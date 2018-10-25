〈旅展促銷提前跑〉長榮航、台灣高鐵促銷方案出爐 Q4業績加溫

ITF 台北國際旅展將於 11 月 23 日登場，各路業者積極搶攻龐大的旅遊商機，均陸續先行開跑相關促銷，長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日指出，線上旅展將於 10 月 29 日開賣，而台灣高鐵 (2633-TW) 則是積極刺激國旅市場，規劃 14 款買車票送住宿行程，也為第 4 季傳統旅遊淡季，再添成長動能。

長榮航說明，今年延續去年線上旅展主題「想去哪? 我送你!」的熱潮，推出全球超過 60 個城市的超值票價，優惠最低下殺 56 折起，同時，將送出最受消費者期待的環遊世界機票大獎，包括 1 年不限航點、不限次數的環遊世界經濟艙、豪華經濟艙、以及最受青睞的商務艙夢幻大獎。

長榮航總經理孫嘉明進一步指出，舉辦線上旅展第 4 年，而今年是首架波音 787 夢幻客機抵台後，吸引了大批航空迷的熱情追逐，因此，此次還推出雙人波音 787 皇璽桂冠艙機票大獎。

「2018 年長榮航空線上旅展」將於長榮航官網推出超過 60 個飛航城市優惠，包括台北 - 香港 3082 元起 (未稅)、台北 - 沖繩 3388 元起 (未稅)、台北 - 曼谷 4320 元起 (未稅)、台北 - 倫敦 16339 元起 (未稅)、台北 - 洛杉磯 20438 元起 (含稅)、台北 - 布里斯本 11856 元起 (未稅) 等，折扣最多為原價 56 折。

台灣高鐵同樣看好旅展帶動的國旅銷售，即日起至 12 月 14 日，搶先推出「高鐵假期線上旅展」，規劃 14 款「買車票送住宿」行程，只要以高鐵台北 - 左營或台北 - 台南來回票價，就可享飯店住宿 1 晚，此外還有「旅展限定版一日豐富行」、「台中花博」、「銀髮族專案」和「假日不加價」等優惠。