Q3財報前夕失寵 匯控做空率飆高 市帳率跌破1倍

匯控 (0005-HK) 近日受「空軍」襲擊，做空率持續飆高，週一 (22 日) 更一度達 60%，10 月至今股價累跌近 1 成，成為「股災月」的元兇。

在下週公布第三季財報前夕，匯控昨 (23) 日再跌 3% 至港幣 62.4 元，見 1 年半新低，為 5 個月以來最大單日跌幅，市帳率亦跌破 1 倍，見 52 周新低。

匯控股價

早前匯控因股價上漲，股息率升至 6% 以上，吸引「北水」連日掃貨。但昨天股息率升至 6.4% 仍乏人問津，聯交所的紀錄顯示，匯控已連續 2 天沒出現在北水 10 大成交榜。

花旗昨日則削減匯控的目標價 13% 至港幣 67.7 元，並下調評級至「中性」。該行關注匯控第三季的財富相關收入和英鎊貶值的影響，中長期則關注貸款增長放緩及淨利差表現，而香港業務市佔率亦有可能會流失。

花旗指出，近期匯控股價調整已反映部分風險因素，目前預測市帳率跌至歷史中位數以下，估值屬吸引，但目前宏觀環境缺乏催化劑，况且預計在匯控公布第三季財報後，會陸續有同業下調其盈餘預測。

里昂亦發表報告，指將於下週一 (29 日) 公佈第三季財報的匯控，預期收入及盈餘表現將較去年同期獲得顯著改善，但較上季則無明顯改善。里昂認為，在目前投資情緒脆弱下，該行的成本支出將成為市場關注點。

里昂預期匯控第三季稅前純利年增 18%，但季跌 9%，收入較去年同期大升，但較上季持平。

成本方面，預期較去年同期下跌，但較上季上升。第三季每股配息仍為 0.1 美元，重點是預期不會有進一步的買回庫藏股行動。里昂重申匯控「買入」評級，目標價港幣 89 元。