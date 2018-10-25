【豐銀投顧】期中選舉前震盪 選完後跌深反彈

◆盤勢分析

昨天筆者提到 VIX 指數過高代表波動越大，波動度大的話就容易出現震盪，因此無法出現出現像樣的反彈，還不可急於加碼。不料今天果真再度出現大跌，幅度也讓筆者感到始料未及。另一方面，筆者常用的自創指標「神奇動能」也沒出現量能急縮的情況，甚至在今早又出現高量能。那麼當然是沒有進場或加碼的選項。筆者相信，很多人目前都還有股票甚至期貨多單部任沒有離場，大家心心念念的是何時才會有像樣的大反彈？問題是何時加碼何時進場是有一定的條件的，不能用平常的經驗或是過去的作法來判斷。以這一波來看，這次和今年 2 月份的重挫，最大的不同點在於 VIX 指數這一次遲遲無法「尖頭反轉」，在 VIX 指數過大的背景下，指數就不會平靜，那麼最安全的進場點就是筆者昨天也提到的，會是在在 11/6 美國期中選舉後。

這一波的十月股災，肇因不是中美貿易戰，而是美國期中選舉前，為了選舉而有不少的政治動作使得股市不穩定。因此這就是所謂的「系統風險」，這個風險不是用技術分析能分析的，一切還是要等到美國期中選的結果出來。因為不管選舉結果的好壞，都會讓川普一連串的動作暫時告一段落，少了這些動作，其結果是讓美元暫時走弱，這至少可以讓台股喘口氣，進入跌深反彈的階段。而這一段才是投資人應該抓的一段！雖然在 11/6 之前，不排除會有跌深反彈的情況出現。但在 VIX 指數還沒有明顯回落之前，這一切都是猜測，且就算發生了，也不見得能延續，投資人還是不要隨意的猜底。

那麼這一波的行情是不是轉空了？還是如同 1987 年的 10 月股災，大跌完後就會緩步走漲？我覺得我們目前來分析可能都言之過早。但操作上可以採取短進短出的策略來應對。因為未來若是真的走空，短線操作至少可以不對就跑，損失不會太大。但若真的只是修正完就結束且恢復多頭走勢，那麼短進短出不斷累積獲利，積少成多獲利也還是很驚人的！目前手中不管有股票、期貨多頭部位的人都應該要嚴格的控管資金，不要手癢又想急著攤平或進場，應再等等，等到適當的時機進場，才是比較安全的作法，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

