【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

國際市場動盪延續自今日早盤，加權指數開盤後隨即下殺，一度再度重挫逾百點，11 點過後隨著中國股市拉升，光學元件族群在大立光領漲下走高，宏達電在區塊鍊新機發表下一度大漲，指數由黑翻紅，不過市場信心仍舊薄弱，指數在 1 點過後再度翻黑收跌，外資於期現貨合計賣超 15.35 億。

《國際金融市場焦點分析》

美股昨日大幅震盪，道瓊指數收盤收斂盤中逾 500 點的跌幅，日韓股市早盤開高後，由於市場信心不足，再度震盪翻黑，A 股開盤後也陷入多空交戰，隨後發改委舉行記者會，強調將盡快落實修改後的個人所得稅法，減稅力度將有望超越美國，滬指隨即在券商及銀行股拉升下翻紅大漲，不過午後賣壓再起，金融股收斂漲幅，加上白酒及石油板塊下挫，指數大幅收斂漲幅，收盤勉強站上 2600 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統宣佈將退出與俄羅斯簽署之中程飛彈條約，且美國於近期更派遣兩艘軍艦通過台灣海峽，引發市場擔憂地緣衝突將升溫之疑慮，帶動亞股走跌，加上晚間沙烏地阿拉伯能源部長及沙特阿美皆表示有能力在 3 個月內增產 1200 萬桶 / 日的原油產量以滿足伊朗減少出口之原油短缺，推動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步大跌超過 4%。

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