中資金融股Q3財報 建行打頭陣 純利6.64%符預期

中資金融股進入第三季財報發布期，建行 (0939-HK) 率先公佈成績單，第三季純利人民幣 670.81 億元，年增 6.64%，符合市場預期。期內營收上升 7.68% 至 1563.36 億元，淨利潤上升 6.52% 至 673.91 億元，不配發中期股息。

中國人民銀行在 4 月和 7 月降低存款準備金率，利息收入續為建行業績成長來源。第三季淨利息收入為 1262.39 億元，年增 9.33%。淨利差為 2.34%，年增 0.18 個百分點。

第三季手續費及佣金淨收入為 275.24 億元，年增 7.65%，增速比上半年的 1.36% 明顯提升。

總結前 3 季，銀行卡、電子銀行、託管及其他受託等產品發展良好，收入保持較快成長；理財產品受資管新規實施影響，收入較去年同期下滑；部分結算、代理及顧問諮詢類產品，受監管政策、市場環境及服務收費減免等因素影響，收入較去年同期亦出現不同程度下降。

資產方面，截至 9 月底的不良貸款率為 1.47%，較上季末下降 0.01 個百分點，不良貸款餘額為 2018.21 億元，較上季末增加 30.67 億元，撥備覆蓋率為 195.16%，較上季末上升 2 個百分點。

截至 9 月底，建行資本適足率為 16.23%，一級資本適足率為 13.92%，核心一級資本適足率為 13.34%，符合監管要求。

建行昨 (23) 日收報港幣 6.2 元，跌 2.362%。