港股午盤漲0.86% 聯想漲逾5% 舜宇一度跌10%

港股今 (24) 日小幅高開 0.22%，之後大漲，臨近午盤 3 大指數均漲逾 1%，截止午間收盤，恒生指數漲 0.86%，報 25565.67 點；國企指數漲 1.09%，報 10346.28 點；紅籌指數漲 0.99%，報 4152.07 點。中國銀行股、中國房地產股、中資金融股集體上漲。

圖：google

騰訊 (0700-HK) 漲 1.22%，報港幣 281.2 元。摩根資產管理新興市場亞太股票投資組合經理 Anuj Arora 於倫敦接受訪問時表示，騰訊估值下跌愈見吸引，其後可能加碼。

此外，監管及宏觀不明朗，及手遊和廣告前景審慎，富瑞將騰訊目標價由港幣 460 元降 16% 至 385 元，評級維持「買入」。富瑞表示，騰訊股價由今年高位回落 4 成，已存在和股價有關的潛在風險，若於年底前批准恢復新的手遊牌照，市場感官才會更有建設性。

聯想集團 (0992-HK) 漲 5.2%，報港幣 5.06 元。中金報告指出，聯想的個人電腦 (PC) 業務表現穩健，而伺服器業務成長勢頭亦強勁，因此將其評級上調至「買入」，目標價亦提高 8.3% 至港幣 6.5 元，較昨天收盤價 4.81 元高出 35%。

舜宇光學 (2382-HK) 跌 5.65%，報港幣 77.65 元。盤中一度跌 10%，低見 74.05 元，創 8 月 14 日以來最大跌幅。

摩根士丹利維持舜宇目標價 95 元，評級維持與大市同步。該行表示，A 股歐菲科技收購富士膠片在手機、車載鏡頭及攝像頭相關的專利，關注其能否擴大客戶基礎，短期內對舜宇業務影響有限。

此外，市場研究機構 IDC 公佈的數據顯示，自今年第一季起，蘋果手機出貨量排名持續下滑，截至第二季，iPhone 出貨量的市占率為 12.1%，低於三星和華為。

分析指出，大盤高有沉重賣壓，低有買盤支撐，做空率連續第 6 天高於 16% 以上，其中 ETF(2822-HK) 南方 A50 做空率高達 68.2%，匯控 (0005-HK) 也有 54.6% 的做空率，顯見大盤劣勢短期難有改變，逢高宜減碼。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 22.6 億元，港股通 (滬) 淨流入 0.52 億元；深股通淨流出 0.48 億元，港股通 (深) 淨流入 0.13 億元。

滬股通中資金流入最多的是華泰證券，淨流入 1.11 億元，其次為中國平安、華友鈷業、建設銀行、招商銀行。資金流出最多的是財通證券，淨流出 2.44 億元。

深股通中資金流入最多的是國海證券，淨流入 1.02 億元，其次為萬科 A、華大基因、鄭州銀行、當升科技。資金流出最多的是五糧液，淨流出 2.37 億元。