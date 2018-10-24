[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/23 107/10/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.60240 10.59860 0.00380 0.03585 大華銀多元特別收益平衡基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88000 9.89690 -0.01690 -0.17076 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.88270 9.89960 -0.01690 -0.17071 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.84930 9.85830 -0.00900 -0.09129 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.84950 9.85840 -0.00890 -0.09028 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.20460 9.20860 -0.00400 -0.04344 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50870 9.51220 -0.00350 -0.03679 中國信託台灣活力基金 12.58000 12.72000 -0.14000 -1.10063 中國信託台灣優勢基金 14.63000 14.86000 -0.23000 -1.54778 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90940 9.92620 -0.01680 -0.16925 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19580 9.21130 -0.01550 -0.16827 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25690 10.25830 -0.00140 -0.01365 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.48030 9.48160 -0.00130 -0.01371 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47610 10.43440 0.04170 0.39964 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07680 9.04070 0.03610 0.39931 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.62460 10.58880 0.03580 0.33809 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.50620 9.47420 0.03200 0.33776 中國信託智能運動基金-台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 中國信託智能運動基金-美元 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99440 10.99420 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41680 9.43280 -0.01600 -0.16962 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.99180 9.00700 -0.01520 -0.16876 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55680 9.56640 -0.00960 -0.10035 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.12050 9.12950 -0.00900 -0.09858 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.17000 54.10000 -0.93000 -1.71904 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.08490 39.18650 -0.10160 -0.25927 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.96440 38.14500 -0.18060 -0.47346 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.72000 17.04000 0.68000 3.99061 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46440 11.46100 0.00340 0.02967 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50920 10.53120 -0.02200 -0.20890 元大上證50基金 27.88000 28.67000 -0.79000 -2.75549 元大大中華TMT基金-人民幣 10.49000 10.16000 0.33000 3.24803 元大大中華TMT基金-新台幣 9.29000 9.03000 0.26000 2.87929 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 12.77000 0.23000 1.80110 元大大中華價值指數基金-美元 12.07700 11.86600 0.21100 1.77819 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.34600 16.08900 0.25700 1.59736 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.83400 9.57300 0.26100 2.72642 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.40400 9.17700 0.22700 2.47358 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.82000 0.05000 1.77305 元大中國平衡基金-新台幣 12.77000 12.54000 0.23000 1.83413 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.40210 45.52990 -0.12780 -0.28069 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46730 10.46910 -0.00180 -0.01719 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65290 9.65460 -0.00170 -0.01761 元大中國機會債券基金-新台幣 9.57440 9.59890 -0.02450 -0.25524 元大巴西指數基金 6.45000 6.31700 0.13300 2.10543 元大巴菲特基金 24.28000 24.72000 -0.44000 -1.77994 元大日經225基金 27.74000 28.50000 -0.76000 -2.66667 元大台商收成基金 20.98000 21.45000 -0.47000 -2.19114 元大台灣50單日反向1倍基金 13.36000 13.08000 0.28000 2.14067 元大台灣50單日正向2倍基金 32.07000 33.45000 -1.38000 -4.12556 元大台灣中型100基金 29.09000 29.60000 -0.51000 -1.72297 元大台灣加權股價指數基金 23.07300 23.56200 -0.48900 -2.07538 元大台灣卓越50基金 77.66000 79.33000 -1.67000 -2.10513 元大台灣金融基金 17.44000 17.66000 -0.22000 -1.24575 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.02000 29.40000 -0.38000 -1.29252 元大台灣高股息基金 23.99000 25.52000 -1.53000 -5.99530 元大台灣電子科技基金 32.12000 32.90000 -0.78000 -2.37082 元大全球ETF成長組合基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 元大全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.74000 12.85000 -0.11000 -0.85603 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141 元大全球不動產證券化基金-美元 11.71700 11.80000 -0.08300 -0.70339 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.41000 0.16000 1.90250 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.38000 0.13000 2.03762 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.24700 9.26900 -0.02200 -0.23735 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 元大全球新興市場精選組合基金 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 元大全球農業商機基金 17.31000 17.44000 -0.13000 -0.74541 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 元大印尼指數基金 8.14200 8.17400 -0.03200 -0.39149 元大印度指數基金 8.65600 8.75300 -0.09700 -1.10819 元大印度基金 11.21000 11.34000 -0.13000 -1.14638 元大多多基金 15.51000 15.79000 -0.28000 -1.77327 元大多福基金 46.76000 47.56000 -0.80000 -1.68209 元大亞太成長基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.35290 8.39080 -0.03790 -0.45169 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.83870 6.86980 -0.03110 -0.45271 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.17700 9.18500 -0.00800 -0.08710 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95300 9.91100 0.04200 0.42377 元大卓越基金 41.00000 41.77000 -0.77000 -1.84343 元大店頭基金 6.92000 7.05000 -0.13000 -1.84397 元大泛歐成長基金 8.82000 8.91000 -0.09000 -1.01010 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30020 10.29960 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67840 9.65750 0.02090 0.21641 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.75710 31.83120 -0.07410 -0.23279 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.19510 36.26520 -0.07010 -0.19330 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.05580 20.06910 -0.01330 -0.06627 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.06480 17.06510 -0.00030 -0.00176 元大美國政府7至10年期債券基金 38.42660 38.49720 -0.07060 -0.18339 元大高科技基金 16.63000 16.87000 -0.24000 -1.42264 元大得利貨幣市場基金 16.26580 16.26560 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99060 11.99040 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.03000 10.36000 -0.33000 -3.18533 元大華夏中小基金 6.51000 6.31000 0.20000 3.16957 元大新中國基金-人民幣 8.66000 8.45000 0.21000 2.48521 元大新中國基金-美元 8.05300 7.85600 0.19700 2.50764 元大新中國基金-新台幣 8.04000 7.86000 0.18000 2.29008 元大新主流基金 21.35000 21.75000 -0.40000 -1.83908 元大新東協平衡基金-美元 8.95200 8.97300 -0.02100 -0.23404 元大新東協平衡基金-新台幣 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.64260 9.66130 -0.01870 -0.19356 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.85240 8.87480 -0.02240 -0.25240 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.62590 9.66770 -0.04180 -0.43237 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.29380 8.32980 -0.03600 -0.43218 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72940 9.73460 -0.00520 -0.05342 