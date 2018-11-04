電池材料股站在對的趨勢上

在中國政策加持之下，新能源汽車銷量將突破百萬輛，引爆鋰電池與關鍵四大材料需求，這股龐大的商機，國內廠商積極搶進。

【文／馮欣仁】

這波中國股市受到美中貿易戰影響，上證與深圳股市均大幅回檔修正，不過，仍有少數個股相對抗跌。其中，全球電動車電池龍頭寧德時代就是典型的代表之一。儘管股價從前波高點九五．○八人民幣，回檔至五九．五一人民幣，但近期股價反彈，站回所有均線之上。

雖然中國今年汽車銷售明顯放緩，但新能源汽車卻逆勢走高，根據中汽協統計，今年前九月中國新能源汽車銷量達七二．一萬輛，較去年同期大幅成長八一．一％，預估全年可望突破百萬輛的規模。

為進一步促進新能源汽車產業發展，中國大陸山東、江蘇、江西、安徽、雲南、天津等地都密集推出政策，設定新能源汽車推廣目標，例如：山東近期發布《山東省黨政機關公務用車管理辦法》規定，省級黨政機關的配備公務用車，除特殊工作要求外，未來應全部配備新能源汽車。有鑑於中國市場快速崛起，全球前五大電動車電池廠韓國ＬＧ化學，已宣布於二○二三年以前，投資二．一兆韓元（約十八億美元）在中國興建第二座電動車電池工廠。此外，包括德國福斯與美國特斯拉均宣布在上海設立電動車工廠，無非是看好中國在新能源汽車的發展。

電動車之關鍵零組件如鋰電池與電池相關材料，除了寧德時代之外，包括比亞迪、國軒高科、杉杉股份、當升科技、廈門鎢業、華友鈷業、格林美等也因此受惠。在寧德時代股價領先走強之下，也可望激勵國內電池材料相關廠商如康普、美琪瑪、立凱ＫＹ、長園科、中橡、聚和、中碳等展開落後補漲或跌深反彈行情。不過，因電池材料相關個股的本益比有所偏高，在布局時須留意個股的基本面與法人動向，建議挑選本益比在十五倍以下者，下檔風險較有限。

康普擴產效益逐步顯現

根據日本調查機構矢野經濟研究所報告指出，因中國電動車市場急速增長、加上今後歐洲市場也預估將擴大，預估二○二○年全球鋰離子電池四大關鍵材料（正極材、負極材、電解液和分隔膜）市場規模將擴增至二二○．八八億美元，較一六年跳增一．二四倍。在各種材料的價格中，正極材料是最貴、約占成本四成，而用來防止電池短路的隔離膜則次之，正極材料幾乎可以說是直接決定鋰電池成本高低的主因，也是影響鋰電池能量密度、安全性、循環壽命等性能的重要元素。

來源：《先探投資週刊》 2010 期

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