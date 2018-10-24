

◆盤勢分析

1. 開拓重工和 3M 因財報不如預期，促使工業股承壓，道瓊盤中指數狂瀉逾 500 點，S&P 500 指數和那斯達克指數跌幅超過 2%，所幸必需性消費股和不動產等防禦性類股帶動尾盤上拉，Tesla 及 Netflix 領漲科技股，成功收復部分失地，週二美股下跌，跌幅介於 0.42 至 0.53％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為 5 日線至 10 日線。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超賣區，後勢有機會反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9,740 點之上並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、網通、PCB、蘋概、工業 4.0、Tesla、運輸、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 全球鋼市大混戰，國內主力單軋鋼廠 2023 燁輝、2029 盛餘、裕鐵外銷接單大減，再加上美中貿易戰影響市場信心，大陸和東南亞鋼價疲軟，中鋼明年第 1 季盤價恐終結連五季漲盤，業界甚至認為可能微幅下修，鋼市拐點隱現。留意近期原物料股走勢變化。

5. 砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（23）日公布第 3 季每股純益 1.7 元，為近六季低點，預期本季手機應用產品出貨將成長，營收估季增個位數百分比，但由於終端市場狀況仍低迷，擬放緩擴產進度，今年資本支出也從原訂 70 億下修為 50 億到 60 億元，減幅逾 14%。3D 感測應用長線需求仍對穩懋有利。

6. 為台灣尋找新資金動能，金管會再出招。金管會主委 23 日表示，將修改投信投顧法，允許投信業募集發行不動產投資信託基金（REITs），未來可引導資金投資國內外不動產及國內公共建設；另外在風力發電募資上，則用金融資產證券化來放大融資能量。綠能產業有政府支持，較不受貿易戰影響。

7. 記憶體封測廠力成（6239）昨（23）日召開法人說明會，第 3 季受惠於 DRAM、NAND Flash、邏輯 IC 等封測訂單同步成長，推升合併營收達 182.76 億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利 19.03 億元，改寫 8 年來單季獲利新高，每股淨利 2.45 元。力成短線壓力為月線附近。

