特斯拉業績報喜 和大及貿聯-KY等概念股股價逆勢走高

美國電動車大廠特斯拉 (Tesla) 第三季轉虧為盈，單季獲利 3.11 億美元，預期第四季獲利可正向看待，激勵特斯拉概念股不畏大盤重挫逆勢走高，包括和大 (1536)、貿聯 - KY(3665) 及乙盛 - KY(5243)都呈現上漲格局。特斯拉公布今年第三季財報，單季營收 68.24 億美元，較第二季 40.02 億美元大增 70.5%，較去年同期 29.84 億美元大增 128.6%，單季獲利達 3.11 億美元，較第二季虧損 7.17 億美元轉盈，也比去年同期虧損 6.19 億美元轉盈，每股純益 1.82 美元。



法人指出，特斯拉第三季生產逾 5 萬輛的 Model 3，較上季大幅成長 86.29%，且開始導入雙馬達四輪驅動版的版本，近期訂單數量穩定增加，預期特斯拉 Model 3 下半年總產量至少有 13 萬輛的水準，加上 Model S 及 Model X，全年總交車量有機會挑戰 30 萬輛以上，由於車用產品的毛利率高於平均水準，有助和大及貿聯 - KY 毛利率逐季回升。



法人指出，如果後續量產進度順利，Model 3 加上 Model S 及 Model X 全年整體交車量可達 30 萬輛以上的水準，今年如果 Model 3 量產順利，預估相關概念股業績可望提升。



法人指出，台廠包括富田電機、和大 (1536)、世德(2066)、貿聯 - KY(3665)、台達電(2308)、群創(3481)、江申(1525)、乙盛 - KY(5243)、建準(2421)、美磊(3068) 等持續深耕電動車布局。



和大及乙盛 - KY 今天都呈現開低走高，貿聯 - KY 則是開高走高，其他特斯拉有利個股還包括世德 (2066)、台達電(2308)、群創(3481)、江申(1525) 等，持續深耕電動車佈局。

