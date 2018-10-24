協鑫新能源(00451-HK)兩附屬分别以1.42億元及1.64億元出售股權

協鑫新能源(00451-HK)公佈，於2018年10月24日(交易時段後)，間接附屬公司蘇州協鑫新能源與中廣核太陽能訂立股權轉讓協議A，據此，蘇州協鑫新能源有條件同意出售，而中廣核太陽能有條件同意購買於華容協鑫新能源的80%股權及對應股東貸款，代價為約人民幣1.42億元。

蘇州協鑫新能源同意，除非經中廣核太陽能同意或屬股權轉讓協議A所載若幹情況，否則蘇州協鑫新能源不得將其於華容協鑫新能源擁有的20%股權轉讓予他人。

於同日(交易時段後)，間接附屬公司河南協鑫新能源與中廣核太陽能訂立股權轉讓協議B，據此，河南協鑫新能源有條件同意出售，而中廣核太陽能有條件同意購買於林州市新創的80%股權及對應股東貸款，代價為約人民幣1.64億元。

河南協鑫新能源同意，除非經中廣核太陽能同意或屬股權轉讓協議B所載若幹情況，否則河南協鑫新能源不得將其於林州市新創擁有的20%股權轉讓予他人。

蘇州協鑫新能源主要從事光伏電力投資、投資管理與投資咨詢、企業管理咨詢、光伏電力項目相關的技術開發、技術轉讓、技術咨詢;光伏材料和設備的銷售。

河南協鑫新能源主要從事光伏電力投資、投資管理與投資咨詢、企業管理咨詢、光伏電力項目相關的技術開發、技術轉讓、技術咨詢;光伏材料和設備的銷售。

中廣核太陽能為一家於中國成立的有限責任公司，中廣核太陽能作為中廣核集團在太陽能領域的專業化公司，緻力於太陽能電站及其他新能源的投資，建設和運營維護以及太陽能相關技術研發。

於本公告日期，中廣核太陽能分别由中國廣核集團有限公司及深圳中廣核風太投資有限公司持有51%及49%的權益。

董事會認為本次交易將有助集團達成轉型與升級的發展目標，以及進一步促進其向輕資產模式的轉型，於出售事項後輸出管理服務。轉讓160兆瓦光伏發電站項目所得款項將用作償還債務，加上項目相關的債務將於本次交易完成後終止合併入賬，從而降低資產負債比率以減少財務風險。此外，集團將於交易完成後為已出售的光伏發電站提供運營及維護服務，以收取穩定的管理費用。此外，中廣核太陽能將憑借其雄厚的資金實力緻力替換發電站相關的債務以減少融資成本，從而提升有關發電站的收益。於本次交易完成後，蘇州協鑫新能源及中廣核太陽能將進一步探索其他合作機會，包括但不限於集團於中國現有的光伏發電項目。