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.27740 9.28230 -0.00490 -0.05279 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90440 9.92770 -0.02330 -0.23470 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.44820 9.47040 -0.02220 -0.23441 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45140 9.46100 -0.00960 -0.10147 元大新興亞洲基金 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.57100 8.59210 -0.02110 -0.24557 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.24530 8.26570 -0.02040 -0.24680 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.83090 8.86870 -0.03780 -0.42622 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.49900 8.53540 -0.03640 -0.42646 元大萬泰貨幣市場基金 15.11230 15.11210 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.75000 33.30000 -0.55000 -1.65165 元大實質多重資產基金-人民幣 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988 元大實質多重資產基金-美元 8.13100 8.22200 -0.09100 -1.10679 元大實質多重資產基金-新台幣 8.60000 8.71000 -0.11000 -1.26292 元大滬深300單日反向1倍基金 15.85000 15.32000 0.53000 3.45953 元大滬深300單日正向2倍基金 12.85000 13.82000 -0.97000 -7.01881 元大摩臺基金 35.72000 36.47000 -0.75000 -2.05648 元大標普500基金 25.65000 25.83000 -0.18000 -0.69686 元大標普500單日反向1倍基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 元大標普500單日正向2倍基金 32.27000 32.55000 -0.28000 -0.86022 元大標智滬深300基金 15.47000 15.78000 -0.31000 -1.96451 元大歐洲50基金 22.93000 23.07000 -0.14000 -0.60685 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35360 9.36610 -0.01250 -0.13346 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20440 10.20400 0.00040 0.00392 元大績效基金 44.42000 45.24000 -0.82000 -1.81256 元大韓國KOSPI200基金 20.44000 20.96000 -0.52000 -2.48092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.78000 13.92000 -0.14000 -1.00575 日盛上選基金 28.61000 28.96000 -0.35000 -1.20856 日盛小而美基金 15.43000 15.68000 -0.25000 -1.59439 日盛中國內需動力基金 8.91000 8.65000 0.26000 3.00578 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71220 11.70970 0.00250 0.02135 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72240 9.72030 0.00210 0.02160 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67410 11.67250 0.00160 0.01371 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.68540 9.68410 0.00130 0.01342 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58460 10.59280 -0.00820 -0.07741 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.76570 8.77240 -0.00670 -0.07638 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.76000 9.44000 0.32000 3.38983 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.20000 8.91000 0.29000 3.25477 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.53000 9.24000 0.29000 3.13853 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.73000 9.60000 0.13000 1.35417 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 日盛日盛基金 11.74000 11.95000 -0.21000 -1.75732 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 日盛全球抗暖化基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04980 10.05420 -0.00440 -0.04376 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34160 9.34570 -0.00410 -0.04387 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.87400 9.88820 -0.01420 -0.14361 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.17950 9.19280 -0.01330 -0.14468 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40570 2.40490 0.00080 0.03327 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65240 1.65180 0.00060 0.03632 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36200 0.36190 0.00010 0.02763 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24940 0.24940 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02400 12.03400 -0.01000 -0.08310 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.15030 8.15710 -0.00680 -0.08336 日盛亞洲機會基金 6.38000 6.27000 0.11000 1.75439 日盛首選基金 14.71000 14.90000 -0.19000 -1.27517 日盛高科技基金 15.25000 15.42000 -0.17000 -1.10246 日盛貨幣市場基金 14.78050 14.78030 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.17000 34.70000 -0.53000 -1.52738 日盛精選五虎基金 32.65000 33.20000 -0.55000 -1.65663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49480 13.49460 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.09000 24.53000 -0.44000 -1.79372 台新MSCI中國基金 18.66000 18.14000 0.52000 2.86659 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.52000 19.11000 0.41000 2.14547 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.12000 18.91000 -0.79000 -4.17768 台新大眾貨幣市場基金 14.17190 14.17170 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51470 10.50630 0.00840 0.07995 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49030 10.48720 0.00310 0.02956 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09880 10.11490 -0.01610 -0.15917 台新中國通基金 34.65000 35.26000 -0.61000 -1.73001 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45760 0.44020 0.01740 3.95275 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.12700 13.61400 0.51300 3.76818 台新中國精選中小基金-美元 0.29840 0.28660 0.01180 4.11724 台新中國精選中小基金-新台幣 9.23000 8.89000 0.34000 3.82452 台新主流基金 19.15000 19.54000 -0.39000 -1.99591 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.32000 19.59000 -0.27000 -1.37825 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62870 0.63640 -0.00770 -1.20993 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.26000 14.46000 -0.20000 -1.38313 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46290 0.46850 -0.00560 -1.19530 台新台灣中小基金 27.36000 27.87000 -0.51000 -1.82992 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.68270 9.68940 -0.00670 -0.06915 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.88690 8.91590 -0.02900 -0.32526 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.98880 10.02120 -0.03240 -0.32331 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90740 9.94270 -0.03530 -0.35503 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.76420 10.80240 -0.03820 -0.35363 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 台新印度基金 12.94000 13.09000 -0.15000 -1.14591 台新亞美短期債券基金 10.86340 10.88050 -0.01710 -0.15716 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.45770 8.46570 -0.00800 -0.09450 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27910 0.27890 0.00020 0.07171 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87190 11.88300 -0.01110 -0.09341 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38630 0.38600 0.00030 0.07772 台新真吉利貨幣市場基金 11.09760 11.09750 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 26.64430 26.96020 -0.31590 -1.17173 台新智慧生活基金-美元 9.69670 9.67220 0.02450 0.25330 台新智慧生活基金-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.25220 8.24170 0.01050 0.12740 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.45810 8.46270 -0.00460 -0.05436 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.96100 8.94950 0.01150 0.12850 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19230 9.19720 -0.00490 -0.05328 台新新興市場債券基金(A類型) 10.42850 10.43670 -0.00820 -0.07857 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33240 0.33210 0.00030 0.09033 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70580 7.71180 -0.00600 -0.07780 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25880 