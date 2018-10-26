[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 致茂電子 董事 曾一士 413,548 100,000 贈與 蔡瑞敏 致茂電子 董事 曾一士 313,548 8,000 贈與 曾椲涵 致茂電子 董事 曾一士 305,548 8,000 贈與 曾紀綸 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 由田 董事 鄒嘉駿 2,218,081 47,000 贈與 鄒以序 由田 董事配偶 鄒嘉駿之配偶 437,209 47,000 贈與 鄒以序 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 共信-KY 大股東 昊銳 27,180,000 2,000,000 一般交易 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 士誼科技 董事 賴溢昌 賴思穎 3,286,106 200,000 總格精密 大股東 勝德投資 台新綜合證券 4,778,904 318,000 總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 派德投資 凱基證券 104,514 49,000 總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 運永投資 台新綜合證券 229,514 122,000 總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 運永投資 凱基證券 107,514 51,000 總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 運永投資 證券投資人及期貨保護中心 56,514 1,000 美環能 董事 楊美環 楊淑芬 6,440,000 880,000 源大 法人董事代表人 彭鴻俊 台中銀證券 1,370,835 689,000