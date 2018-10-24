台股盤前—美中貿易戰影響浮現 國際油價下挫 台股震盪恐加劇

美股 23 日收跌，其中道瓊盤中一度大跌逾 500 點，主要是因為美企財報不如預期，而從經濟部日前公布外銷訂單顯示，美中貿易戰對台灣衝擊逐步浮現，其中鋼鐵、機械業者首當其中，加上沙烏地阿拉伯宣稱加速原油供給，導致油價大跌，塑化族群出現短恐，均加劇台股震盪。

美企財報不盡理想，引發市場對借款成本上升、薪資成長和關稅衝擊企業獲利的疑慮，美股週二盤中重挫，但在買盤逢低承接下，終場跌幅收斂，道瓊、標普、費半收跌逾 0.5%，那指跌 0.42%。

最大產油國沙烏地阿拉伯表示，如有必要，可迅速提供更多原油，緩和投資人在美國制裁伊朗前的關切，紐約商品交易所西德州中級原油 12 月交割價大跌 4.4%，以每桶 66.30 美元作收、倫敦北海布倫特原油 12 月交割價大跌 4.3%，收在每桶 76.39 美元。

蘋果 iPhone XR 上是在即，天風國際證券分析師郭明錤發布最新報告表示，今年蘋果 iPhone XR 新機預購需求優於去年 iPhone 8 系列，看好台積電、大立光、美律、可成、聯德控股、欣興與頎邦等供應鏈可望受惠。

加上中國大陸對 iPhone XR 需求也傳來好消息。界面新聞與騰訊科技等中國大陸媒體報導，iPhone XR 於 10 月 20 日在大陸市場開放預購後，首批 iPhone XR 供貨量預計至少 300 萬支，其中大陸市場供貨量逾 200 萬支，供應鏈營運升溫。

不過鋼筋大廠豐興周一開出廢鋼、鋼筋平盤新價後，昨日緊急下調盤價每公噸 300 元以貼近市場行情，另外國內主力單軋鋼廠燁輝、盛餘、裕鐵外銷接單大減，再加上美中貿易戰影響市場信心，大陸和東南亞鋼價疲軟，中鋼明年第 1 季盤價恐終結連五季漲盤，鋼市景氣恐翻轉。

法人指出，從數據來看，美中貿易戰對台灣的影響正逐漸浮現，加上油價疲軟，鋼鐵、塑化族群短期利空浮現，蘋概股雖可望受惠目前 iPhone XR 的熱銷狀況，但長期來看，還是得關注蘋果後續追單的情形。