0.25850 0.00030 0.11605 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.29000 0.04000 0.75614 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.52000 20.88000 -0.36000 -1.72414 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68000 10.71900 -0.03900 -0.36384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74210 11.74380 -0.00170 -0.01448 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41140 9.41270 -0.00130 -0.01381 未來資產亞洲新富基金 18.61000 18.15000 0.46000 2.53444 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57520 12.57500 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.87000 10.07000 -0.20000 -1.98610 未來資產新興市場債券基金A 8.71400 8.71640 -0.00240 -0.02753 未來資產新興市場債券基金B 6.55860 6.56040 -0.00180 -0.02744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.14790 11.14520 0.00270 0.02423 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86050 9.88110 -0.02060 -0.20848 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11200 9.14260 -0.03060 -0.33470 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42890 10.42840 0.00050 0.00479 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64660 7.68570 -0.03910 -0.50874 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.81210 8.82750 -0.01540 -0.17445 永豐中小基金 45.37000 45.98000 -0.61000 -1.32666 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74590 1.75300 -0.00710 -0.40502 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33390 2.33130 0.00260 0.11153 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.88930 7.93930 -0.05000 -0.62978 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.23180 10.24400 -0.01220 -0.11909 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.25000 4.14000 0.11000 2.65700 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.96000 18.48000 0.48000 2.59740 永豐主流品牌基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810 永豐永豐基金 30.81000 31.42000 -0.61000 -1.94144 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.42600 9.48860 -0.06260 -0.65974 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.57330 9.59520 -0.02190 -0.22824 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.35470 9.41980 -0.06510 -0.69110 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.50260 9.52680 -0.02420 -0.25402 永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 永豐南非幣2021保本基金 13.11590 13.10710 0.00880 0.06714 永豐高科技基金 20.26000 20.56000 -0.30000 -1.45914 永豐貨幣市場基金 13.89190 13.89170 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11950 2.12430 -0.00480 -0.22596 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52530 2.52150 0.00380 0.15070 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70660 7.74500 -0.03840 -0.49580 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43160 10.44010 -0.00850 -0.08142 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.95780 6.99580 -0.03800 -0.54318 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80390 10.81800 -0.01410 -0.13034 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.28000 9.02000 0.26000 2.88248 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.26000 7.06000 0.20000 2.83286 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.74000 16.30000 0.44000 2.69939 永豐臺灣加權ETF基金 50.68000 51.73000 -1.05000 -2.02977 永豐領航科技基金 33.63000 34.29000 -0.66000 -1.92476 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 永豐趨勢平衡基金 37.50000 38.16000 -0.66000 -1.72956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.63520 11.63400 0.00120 0.01031 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50810 9.50500 0.00310 0.03261 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78770 9.78450 0.00320 0.03270 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47370 9.47230 0.00140 0.01478 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70690 9.70550 0.00140 0.01442 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52140 9.51700 0.00440 0.04623 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.93060 9.92660 0.00400 0.04030 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45060 9.44820 0.00240 0.02540 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76430 9.76180 0.00250 0.02561 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.39000 10.10000 0.29000 2.87129 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.07000 8.84000 0.23000 2.60181 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.69000 9.43000 0.26000 2.75716 兆豐國際中小基金 12.86000 13.10000 -0.24000 -1.83206 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.70000 13.19000 0.51000 3.86657 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.96000 17.36000 0.60000 3.45622 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.82000 17.19000 0.63000 3.66492 兆豐國際生命科學基金 15.84000 15.87000 -0.03000 -0.18904 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.09110 10.10880 -0.01770 -0.17509 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.29490 10.29950 -0.00460 -0.04466 兆豐國際全球基金 30.20000 30.19000 0.01000 0.03312 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30570 10.30510 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14200 10.12020 0.02180 0.21541 兆豐國際國民基金 19.03000 19.29000 -0.26000 -1.34785 兆豐國際第一基金 11.34000 11.54000 -0.20000 -1.73310 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98280 9.99640 -0.01360 -0.13605 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86180 7.87250 -0.01070 -0.13592 兆豐國際萬全基金 18.44000 18.66000 -0.22000 -1.17899 兆豐國際電子基金 22.03000 22.36000 -0.33000 -1.47585 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.44000 20.91000 -0.47000 -2.24773 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.77000 17.44000 0.33000 1.89220 兆豐國際豐台灣基金 30.66000 31.01000 -0.35000 -1.12867 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51120 12.51100 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.93820 9.93990 -0.00170 -0.01710 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.90180 9.90800 -0.00620 -0.06258 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.92390 9.92770 -0.00380 -0.03828 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.93980 9.94140 -0.00160 -0.01609 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.90910 9.91520 -0.00610 -0.06152 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.92290 9.92670 -0.00380 -0.03828 合庫台灣基金 9.82000 10.02000 -0.20000 -1.99601 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06850 11.08740 -0.01890 -0.17046 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91610 11.92180 -0.00570 -0.04781 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66390 10.66690 -0.00300 -0.02812 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.41850 11.42340 -0.00490 -0.04289 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02010 8.03380 -0.01370 -0.17053 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32310 9.32680 -0.00370 -0.03967 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.88980 8.89340 -0.00360 -0.04048 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78250 8.78670 -0.00420 -0.04780 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.13750 