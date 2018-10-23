【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普宣布將退出與俄羅斯簽署的中程飛彈條約，昨日更有 2 艘美軍軍艦通過台灣海峽，在美中貿易衝突之際，更深化了東亞的地緣政治風險，台股今日開盤便跟隨亞股走弱，在中國股市也失去支撐後，在台積電及大立光領跌下，加權指數收盤重挫 2%，外資於現貨大賣 132 億。

《國際金融市場焦點分析》

義大利財政預算問題以及英國脫歐協議尚未解決，此時川普揚言退出中程飛彈條約，並且兩艘美軍軍艦行經台灣海峽，疊加近期沙烏地阿拉伯記者遇害事件，深化了全球地緣政治風險，亞股今日全面下挫，日經 225 指數重挫逾 600 點，受到政策利多支撐的Ａ股早盤相對強勢，不過隨著風險規避情緒揚升，賣壓逐步出籠，滬指收盤下跌 2.26% 失守 2600 點，恆生則是重挫近 800 點完全回吐前日漲

《國際商品市場焦點分析》

受到英國脫歐及義大利財政問題持續升溫影響，導致昨日英鎊及歐元大跌，帶動美元指數走強，使得黃金及白銀期貨同步下跌，而農產品相關期貨中的小麥期貨則受到美元指數維持強勢，導致出口下滑，小麥期貨下跌超過 1%；受到沙烏地阿拉伯表示，將不會以原油進行報復行動，且不會實行 1973 年的原油禁運，加上中國股市表現強勢，使得昨日 WTI 原油及布侖特原油期貨呈現震盪。

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