做空匯控後 橋水籲投資人放眼亞洲 揚言砸千億佈局

曾準確預測 2008 年金融海嘯的對沖基金橋水 (Bridgewater)，在做空匯控 (0005-HK) 後，建議投資人應該「放眼亞洲」，更有基金經理透露，橋水對亞洲的佈局至少「千億」級別。

根據彭博報導，橋水基金聯合首席投資官 Bob Prince 週三 (24 日) 在加拿大的一個投資者會議上表示，目前美國和歐洲的經濟週期已經接近尾聲，建議投資者應考慮「放眼亞洲」。

Bob Prince 說，亞洲新興市場的經濟成長幅度，1 年後可以超過墨西哥經濟規模，5 年後達到日本的經濟規模，10 年後達到歐洲的經濟看規模。

他認為，亞洲現金流非常充裕，包括中國在內的 8 個國家，均受惠於中國企業的勞務外包效益。

今年 6 月，橋水基金在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記，正式成為境內私募管理人，開啟了橋水在中國的私募業務之路，註冊資本為 5000 萬元。

10 月 9 日，橋水基金在中國成立了首檔私募基金，並在 10 月 17 日在基金業協會完成備案並公示，根據中國證券投資基金業協會網站資料，橋水旗下的私募管理人橋水 (中國) 投資管理有限公司目前在該協會備案了首檔產品 --「橋水全天候中國私募基金一號」。

一名不願意透露姓名的基金經理告訴新浪財經，實際上，橋水目前正在積極籌備進入中國的準備，他們希望能夠在中國金融市場進一步開放的情況下，拿到入場券，而且未來佈局起碼「千億」級別。

不過，外資人士分析，儘管橋水看空歐洲市場，但不代表新興市場的機會就一定很好，目前新興市場也同樣面臨很大的危險，尤其是在政策、政治等環境不明朗的情況下，很多基金不應該只看到機遇，更應該看到風險所在。

彭博資料顯示，橋水 3 月 23 日時曾申報在倫敦交易所累計做空逾 1 億股匯控，相當於流通市值約 0.5%。按當日收盤價約港幣 74 元計，短短 7 個月內，帳面上已勁賺 19% 或港幣 13 億元 (未計利息成本)。截至目前，橋水尚未平倉。

匯控今 (25) 日幾乎全天在低檔徘徊，截至發稿，報港幣 60.7 元，跌 1.461%。