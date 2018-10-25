美股開盤反彈 道瓊指數漲逾160點

歷經昨日重挫後，今 (25) 日美股開盤反彈，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 160 點。

台北時間週四晚間 9 點 44 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 168.52 點 (0.69%)，標普 500 指數上漲 20.96 點 (0.79%)，那斯達克指數上漲 102.07 點 (1.44%)。

同一時間，歐股漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.09%，德國 DAX 指數持平，法國 CAC 40 指數上漲 1.01%，英國 FTSE 指數下跌 0.26%。

企業財報表現亮眼，提振市場樂觀情緒；Twitter 第 3 季營收、獲利，皆優於預期，開盤後，股價漲逾 10%。

另一方面，特斯拉第 3 季財報虧轉盈，創上市 8 年來，最佳獲利表現；開盤後，股價漲逾 11%。

週四投資人持續聚焦企業財報，至少有 66 家標普 500 指數企業，以及 2 家道瓊指數企業，將公布財報。

其中，較受矚目的公司，包括 Alphabet、亞馬遜等。

市場預估，Alphabet 的每股純益 (EPS) 為 10.45 美元，營收 273 億美元；亞馬遜 EPS 為 3.08 美元，營收 570.9 億美元。

週四亞股欲振乏力，上證綜指微漲 0.01%，深證成指收跌 0.21%；南韓 Kospi 指數跌逾 1.6%，日經 225 指數跌逾 3.7%；台股收跌 238.61 點 (2.44%)，至 9520.79 點。