9.14120 -0.00370 -0.04048 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 合庫全球新興市場基金 8.73000 8.66000 0.07000 0.80831 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 合庫貨幣市場基金 10.13680 10.13670 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.34590 9.35010 -0.00420 -0.04492 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.60530 9.61070 -0.00540 -0.05619 合庫新興多重收益基金A類型 9.91810 9.93340 -0.01530 -0.15403 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.33350 11.33980 -0.00630 -0.05556 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.52780 13.54310 -0.01530 -0.11297 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.58210 8.58700 -0.00490 -0.05706 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.27050 9.27580 -0.00530 -0.05714 合庫新興多重收益基金B類型 7.73360 7.74550 -0.01190 -0.15364 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.57910 8.58300 -0.00390 -0.04544 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96240 9.97370 -0.01130 -0.11330 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安本標準兩岸價值基金 10.08000 9.83000 0.25000 2.54323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02910 11.02660 0.00250 0.02267 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85750 9.85590 0.00160 0.01623 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73840 9.75450 -0.01610 -0.16505 安聯中國東協基金 14.49000 14.34000 0.15000 1.04603 安聯中國策略基金-美元 9.89000 9.41000 0.48000 5.10096 安聯中國策略基金-新臺幣 12.85000 12.25000 0.60000 4.89796 安聯中華新思路基金-人民幣 12.48000 12.05000 0.43000 3.56846 安聯中華新思路基金-美元 11.51000 11.11000 0.40000 3.60036 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.83000 10.48000 0.35000 3.33969 安聯台灣大壩基金 24.27000 24.66000 -0.39000 -1.58151 安聯台灣科技基金 38.07000 38.86000 -0.79000 -2.03294 安聯台灣貨幣市場基金 12.50040 12.50030 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.12000 26.53000 -0.41000 -1.54542 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09200 10.10170 -0.00970 -0.09602 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98000 14.99990 -0.01990 -0.13267 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54530 9.55800 -0.01270 -0.13287 安聯四季成長組合基金-美元 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32390 12.33880 -0.01490 -0.12076 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09890 10.11640 -0.01750 -0.17299 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.16390 12.18650 -0.02260 -0.18545 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39070 9.40200 -0.01130 -0.12019 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.23850 9.25460 -0.01610 -0.17397 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.89700 8.91360 -0.01660 -0.18623 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06400 12.06900 -0.00500 -0.04143 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95090 10.96140 -0.01050 -0.09579 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61110 10.62320 -0.01210 -0.11390 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.83040 8.83560 -0.00520 -0.05885 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.61480 8.62310 -0.00830 -0.09625 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.32240 8.33190 -0.00950 -0.11402 安聯全球人口趨勢基金 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.39000 9.52000 -0.13000 -1.36555 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.44000 36.00000 -0.56000 -1.55556 安聯全球油礦金趨勢基金 8.31000 8.41000 -0.10000 -1.18906 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91480 11.92170 -0.00690 -0.05788 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28980 10.29580 -0.00600 -0.05828 安聯全球新興市場基金 16.40000 16.31000 0.09000 0.55181 安聯全球農金趨勢基金 9.62000 9.77000 -0.15000 -1.53531 安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安聯亞洲動態策略基金 21.04000 20.92000 0.12000 0.57361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09080 10.08890 0.00190 0.01883 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79460 9.79310 0.00150 0.01532 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.79350 82.73170 0.06180 0.07470 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.22660 12.22770 -0.00110 -0.00900 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.45960 64.41050 0.04910 0.07623 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.44000 9.44090 -0.00090 -0.00953 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58290 2.58150 0.00140 0.05423 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.38040 10.40220 -0.02180 -0.20957 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19490 2.19370 0.00120 0.05470 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.57880 8.59700 -0.01820 -0.21170 宏利台灣動力基金 27.10000 27.59000 -0.49000 -1.77601 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.81870 9.84870 -0.03000 -0.30461 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.65240 9.69880 -0.04640 -0.47841 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67070 7.69410 -0.02340 -0.30413 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.66370 7.69730 -0.03360 -0.43652 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 宏利全球債券組合基金 12.95090 12.97260 -0.02170 -0.16728 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76270 2.76360 -0.00090 -0.03257 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61450 11.62440 -0.00990 -0.08517 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.56880 8.57580 -0.00700 -0.08163 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43420 2.43120 0.00300 0.12340 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83810 10.86100 -0.02290 -0.21085 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.21460 3.20790 0.00670 0.20886 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51890 0.51760 0.00130 0.25116 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77980 11.78310 -0.00330 -0.02801 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.43170 10.43660 -0.00490 -0.04695 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10840 10.11970 -0.01130 -0.11166 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.82370 8.82680 -0.00310 -0.03512 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42040 8.42420 -0.00380 -0.04511 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33680 8.34590 -0.00910 -0.10904 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.28480 8.28940 -0.00460 -0.05549 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75740 2.75860 -0.00120 -0.04350 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39950 0.39980 -0.00030 -0.07504 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.13750 12.15440 -0.01690 -0.13904 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90910 0.90970 -0.00060 -0.06596 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30030 7.31000 -0.00970 -0.13269 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02170 2.02280 -0.00110 -0.05438 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29050 0.29070 -0.00020 -0.06880 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93340 8.94580 -0.01240 -0.13861 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32560 0.32590 -0.00030 -0.09205 宏利萬利貨幣市場基金 