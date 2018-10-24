◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 玉山金控 子公司經理人 李長煌 504,366 100,000 贈與 黃(清爭)慧 晟鈦 大股東 鼎陞投資 25,650,000 630,000 轉讓私募股票 E-Payment 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 龍巖 大股東 李凱莉(Kelly Lee) 51,500,000 51,500,000 洽特定人 WISH GIVER 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 振躍精密 大股東 東昇國際 國票綜合證券 2,199,180 100,000 振躍精密 大股東 展欣創新 台新綜合證券 2,242,400 100,000 振躍精密 董事利用他人名義持有者 詠冠國際 台新綜合證券 790,900 300,000 振躍精密 董事利用他人名義持有者 詠冠國際 證券投資人及期貨保護中心 490,900 1,000 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 太設 法人董事代表人 章啟光 1,156,316 1,193,394 1,156,316 未轉讓理由：其他：法院尚未執行拍賣