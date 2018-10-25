新城悅進入招股第二天 中國百強物業服務企業優勢盡顯

自彩生活（01778-HK）打響頭炮後，港股就迎來了不少物業管理公司的面孔。今日，新城悅控股有限公司「新城悅」進入公開招股第二天，招股價3.9港元，每手1000股，入場費約3939港元，華泰金融控股（香港）有限公司擔任獨家保薦人。新城悅是中國領先的物業管理服務提供者，根據中國指數研究院的統計，按增長計，新城悅於2018年在中國物業服務百強企業中排名第7位，並連續四年名列中國物業管理服務企業成長性十強。相較於香港聯交所上市的競爭對手而言，按合約建築面積計，新城悅是增長最快的物業管理服務供應商，按在管建築面積計，是增長第二快的物業管理服務供應商。

特別優勢打造強勢品牌

新城悅經過22年的行業經驗累積，按新項目獲取、市場擴張、物業管理組合規模、地理覆蓋面及財務表現計，是中國快速發展的物業管理服務提供商。目前已簽署的物業管理服務協議涵蓋21個省、直轄市和自治區的53個城市，總合約建築面積為7330萬平方米，在管總建築面積為3700萬平方米。新城悅的收入主要來自物業管理服務及增值服務。其物業管理服務的收入突出，但增值服務領域也同樣佔據獨特優勢，截至2017年12月31日，其來自增值服務的收入佔本期間收入的34.5%，遠高於中國物業服務百強企業的行業平均數18.2%。除關聯公司新城集團提供的各種穩定且優質的項目外，公司也在積極外拓，與其他物業開發商維持良好的合作關係。過去三年，來自其他物業開發商的在管總建築面積分別為80萬平方米、670萬平方米及1010萬平方米，複合年增長率達257.3%。

穩紮穩打逐步佈局

新城悅計劃通過戰略投資及收購其他物業管理服務提供者的方式繼續積極擴張。此外，還將擴大物業組合，向住戶提供各種新服務。除現有增值服務外，還將提供養老服務、健康及健身服務、食品及餐飲服務以及資產管理服務。同時積極建設智慧社區，計劃與人工智能企業合作，使用人工智能技術自動識別經營中的異常情況，並致力於利用先進技術提升住戶體驗，同時提高公司在市場的知名度及品牌認知度。

中國的物業管理行業競爭激烈，市場參與者眾多。這個行業對中低端企業的進入壁壘相對較低，但對高端企業的進入壁壘相對較高。主要競爭因素包括經營規模、服務價格及品質、品牌知名度及財務資源等。由於業務規模的擴大，物業管理服務提供者日漸傾向於使用自動化及智能技術，同時該行業對物業管理服務提供者及專業人員和技術都提出了更高要求，於這些方面新城悅都已搶佔先機，並扎實穩定的推進。秉持瞭解住戶需求，給住戶更加細緻周到的服務的信念，新城悅憑藉耐心·共用·信任的核心價值觀打造中國社區的高品質服務平台。