台股盤中－重災區落在半導體 特斯拉、生技股逆紅 跌勢收斂回9500上震盪

受到炸彈包裹干擾及企業財報不佳，美股今 (25) 晨再度狂瀉，台股跳空跌破 9500 點，早盤最重大跌 270 點，重災區落在電子權值股及半導體股，盤面上僅靠個股零星點火，包括特斯拉概念股和生技股都逆勢抗跌，將指數拉回 9500 之上震盪，雖然大盤跌勢未再擴大，但大多處在跌約 200 點震盪。

美股重挫，日韓股市也大跌，台股今天開盤不到一分鐘就跌超過 270 點，摜破 9500 點，最低來到 9482.5 點，權值股大立光、台積電跌幅皆超過 4%。

由於費城半導體指數今晨跌勢最凶猛，收盤崩跌超過 6%，加上超微半導體 (AMD) 在美國周三收盤後，電子盤的股價大跌 23%，拖累台股半導體股也成重災區，旺宏、祥碩摜到跌停。

櫃買指數更遭空襲，大跌 3%，矽晶圓族群急殺，環球晶盤中重挫 9%。

不過盤面上並非全面重挫，特斯拉概念股和大、貿聯 - KY，生技股大江、泰博、佐登 - KY，以及傳產股統一、台灣高鐵、台塑化等走紅逆勢抗跌。

台股今天早盤跌破 9500 點，創 20 個月波段低點，目前指數位於所有均線之下、各期均線全部下彎，短線需留意明天鴻海即將恢復交易，是否有補跌壓力，對台股也是不利的干擾因素。

此外，雖然財金雙首長一再喊話台股基本面很好，但是美國經濟已經觸頂，市場憂心景氣高峰已過，2019 年成長動能將趨緩，且美中貿易戰美國態度更加強硬，2019 年還將升息 2~3 次，種種跡象皆顯示短線無利多激勵外資回頭，投資人切勿貿然進場摸底或追逐反彈。