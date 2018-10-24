【豐銀投顧】驀然回首 A股就在低檔起漲處

◆盤勢分析

還記得今年初筆者就已經先對全球股市先下了個趨勢研判─滾動熊市，簡單來說主要就是股、匯、債市的輪動輪跌，即使後來美股再拉出一波超級邪惡第五波創下歷史新紀錄，筆者仍然不改初衷，認為今年就算要操作股市，資金水位也只能在 50% 以下，現在即將到了年底，從現在的全球股市位階回頭一看，最強勢的美股也在近日超級財報週的利多出盡的環境中結束川普上任後的「三把火行情」。筆者看壞全球股市的未來只抓一個重點：全球流動性持續緊縮！而且只會越來越緊，這點從全球重要銀行股指數的極弱走勢可以看出全球系統性風險正在逐漸加溫。

其中今年以來歐元區的問題不斷，尤其進入到下半年之後，瘋狂的義大利預算案、英國脫歐議題喬不攏以及德國梅克爾從政以來最大危機等，突顯出歐元區的脆弱，讓資金從歐元區請加 @ozo5468n 不斷撤出，造成歐元貶值，到昨天已貶破 1.15 心理關卡，先前筆者預估本波發達國家的跌勢中心將由歐元區引爆，看來是已經在發生，德、英、法分別面臨破大頸線的長期走空危機，引發美股從金融、地產弱勢進而擴散到科技股，股瘟正在持續擴散中，當歐、美股市開始準備完成第一波跌幅滿足回檔修正的同時，會不會再次引發新興市場國家的第二波跌幅滿足修正波？台股也不例外，10/11 爆大量低點被跌破後，若站不回去，則台股第二波跌幅修正即將開殺，金融市場建都「有熊」集結空軍已成，遠離台股是不錯的策略。

若是要說筆者看好的市場有哪些？除了農產品之外，就只有中國 A 股了，A 股聚集了技術面、籌碼面以及基本面的利多，重點是 A 股估值嚴重低估、融資水位創下近 5 年低、指數回到去年年中起漲點，再加上今年人行、財政部都加大政策寬鬆資金流動性的力道，降準、MLF 的投放都是資金利多，甚至從人行資產負債表觀察到，只要全球美元荒持續，人行寬鬆力道只會增加，不會減少，巴菲特說：市場恐懼時，我就該貪婪！中國 A 股瀰漫著恐慌氣氛不是嗎？甚至國內原先看好 A 股的投資人也已經不抱希望，此時不進場更待何時？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷)