13.64890 13.64870 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.38000 2.32000 0.06000 2.58621 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.83000 10.57000 0.26000 2.45979 宏利臺灣股息收益基金 23.80000 24.34000 -0.54000 -2.21857 宏利澳幣保本基金 12.15030 12.14960 0.00070 0.00576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22330 10.21450 0.00880 0.08615 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.39320 9.38870 0.00450 0.04793 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.85720 8.86890 -0.01170 -0.13192 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64200 10.65610 -0.01410 -0.13232 貝萊德亞美利加收益基金 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 貝萊德新台幣基金 12.93910 12.93900 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.43000 23.88000 -0.45000 -1.88442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26200 11.26380 -0.00180 -0.01598 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83890 9.87500 -0.03610 -0.36557 保德信大中華基金-人民幣 9.07000 8.78000 0.29000 3.30296 保德信大中華基金-美元 8.86000 8.60000 0.26000 3.02326 保德信大中華基金-新台幣 26.42000 25.69000 0.73000 2.84157 保德信中小型股基金 36.08000 37.00000 -0.92000 -2.48649 保德信中國中小基金-人民幣 8.21000 7.84000 0.37000 4.71939 保德信中國中小基金-美元 7.83000 7.50000 0.33000 4.40000 保德信中國中小基金-新臺幣 7.57000 7.27000 0.30000 4.12655 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.98870 8.87600 0.11270 1.26972 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.07090 8.95690 0.11400 1.27276 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.12350 9.00460 0.11890 1.32044 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.90050 9.77140 0.12910 1.32120 保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.18000 0.29000 3.54523 保德信中國品牌基金-美元 8.49000 8.20000 0.29000 3.53659 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.18000 8.85000 0.33000 3.72881 保德信台商全方位基金 30.78000 31.33000 -0.55000 -1.75551 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.98000 28.14000 -0.16000 -0.56859 保德信全球消費商機基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238 保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060 保德信全球資源基金 7.76000 7.84000 -0.08000 -1.02041 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.59000 33.88000 -0.29000 -0.85596 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.99940 9.98910 0.01030 0.10311 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.99940 9.98910 0.01030 0.10311 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.99940 10.00720 -0.00780 -0.07794 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.99940 10.00720 -0.00780 -0.07794 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50700 9.52740 -0.02040 -0.21412 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36890 10.39150 -0.02260 -0.21749 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05000 9.08610 -0.03610 -0.39731 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.85450 9.89390 -0.03940 -0.39823 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.07110 8.08350 -0.01240 -0.15340 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73320 10.74970 -0.01650 -0.15349 保德信亞太基金 19.81000 19.62000 0.19000 0.96840 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.36340 8.37470 -0.01130 -0.13493 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17370 11.18880 -0.01510 -0.13496 保德信店頭市場基金 25.35000 25.94000 -0.59000 -2.27448 保德信拉丁美洲基金 7.21000 7.17000 0.04000 0.55788 保德信金平衡基金 28.18000 28.51000 -0.33000 -1.15749 保德信金滿意基金 37.64000 38.42000 -0.78000 -2.03019 保德信科技島基金 22.62000 23.09000 -0.47000 -2.03551 保德信高成長基金 82.80000 84.36000 -1.56000 -1.84922 保德信第一基金 22.69000 23.11000 -0.42000 -1.81740 保德信貨幣市場基金 15.78000 15.77980 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.28940 10.31690 -0.02750 -0.26655 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.48800 10.53500 -0.04700 -0.44613 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.54440 10.57360 -0.02920 -0.27616 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.06360 10.10970 -0.04610 -0.45600 保德信新世紀基金 9.84000 9.99000 -0.15000 -1.50150 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.93210 7.94060 -0.00850 -0.10704 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84130 10.85280 -0.01150 -0.10596 保德信新興趨勢組合基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 保德信瑞騰基金 15.55000 15.54990 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71000 9.71100 -0.00100 -0.01030 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01810 10.01930 -0.00120 -0.01198 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67930 9.68320 -0.00390 -0.04028 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83980 9.84620 -0.00640 -0.06500 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75980 9.75660 0.00320 0.03280 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91370 9.91040 0.00330 0.03330 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64560 9.64800 -0.00240 -0.02488 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76830 9.77070 -0.00240 -0.02456 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08150 10.09000 -0.00850 -0.08424 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03680 10.03960 -0.00280 -0.02789 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03690 10.03970 -0.00280 -0.02789 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.97560 9.98100 -0.00540 -0.05410 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.97560 9.98100 -0.00540 -0.05410 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92590 9.92580 0.00010 0.00101 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12120 10.11930 0.00190 0.01878 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83640 9.83980 -0.00340 -0.03455 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.93240 9.93580 -0.00340 -0.03422 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.60250 9.60590 -0.00340 -0.03539 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.43770 9.44490 -0.00720 -0.07623 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04610 10.04980 -0.00370 -0.03682 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04300 10.04710 -0.00410 -0.04081 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.13430 10.14180 -0.00750 -0.07395 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.21190 10.21840 -0.00650 -0.06361 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.06230 10.06970 -0.00740 -0.07349 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.06280 10.07010 -0.00730 -0.07249 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94170 1.94050 0.00120 0.06184 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67190 2.67010 0.00180 0.06741 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28990 0.29000 -0.00010 -0.03448 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43230 0.43250 -0.00020 -0.04624 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.30510 8.31250 -0.00740 -0.08902 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.63230 11.64800 -0.01570 -0.13479 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41360 9.40800 0.00560 0.05952 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59580 