【大行報告】法國外貿銀行：外資重返中國是信心重振還是曇花一現？

法國外貿銀行發表報告:

• 外資投資興趣逐漸消逝是新興市場難以承受的痛，這也解釋了為何其外匯股票市場表現會如此不盡人意，但中國情況卻略有不同。雖然中國市場表現同樣不佳，但其外資投資興趣不減，2018年第三季度，外資持債及持股比例分別為2.3%及2.6%，相比2016年1月的1.3%及1.2%，目前外資占比雖然仍然較小，但卻呈現增長趨勢。結合中國所面臨的外部難題，即中美貿易戰，以及美聯儲與中國人行的貨幣政策分化，這一增長的出現就更加令人驚訝。

• 問題的關鍵在於，面臨重重難題時，外資對中國金融市場的興趣是否持續。要回答這一問題，我們需要瞭解當前中國證券投資流入的兩個關鍵因素：一是中國股債獲納入全球指數，促成外資資產再配置；二是新興市場的避風港效應。但是該行認為以上因素並不可持續，原因如下：

• 債券方面，納入全球指數至關重要，但如果中國無法吸引被動資金以外的資本流入，加上中國央行繼續實行寬鬆政策，這一推動力可能因此減弱。

• 股票方面，當前A股獲納入MSCI指數規模還相對較小，資金流入卻似乎已超出被動資產配置的範疇，但過去幾個月股市不盡人意的表現可能會使資金流入趨勢逆轉。

• 儘管以上情況意味著未來中國的外資流入可能會減速，但當外部情況有所改善，中國基於外資參與度過低，加上經濟及金融市場規模龐大，外資理應將更多資金再配置到中國資產。目前中國外資占比仍然偏低，甚至低於其他淨債權國，例如日本(外資持債比例11%，持股比例30%)。

• 總而言之，如果要問，外國投資者是否會重返中國債券和股票市場，答案可一言蔽之：重返是肯定的，但很可能也只是暫時的。貿易局勢愈發緊張，美聯儲加息不斷加壓，這都不利於中國吸引現有被動流入以外的其他外資流入。但在未來，鑒於中國經濟體量較大，外資參與度仍然偏低，該行預計中國資本市場的外資參與度會有所上升。