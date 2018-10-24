【華冠投顧】盤中解析：跟進美股破底

劉彥良 分析師

雖美股昨晚從大跌逾 500 點到最後留長下影線，但四大指數盤中均破前底，導致今天亞股表現也不強。台股跟進美股破底，低點來到 9667 點，不過短線上在停損賣壓出籠後，政府基金進場護盤，其中台指期已成功拉到平盤之上，加權指數也僅小跌 22 點。

選股難度還是相當高，不過法人還是要買股票，因為股票型基金至少要有 7 成持股，所以投信的買超標的就成了投資朋友在盤勢逆風中可以留意的對象。

從投信近期的買超動作來看，除了防禦型的電信三雄和高鐵 (2633) 外，投信近期包括台表科 (6278)、美律(2439)、瑞儀(6176)、嘉聯益(6153)、頎邦(6147) 和潤泰材 (8463) 等等都獲得投信資金的青睞，投資朋友可以多昌意這些股票的後續表現。

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