11.58970 0.00610 0.05263 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.44810 8.45230 -0.00420 -0.04969 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44250 10.44760 -0.00510 -0.04882 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15400 10.15500 -0.00100 -0.00985 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08160 10.08620 -0.00460 -0.04561 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05710 10.05410 0.00300 0.02984 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69260 10.69110 0.00150 0.01403 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99170 9.99270 -0.00100 -0.01001 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72380 9.72410 -0.00030 -0.00309 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10750 10.10770 -0.00020 -0.00198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73650 9.73900 -0.00250 -0.02567 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97610 9.97990 -0.00380 -0.03808 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.52450 10.50140 0.02310 0.21997 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12690 6.13440 -0.00750 -0.12226 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.64090 10.65380 -0.01290 -0.12108 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65340 11.65340 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.34000 16.64000 -0.30000 -1.80288 施羅德樂活中小基金-I類型 3736.56000 3804.28000 -67.72000 -1.78010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.99160 9.85100 0.14060 1.42727 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.95070 10.77900 0.17170 1.59291 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.19870 10.04090 0.15780 1.57157 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.83750 8.71320 0.12430 1.42657 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.20070 9.05650 0.14420 1.59223 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.02590 8.88630 0.13960 1.57096 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.13200 9.98950 0.14250 1.42650 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.61690 10.45050 0.16640 1.59227 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.56240 10.39900 0.16340 1.57130 柏瑞五國金勢力建設基金 6.23000 6.18000 0.05000 0.80906 柏瑞巨人基金 11.50000 11.68000 -0.18000 -1.54110 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66140 13.66130 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.34000 15.45000 -0.11000 -0.71197 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.48520 13.50150 -0.01630 -0.12073 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84920 11.85030 -0.00110 -0.00928 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43870 12.44050 -0.00180 -0.01447 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.75460 8.76520 -0.01060 -0.12093 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72350 6.73170 -0.00820 -0.12181 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66490 8.66570 -0.00080 -0.00923 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.41120 8.41450 -0.00330 -0.03922 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.63790 10.63940 -0.00150 -0.01410 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.27400 8.27520 -0.00120 -0.01450 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.02500 12.02610 -0.00110 -0.00915 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.68260 11.69670 -0.01410 -0.12055 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.93320 11.93780 -0.00460 -0.03853 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32310 11.32470 -0.00160 -0.01413 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.91040 8.92120 -0.01080 -0.12106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68220 9.68310 -0.00090 -0.00929 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.61360 9.61730 -0.00370 -0.03847 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46070 9.46200 -0.00130 -0.01374 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.34120 9.34240 -0.00120 -0.01284 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.16300 10.16170 0.00130 0.01279 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03080 10.01790 0.01290 0.12877 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.89430 9.88260 0.01170 0.11839 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.97480 9.96250 0.01230 0.12346 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82070 9.81940 0.00130 0.01324 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.58770 0.01230 0.12829 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.55540 9.54400 0.01140 0.11945 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.63680 9.62490 0.01190 0.12364 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.14400 10.14270 0.00130 0.01282 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.03080 10.01790 0.01290 0.12877 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.89440 9.88270 0.01170 0.11839 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.97490 9.96260 0.01230 0.12346 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82070 9.81940 0.00130 0.01324 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.60020 9.58790 0.01230 0.12829 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.55540 9.54400 0.01140 0.11945 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.63690 9.62500 0.01190 0.12364 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69320 10.71140 -0.01820 -0.16991 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90130 11.90740 -0.00610 -0.05123 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27310 11.28200 -0.00890 -0.07889 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97240 8.98770 -0.01530 -0.17023 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65890 9.66380 -0.00490 -0.05070 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.51510 9.52260 -0.00750 -0.07876 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40520 10.42290 -0.01770 -0.16982 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08150 11.08730 -0.00580 -0.05231 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89100 10.89960 -0.00860 -0.07890 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.97260 8.98790 -0.01530 -0.17023 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65930 9.66420 -0.00490 -0.05070 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.51560 9.52310 -0.00750 -0.07876 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.87000 12.74000 0.13000 1.02041 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.43000 8.35000 0.08000 0.95808 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.77000 8.68000 0.09000 1.03687 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.32000 12.19000 0.13000 1.06645 柏瑞拉丁美洲基金 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26550 11.27450 -0.00900 -0.07983 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.33730 7.34310 -0.00580 -0.07899 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.47000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96780 6.97150 -0.00370 -0.05307 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69820 