信邦Q3純益年增36% EPS 2.13元 前三季EPS 5.26元均創新高

信邦 (3023-TW) 今 (25) 日公布第三季財報，單季稅後純益 4.8 億元，季增 11.95%、年增 36.82%，每股純益 2.13 元，累計前三季稅後純益 11.86 億元，年增 21.84%，每股純益 5.26 元，單季以及累計獲利，均創歷史新高。

信邦第二季營收 43.93 億元，季增 11.47%、年增 25.25%，毛利率 24.94%，季增 0.94 個百分點；年減 0.02 個百分點，營益率 12.52%，季增 3.72 個百分點，年增 0.12 個百分點，稅後純益 4.8 億元，季增 11.95%、年增 36.82%，每股純益 2.13 元。

累計信邦前三季營收 118.2 億元，年增 17.58%，毛利率 25.11%，年減 0.23 個百分點，營益率 10.47%，年減 1.43 個百分點，前三季稅後純益 11.86 億元，年增 21.84%，每股純益 5.26 元。

信邦第三季無論是單季還是累計均創下歷史新高，主要是 5 大產品線同步成長，加上連接線組產量的增加，生產成本分攤金額降低，提振毛利率表現，帶動獲利成長，至於第三季匯兌利益則約 4121 萬元。

信邦第三季 5 大產品線與第二季相比，醫療及健康照護產品成長 8.98%；汽車產品成長 10.77%；綠能及節能產品成長 8.94%；工業應用產品成長 4.75%；通訊及電子週邊產品成長 15.30%。