英特爾雖然已經邁向 10 奈米製程，但卻一直推遲部署下一代晶片，調研機構 Bernstein Research 分析師 Stacy Rasgon 和 James Williams 週一向客戶表示，英特爾 10 奈米製程的進展現況與尋找下一任執行長同等關鍵，是英特爾在數據中心市場的成長和 2019 年毛利率潛能之核心。

英特爾財務長 Bob Swan 在財報後的法說會上表示，「我們已經將一些 10 奈米重新定位至 14 奈米，我們的 10 奈米製程技術也有一些進展。」在此番言論過後，英特爾股價下跌了一些。

Swan 表示，英特爾第四季最大的挑戰是滿足 PC 和物聯網的任何需求，而這超過了預測上限，「我們預計第四季較現今上行的空間有限。」

他表示，英特爾除了縮減對穿戴式科技的投資，並出售其 Wind River 集團以外，還自 Saffron 事業撤資。英特爾 2015 年買下 AI 系統廠 Saffron 欲藉此推進認知運算，並將其加入「新設備事業組 (New Devices Group)」，但今年稍早英特爾已經關閉該事業組。

40 位追蹤英特爾的分析師中，20 位給予買進或加碼的評價，14 位認為持有，6 位建議賣出或減持，平均目標價在 55.39 美元。