8.69230 0.00590 0.06788 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.29360 9.28780 0.00580 0.06245 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.15750 10.16280 -0.00530 -0.05215 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.70510 10.69840 0.00670 0.06263 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41490 9.40850 0.00640 0.06802 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88640 8.89110 -0.00470 -0.05286 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.49170 9.48580 0.00590 0.06220 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16060 11.18110 -0.02050 -0.18335 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74500 11.75300 -0.00800 -0.06807 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74760 10.75790 -0.01030 -0.09574 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.04590 9.06260 -0.01670 -0.18427 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56810 9.57460 -0.00650 -0.06789 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.55760 9.56660 -0.00900 -0.09408 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07030 11.07780 -0.00750 -0.06770 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95760 9.97590 -0.01830 -0.18344 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24100 10.25070 -0.00970 -0.09463 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.44400 9.46140 -0.01740 -0.18391 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.19930 9.21620 -0.01690 -0.18337 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78800 9.79470 -0.00670 -0.06840 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.32010 9.32890 -0.00880 -0.09433 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.62000 17.62000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.80180 12.81230 -0.01050 -0.08195 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.18500 10.20680 -0.02180 -0.21358 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.14720 11.16530 -0.01810 -0.16211 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.72130 11.74840 -0.02710 -0.23067 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.64430 10.66320 -0.01890 -0.17725 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.19240 9.21200 -0.01960 -0.21277 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.75080 9.76670 -0.01590 -0.16280 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.62030 9.64260 -0.02230 -0.23127 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.63250 9.64960 -0.01710 -0.17721 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.32480 9.34470 -0.01990 -0.21295 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.55660 9.57220 -0.01560 -0.16297 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.23880 11.26480 -0.02600 -0.23081 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.57660 9.59360 -0.01700 -0.17720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.48000 13.98000 0.50000 3.57654 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.47000 26.34000 -1.87000 -7.09947 國泰大中華基金 16.83000 17.22000 -0.39000 -2.26481 國泰小龍基金 13.16000 13.50000 -0.34000 -2.51852 國泰中小成長基金 35.37000 36.20000 -0.83000 -2.29282 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.85440 3.71890 0.13550 3.64355 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.18000 16.62000 0.56000 3.36943 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.64480 0.62240 0.02240 3.59897 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60700 0.58600 0.02100 3.58362 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21010 2.20900 0.00110 0.04980 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63490 9.64970 -0.01480 -0.15337 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.09540 8.10780 -0.01240 -0.15294 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31420 0.31430 -0.00010 -0.03182 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.56400 11.56090 0.00310 0.02681 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66290 1.66340 -0.00050 -0.03006 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91280 9.94840 -0.03560 -0.35785 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32580 0.32640 -0.00060 -0.18382 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.99150 3.82700 0.16450 4.29841 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.78000 17.09000 0.69000 4.03745 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57040 0.54720 0.02320 4.23977 國泰中港台基金人民幣級別 2.92450 2.78240 0.14210 5.10710 國泰中港台基金台幣級別 13.04000 12.43000 0.61000 4.90748 國泰中港台基金美元級別 0.42310 0.40280 0.02030 5.03972 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.16000 27.94000 -0.78000 -2.79170 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.31000 0.41000 3.33063 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.40000 36.77000 -2.37000 -6.44547 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.42160 10.44270 -0.02110 -0.20206 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23110 10.25180 -0.02070 -0.20192 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.25490 10.27570 -0.02080 -0.20242 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33670 0.33680 -0.00010 -0.02969 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33040 0.33050 -0.00010 -0.03026 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33110 0.33120 -0.00010 -0.03019 國泰台灣貨幣市場基金 12.41900 12.41880 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41920 2.43110 -0.01190 -0.48949 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34900 0.35090 -0.00190 -0.54146 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49530 0.49540 -0.00010 -0.02019 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44030 0.44120 -0.00090 -0.20399 國泰全球資源基金台幣級別 5.59000 5.66000 -0.07000 -1.23675 國泰全球資源基金美元級別 0.17800 0.18000 -0.00200 -1.11111 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40140 0.40190 -0.00050 -0.12441 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36160 0.36200 -0.00040 -0.11050 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42640 0.42690 -0.00050 -0.11712 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51250 0.51040 0.00210 0.41144 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.43000 20.69000 -0.26000 -1.25665 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.10000 21.31000 -0.21000 -0.98545 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40470 2.40160 0.00310 0.12908 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.74310 10.75180 -0.00870 -0.08092 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.58050 9.58820 -0.00770 -0.08031 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34780 0.34760 0.00020 0.05754 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31020 0.31000 0.00020 0.06452 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49040 0.48750 0.00290 0.59487 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36300 0.36110 0.00190 0.52617 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.72000 17.75000 -0.03000 -0.16901 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57320 0.57290 0.00030 0.05237 