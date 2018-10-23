【亞洲投顧】新國際利空不斷冒出,台股若是破底,代表短期打底失敗

◆盤勢分析

上周六日, 經過兩天, 沙國事件似乎要被美國與沙國冷處理, 義大利表態不離開歐元區, 義大利公債殖利率下滑, 看似國際利空暫時出盡, 結果今天早上日韓直接重挫, 台灣, 大陸, 香港接力, 且越跌越多, 本來研究團隊認為可能是沙國為了護沙烏地阿拉伯自己國家的股市, 但是目前連歐股都在重挫, 就很可能不是沙國造成, 主要原因很可能是上周日川普表示將退出中導條約, 此為雷根與戈巴契夫在三十多年前簽訂的合約, 禁止美國與蘇俄在歐洲架設中距離導彈, 也把中程導彈都銷毀, 避免反應時間過短, 引發誤判, 也避免歐洲國家捲入中短程核武的威脅, 此一條約廢止, 美俄其中一方只要在歐洲布局核武, 就會引發另一方也布局核武, 在亞洲也是一樣, 而且也讓美國可以在日本及南韓布局中距離核彈, 威嚇中俄, 比起兩艘神盾經過台海, 這是非常嚴重的事情

台股來說﹐此一消息的影響大多是心理層面的, 經濟的短期影響不大, 待市場風險意識下滑, 股市應該就會不再續跌, 不過這邊要先觀察台股是否落底, 若是持續破底, 還是建議投資朋友別太快做多, 跟我們一起多空雙向, 降低像這樣的大盤風險, 謝謝大家

林崇逸 分析師

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