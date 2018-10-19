〈區塊鏈大應用〉售票網站公司Ticketmaster收購區塊鏈公司增強票務系統

據報導，全球最大售票網站巨頭 Ticketmaster 宣布收購區塊鏈公司 Upgraded，計劃通過合作夥伴關係運用區塊鏈的技術將門票轉換為安全互動的數位資產，為活動商提供更高的透明度和更易於控制票務分配，免除詐欺的風險。

Ticketmaster 是全球最大的現場演出主辦商 Live Nation(LYV-US) 的一個部門，該公司希望透過與區塊鏈公司 Upgraded 的合作關係保護客戶免受與現有票務系統的欺詐，因目前的門票皆以印刷或是 PDF 檔案呈現，可能帶來門票盜用或虛假詐欺的風險。

區塊鏈現場活動公司 Upgraded 將為 Ticketmaster 的票務系統帶來區塊鏈技術，運用加密條形碼將傳統門票數位化。根據媒體指出，新的解決方案將在沒有特殊要求的情況下提供，以取代現有的門票控管系統。

新的區塊鏈技術運用將與 Ticketmaster 基礎系統架構的改善計劃一起進行，以改善票務流程並保護更多的粉絲。

Upgraded 的創始人兼首席執行官 Sandy Khaund 表示，與 Ticketmaster 的合作是公司向「數百萬粉絲」推廣區塊鏈的「完美平台」。

近期以來，Ticketmaster 因為默許大量轉售門票而面臨涉嫌「不公平商業行為」的訴訟，此行為更是違反了公司自己本身的政策。

根據消息來源表示，Ticketmaste 允許虛假帳戶繞過門票數量限制，在二級市場上進行大規模轉售。先前，有報導指出，有 60% Ticketmaster 的最熱門票是由機器人所購買的。

在今年 7 月份，知名美國加密交易公司 Coinbase 推出了加密禮品系統，允許客戶使用電子禮品卡上的硬幣來兌換 Ticketmaster、Google Play、Uber 等品牌的商品和服務。