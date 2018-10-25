中國減少下半年稀土產量 全球制造商不安

密切追蹤稀土行業的研究公司Adamas Intelligence發布數據顯示，中國政府正在限制今年下半年的國內稀土生產，這可能抑制國際出口量並推高價格。

稀土是17種化學元素的總稱，被用於電動汽車和其他消費電子產品的生產。中國是目前全球最大的稀土生產者和消費者，其舉措已經迫使全球制造商尋找其他供應源。

Adamas報告稱，中國將今年下半年的稀土分離和冶煉配額調降36%，此舉旨在更好的控制市場。

Adamas稱，中國決定將下半年國內稀土產量限制在4.5萬噸，為五年來最低水準，這些產量僅供滿足中國國內買家的需求。

記者以傳真發出置評請求，中國工信部和自然資源部還未回覆。

中國對稀土出口的保留態度以及在該市場的壟斷地位，已經令許多制造商感到不安，日本電子產品生產商Panasonic (6752.T)對路透表示他們正轉而尋找其他供應來源。

根據本月稍早五角大樓發布的報告，美國軍方也對中國在稀土領域的壟斷地位感到擔憂，稱這是“重大的且持續增長的風險”。

對於稀土替代品的研究基本沒什麼成果，令制造商受制於對這種特殊礦物的使用。與此同時，電動車電池和其它一些產品對稀土的需求正節節攀升。

路透倫敦/休斯頓10月24日