「每次我做些好事，他就升息」 川普直接攻擊聯準會主席

川普又公開抨擊聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）了。

在周二接受華爾街日報採訪時，川普毫不留情地再度開噴鮑威爾：

每次我們做一些好的事，他就升息了。好像升息讓他很開心一樣。

很明顯，川普有意向鮑威爾傳達一個非常直接的資訊，即他希望降低利率。

這已經不是川普第一次這麼批評聯準會主席了。他根本無視過去多年來歷屆總統盡力迴避評論貨幣政策的禁忌，多次批評聯準會的升息行動。上周他還把聯準會稱為「最大的威脅」，甚至還說聯準會已經「瘋了」。

這引發了外界對總統是否干涉聯準會貨幣政策獨立性的爭議，連前聯準會主席、現年 92 歲的葛林斯潘（Alan Greenspan）都看不下去了，建議聯準會官員們最好把耳朵堵上。

美國新銳媒體 Axios 本周稍早報導，一位熟悉川普想法的人士稱，這位曾經的真人秀主持人認為，把自己的想法傳遞給鮑威爾的唯一辦法就是在媒體上對其進行猛烈的公開批評。而且迄今為止，都沒聽說川普有收回「火力」的想法。

站在川普的角度上說，他確實有理由生氣：自從他去年 1 月就任總統以來，聯準會一口氣加了六次息，今年年底再加一次也幾乎是鐵板釘釘的事，聯儲官員們還預計明年至少再加三次。

值得一提的是，當年，提名鮑威爾上任的正是川普本人。當華爾街日報問到是否後悔提名鮑威爾時，川普表示： 「現在說這個還太早」。但他同時還補了一句：「但也是有可能的」。

華爾街見聞稍早提及，讓鮑威爾頭疼的可不止是川普激烈的言辭，畢竟這只是說說而已，更厲害的還在後面：川普有機會提名聯準會理事，從而在實際行動上真正地干預聯準會。

川普已經這麼做了。上個月下旬白宮宣布，川普打算提名經濟學華裔女博士、前聯準會經濟學家內莉 · 梁（Nellie Liang）擔任聯準會理事。此人目前為布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員。

川普已經提名了 5 位聯準會官員，其中 3 位已經獲得通過並走馬上任，他們是副主席克拉里達和銀行監管副主席夸爾斯，以及鮑威爾本人。這使川普打破了一項新記錄：自從伍德羅 · 威爾遜總統以來，任何一位總統都沒能在 7 名聯準會理事會成員中提名超過 4 人。

怒罵 =「政治秀」

川普也承認聯準會在制定貨幣政策上確實有獨立性。那麼，他為何還一而再再而三地費口舌呢？

華爾街見聞會員專享文章《明知無用 川普為何要三罵聯準會？》分析，川普這是為了中期選舉。

川普的尖銳言辭與共和黨對待聯準會的態度並不相符，川普的嚴厲攻擊只是轉移民眾視線，將中選前股市暴跌的責任歸因於聯準會升息，但這並不是削弱聯準會獨立性的戰略行為，況且川普無法根本改變聯準會。

話句話說，川普毫不顧忌總統身份，對聯準會的政策和行動公開抱怨和批評，根本上就是一場利用媒體的公開作秀。只不過他在從政前是玩真人秀，現在則是政治秀。

畢竟，作秀圖的就是一時的效果，所以麥肯錫認為，聯準會僅僅是一隻替罪羊，等中期選舉結束，川普就會忘了聯準會。