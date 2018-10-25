恒大健康公告稱仲裁駁回賈躍亭解除FF協議申請

賈躍亭與恒大的緊急仲裁案以賈躍亭敗訴告終。10月25日，恒大健康發布公告，恒大收到緊急仲裁的結果，仲裁員駁回了賈躍亭徹底剝奪恒大融資同意權的申請，並於較早駁回賈躍亭突然提出的解除恒大資產抵押權的新申請，這意味著賈躍亭撕毀合同，將恒大踢出局的圖謀已經破滅。

緊急仲裁是正式仲裁前的一項臨時濟助措施，目的是為了保持公司現狀。由於FF目前已瀕臨破產，為了支持FF的業務發展和保護股東的共同權益，仲裁員同意FF進行有嚴格條件的融資，其中新股融資的估值不得低於恒大投後估值，恒大享有新股的優先購買權，並在最終仲裁前對外融資額不得超過5億美元。

據恒大健康此前公告，賈躍亭在半年就耗盡了恒大8億美元投資款，要求恒大再次提前支付7億美元，隨後在未達到付款條件的情況下操縱董事會，以此為由向恒大提出仲裁。

接近FF美國的內部人士認為，此前賈躍亭為了吸引恒大入股，做出了一系列明知難以完成的考核承諾，包括FF91在明年一季度量產，而從那時起賈躍亭就在謀劃賴掉無法兌現的承諾。隨著考核日漸近，賈躍亭“按計劃”提起仲裁，並為了給仲裁庭施壓自導自演了多出欠薪，全員降薪，自領1美元年薪的苦情戲，甚至在緊急仲裁的聆訊日還突然提出新的申請想渾水摸魚，不過其圖謀如今已宣告失敗。

事實上，為支持FF的運營發展，恒大始終支持FF進行合理融資。上述內部人士表示，今年FF曾提出兩筆債權融資，均獲得恒大快速同意並已完成。雙方此前也曾初步探討過股權融資方案，恒大明確表態支持一切合理的股權融資方案。然而，賈躍亭從未向恒大提出具體的股權融資方案。

實際上自2015年起，賈躍亭就被揭露騰挪資本掏空上市公司，挪用子公司資金致其瀕臨破產，拖欠眾多供應商款項不還，18次被法院列入失信被執行人等種種行為，甚至為逃避法律責任逍遙海外，老賴特質昭著。如今，賈躍亭最後的籌碼FF，因為他的又一次背信棄義也陷入困境。

分析人士認為，賈躍亭確實是個資本“高手”，他的投資人名單中先後有著柳傳志，馬雲等企業大佬，但一個個最終也都因為賈躍亭的背信棄義而鎩羽而歸。而在最落魄的時候，還能迎來孫宏斌，許家印等白武士，可是最終還是讓孫宏斌當眾落淚，讓許家印傷心加痛心。賈躍亭自私自利，毫無誠信的老賴特質已然讓所有投資人心寒，相信不可能再有人願意向他伸出援手。