跟隨美股腳步 A股三大指數早盤大跌開出 創業板指跌逾3%

前晚美國股市暴跌，今 (25) 日亞太股市也不好過，就連昨天好不容易止跌翻紅的中國股市也再度以大跌開盤，跌幅最深一度來到 2.4%，創業板指數更一度跌到 3.02%。

A 股上午再度以大跌開出，一開盤就跌了 2.4%，再度失守 2600 點關卡；深証成指跌 2.79%，報 7334.52 點；創業板跌 3.02%，報 1245.30 點。滬深兩市各類股望過去一片綠油油，次新股、語音技術、酒店餐飲等領跌，之後指數在券商、汽車類股的帶動下跌幅逐漸縮小。

上證指數早盤一度跌逾 2%(圖自新浪財經)

至於連續兩天重挫的白酒類股跌勢未止，貴州茅臺跌逾 4%，跌破 610 元關卡，創下一年新低，洋河股份跌逾 3%，五糧液跌約 3%。

整體盤面來看，以汽車類股開盤跌幅最小，一汽夏利、一汽轎車均漲停，主要是受到國家開發銀行、中農工建四大行和招商、中信、民生、浦發、廣發在內等 16 家銀行宣佈將與中國一汽戰略合作、並提供意向性授信共計人民幣 10150 億元的消息激勵。

證券諮詢機構廣州萬隆認為，目前中國官方將維持市場穩定視為主要任務不變，監管單位元不斷修改規則讓險資入市、處理股權質押、並購重組、個稅等問題，說明高層從前期的空頭喊話到現在已經有一部分口號付諸實際行動，逐漸提振市場信心。

廣州萬隆認為後市權重與題材熱點如果能配合，有助改善目前弱勢格局，在市場底完成之前，市場依舊會反覆震盪，建議投資人要控制好持股部位，短線大漲後要適當回避，不要激進追漲。