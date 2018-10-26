美股盤中─週三大跌後 反彈 道瓊上漲逾410點

美國股市週三中場上漲，昨日大跌後，今日反彈。昨日大跌走勢後，兩項主要指數於 2018 年已轉為下跌。

台北時間 00:02

道瓊工業平均指數上漲 338.08 點或 1.38% 至 24921.50。

Nasdaq 指數上漲 173.67 點或 2.44% 至 7281.97。

S&P 500 指數上漲 40.49 點或 1.53% 至 2696.59。

週三，道瓊狂跌 608.01 點，清除了今年的漲幅。S&P 500 下跌 3.1%，今年亦轉為跌勢。Nasdaq 大跌 4.4%，進入回檔修正領域。

至週三收盤為止，道瓊與 S&P 500 本月分別下跌了 7.1% 與 8.9%，Nasdaq 跌幅達 11.7%。

分析師說，本月技術面已更加屬跌勢。昨日大跌後，S&P 500 企業股價高於 200 日移動平均線的比例下降到了 37%。

該分析師並說，在這波多頭市場中，以往出現類似跌勢，都是買進機會。如果這仍是多頭市場，則 10 月的跌勢，可能創造出了新的買進機會。

本月，幾項利空因素壓低了股市，包括部份財報令人失望，義大利與歐盟針對預算問題產生了爭議，沙烏地阿拉伯涉及殺害異議記者，及擔憂世界經濟成長失去動能。

週四，幾家大型企業公布財報強勁，助使股市反彈。

微軟公布第三季獲利與營收均優於預期。其股價上漲逾 5.5%。

特斯拉公布財報顯示，第三季意外獲利，其股價大漲逾 7.5%。推特因財報優於預期，股價大漲逾 10%。

但 AMD 股價大跌逾 13%，該公司公布第四季預估營收疲弱。

目前為止，企業財報季表現良好。根據 The Earnings Scout 公司數據顯示，S&P 500 企業獲利上升 24.8%，已公布財報的企業中，82% 優於預期。

該數據亦顯示，明年前二季的獲利成長預估依舊良好。至週四上午為止，預期 2019 年第一季，S&P 500 企業獲利成長 8.44%，週三預估為成長 8.39%。明年第二季預期獲利成長上升至 6.48%，週三預期為成長 6.36%。