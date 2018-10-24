【馮冠華專欄】美匯回穩可望助攻港股，但跌的升不了！

10 月 24 日推介 - 兗州煤業（1171）

1）上日港股市況總結：受美匯指數急升、債息及道指期貨低走、亞太區股市及 A 股急回下，港股低開低走，最終以 25347 點收市，大瀉 807 點，並完全蒸發過去兩個交易日的升幅。大市成交按日下跌約 15% 至 972 億。滬深港通總成交按日下跌約 55% 至 85 億，流向轉為淨流出，金額約 9 億。北向則仍是淨流出，金額約 3 億。藍籌股 1 升 49 跌，申州（2313）是唯一報升的。



板塊方面，澳門愽彩股再受大行報告調低明年盈利預測而走低，昨天表現特出的高貝塔股，如醫藥、教育、汽車、新經濟及軟件股全部受壓，表現較好的是昨天跑輸的兩地電訊股而已。做空方面，佔大市成交上升至 16.9% 水平。牛熊証街貨最新比例是 40:60，重貨區方面，熊証下移至 26000-26049，牛証仍在 25000-25099。

簡評：一日天堂，一日地獄；或許市場也有共識，中港股市並未轉勢，所以當失去反彈動力時，獲利回吐也特別兇。美匯上升，環球股市避險升温，國家隊不是清兵，暴力救市也不一定能戰勝大環境，這可能解釋南下資金昨天的大幅減少。相比之下，A 股昨天的跌幅尚算可以接受，至少還没有蒸發週一的升幅；相反，港股的走勢則絕不討好，滙豐（5）跌至超過 6 厘息率仍不斷尋底（備忘下週一業績）、公用股昨天也全無防守力，做空率毫不收斂，還有股王騰訊令人擔心的第三季業績在後等等。



外圍風聲鶴唳，川普咄咄逼人，中美關係不好轉，港股只會繼續向下行。上週五避過的一劫，絕對不是免疫了。週一屠熊後未來數天又可能轉為屠牛。從傳媒得知，港股的 87、97 及 2008 年股災，分別發生在 10 月 26、28 及 27 日，世事真的如此巧合？昨天跌市的元兇，美滙美債在美國時段尚算回穩，表面看今天港股或不至於重複昨天的弱勢，但也不代表脫險，還是多看少做吧！

建行（939）的業績乎合預期，但華能（902）則頗為失望。雖則近日板塊的股價已不斷走弱，但恐怕電力及風電股仍有下行風險。弱市下表現較好的公司通常都有留意價值，昨天平保（2318）、聯通（762）及 兗州煤業（1171）屬此類，後兩者有大行報告護航，若市況回穩或有機會跑出。

2）美股上日市況總結：受企業業績差於預期（3M 及卡特彼勒）、油價大瀉及環球股市疲弱下，美國三大指數早段曾大跌，其中道指最多曾跌逾 500 點。及後在麥當勞的業績帶動及防守股寶潔造好下，跌幅有所收窄。最終道指收市跌 126 點或 0.5%，標指及納指則分別下跌 0.55% 及 0.42%。美滙指數回落至 95.95%，十年期債息在 3.171%。紐約期油回軟至 66.19 美元，VIX 則上升至 20.71。港股 ADR 反彈 75 點，相當於恆 25421 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：建設銀行（939）公布季度業績，截至 9 月 30 日止三個月，股東應佔溢利 670.81 億元（人民幣，下同），按年增長 6.64%，每股盈利 0.27 元。

華能國際電力股份（902）公布，按中國會計準則編製，截至 9 月底止，9 個月盈利 19.89 億元（人民幣，下同），按年下跌 29.33%，每股盈利 12 分。

4）新股訊息 ：新城發展（1030）主席王振華旗下的物業管理公司新城悅（1755）今天開始招股，招股價介乎 2.9 元至 3.9 元，一手 1,000 股，預計 11 月 6 日掛牌。

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