美國原油價格上漲 因成品油庫存大幅下降

油價周三小幅上漲，在連續數日下跌後反彈，因美國汽油和餾分油庫存降幅遠高於預期，預示著煉油需求將季節性增加。

然而，交易員仍對全球需求感到擔憂，而全球股市的疲軟也會減少投資經理對石油等資產的購買。周二，由於對經濟前景轉弱的擔憂，油價急挫5%。

美國對石油出口國伊朗的制裁日益臨近，幫助支撐了油價。

美國原油上漲0.39美元，或0.6%，結算價報每桶66.82美元。全日大幅波動，午後上漲，之後回落。根據Eikon，周三逾71萬口美國原油合約易手，超過約57.6萬口的10個月日均成交量。

布蘭特原油期貨收跌0.27美元，或0.4%，報每桶76.17美元。該全球指標原油更多地受到全球供應前景的影響，沙特稱計劃提振產量，可能減少了對布蘭特原油期貨的買興。

美國能源資料協會(EIA)稱，上周汽油庫存下降480萬桶，至2.293億桶，為2017年12月以來的最低水平。包括柴油在內的餾分油下降230萬桶，降幅均超過預期。

EIA數據還顯示，美國原油庫存增加630萬桶，遠高於路透調查預估的增加370萬桶。

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱:“整體數據對原油略微利空，但隨著汽油供應下滑和煉廠作業增加，市場表現相當不錯。”

由於美國將於11月4日對伊朗出口實施制裁，兩名知情人士說，兩家中國國有煉油商不打算在11月裝運伊朗石油。

沙特能源部長法利赫周二表示，沙特將加緊行動，“滿足任何實際需求，以確保客戶滿意”。

路透紐約10月24日