騰訊低見273元 駁投資收緊傳言：進行中投資專案逾30個

騰訊 (0700-HK) 今 (24) 日針對大陸媒體報導下半年投資收緊做出回應，強調今年以來，公司投資持續發展，目前同時進行中的投資專案超過 30 個；強調公司既看重目標業務本身的成長，也會綜合考慮戰略價值和市場環境，做出最適當的投資決策。

回應指出，騰訊一方面將持續進行智慧產業、遊戲電競、內容等領域投資及再融資，另一方面在前沿和企業服務等領域持續發力。

另據彭博社消息，近期騰訊投資還在籌建一支超過 6.5 億美元的新基金，目前正與部分合作夥伴、家族理財機構接洽，新基金募資額度超過公司去年成立的投資基金的額度，該公司去年成立的投資基金的額度為 6 億美元。

此前有科技媒體報導稱，多種跡象表明，騰訊投資業務顯著收緊，步調放緩。具體表現為，與業務弱相關的項目幾乎暫停接觸，已投項目因不符業務需求跟投停滯。

騰訊遭大行富瑞調低目標價至港幣 385 元，股價昨 (23) 日在香港急跌 4.6%，跌破港幣 280 元；摩根資產管理新興市場亞太股票投資組合經理 Anuj Arora 於倫敦接受訪問時表示，騰訊市值下跌愈見吸引，其後可能加碼。

2 大外資行對騰訊看法不同，騰訊股價在美股 ADR 反彈，收報港幣 282.97 元，較香港昨日收盤上漲 5.17 元，帶動 H 股今日開盤上漲 2.45%，站上 280 元；不過隨後一路走跌，10:40 過後股價遭到摜壓，低見 273.6 元，跌 1.51%。