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.72000 17.75000 -0.03000 -0.16901 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.80950 0.80480 0.00470 0.58400 國泰科技生化基金 27.40000 28.04000 -0.64000 -2.28245 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.24000 27.42000 -0.18000 -0.65646 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.48140 37.51290 -0.03150 -0.08397 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.52430 20.53660 -0.01230 -0.05989 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.34420 17.34090 0.00330 0.01903 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.65510 38.72350 -0.06840 -0.17664 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.17670 40.28180 -0.10510 -0.26091 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.87700 42.95280 -0.07580 -0.17647 國泰紐幣2021保本基金 12.27280 12.27170 0.00110 0.00896 國泰紐幣八年期保本基金 12.57110 12.56640 0.00470 0.03740 國泰紐幣保本基金 12.50110 12.49920 0.00190 0.01520 國泰國泰基金台幣I級別 18.49000 18.99000 -0.50000 -2.63296 國泰國泰基金台幣級別 18.49000 18.99000 -0.50000 -2.63296 國泰富時中國A50基金 17.88000 18.42000 -0.54000 -2.93160 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33340 0.33370 -0.00030 -0.08990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48020 0.47800 0.00220 0.46025 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53510 10.55890 -0.02380 -0.22540 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47730 7.49420 -0.01690 -0.22551 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35650 0.35670 -0.00020 -0.05607 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24180 0.24190 -0.00010 -0.04134 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.18490 2.14540 0.03950 1.84115 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.70040 9.54800 0.15240 1.59615 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31280 0.30730 0.00550 1.78978 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.06930 40.16230 -0.09300 -0.23156 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.37000 17.77000 -0.40000 -2.25098 國泰新興市場基金台幣級別 11.54000 11.34000 0.20000 1.76367 國泰新興市場基金美元級別 0.37350 0.36610 0.00740 2.02131 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28640 2.28530 0.00110 0.04813 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48900 1.48830 0.00070 0.04703 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34000 0.34000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33680 0.33640 0.00040 0.11891 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22360 0.22360 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41430 10.41990 -0.00560 -0.05374 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65490 6.65850 -0.00360 -0.05407 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.15000 14.84000 0.31000 2.08895 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.24000 30.51000 -1.27000 -4.16257 國泰價值卓越基金 12.44000 12.66000 -0.22000 -1.73776 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34890 0.35270 -0.00380 -1.07740 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.64210 38.69480 -0.05270 -0.13619 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.60000 19.54000 0.06000 0.30706 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.53000 18.32000 0.21000 1.14629 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.53000 17.92000 -0.39000 -2.17634 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.04010 12.04690 -0.00680 -0.05645 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39530 0.39530 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57990 9.58630 -0.00640 -0.06676 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19540 8.21640 -0.02100 -0.25559 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72860 10.73570 -0.00710 -0.06613 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29270 9.31660 -0.02390 -0.25653 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23390 11.23100 0.00290 0.02582 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79170 9.80820 -0.01650 -0.16823 第一金大中華基金 23.54000 23.85000 -0.31000 -1.29979 第一金小型精選基金 29.33000 29.97000 -0.64000 -2.13547 第一金中國世紀基金-人民幣 11.95000 11.57000 0.38000 3.28436 第一金中國世紀基金-美元 7.39830 7.16760 0.23070 3.21865 第一金中國世紀基金-美元-N 7.39890 7.16820 0.23070 3.21838 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.72000 8.47000 0.25000 2.95159 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.72000 8.46000 0.26000 3.07329 第一金中概平衡基金 22.20000 22.49000 -0.29000 -1.28946 第一金台灣貨幣市場基金 15.26280 15.26260 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.97800 177.97600 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.58400 9.53290 0.05110 0.53604 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.58400 9.53300 0.05100 0.53498 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.44100 13.37300 0.06800 0.50849 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.44160 13.37370 0.06790 0.50771 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.58500 9.61830 -0.03330 -0.34622 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.58790 9.62120 -0.03330 -0.34611 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.25990 9.30220 -0.04230 -0.45473 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.28410 9.32660 -0.04250 -0.45569 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.11780 10.15300 -0.03520 -0.34670 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.78810 9.83280 -0.04470 -0.45460 第一金全球大趨勢基金 22.71000 22.67000 0.04000 0.17644 第一金全球不動產證券化基金A 7.99440 8.02810 -0.03370 -0.41978 第一金全球不動產證券化基金B 5.65560 5.67940 -0.02380 -0.41906 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31520 9.35290 -0.03770 -0.40308 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31640 9.35410 -0.03770 -0.40303 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.75160 9.79100 -0.03940 -0.40241 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.75280 9.79230 -0.03950 -0.40338 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.43620 8.46460 -0.02840 -0.33551 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03740 10.07120 -0.03380 -0.33561 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.57450 9.57310 0.00140 0.01462 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.57360 9.57220 0.00140 0.01463 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.86800 7.86820 -0.00020 -0.00254 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.73400 8.74150 -0.00750 -0.08580 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.73450 8.74200 -0.00750 -0.08579 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.21020 11.20850 0.00170 0.01517 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.21100 11.20940 0.00160 0.01427 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97230 9.97250 -0.00020 -0.00201 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.75710 14.76980 -0.01270 -0.08599 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.98530 12.93910 0.04620 0.35706 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.00160 12.95540 0.04620 0.35661 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.31000 12.29000 0.02000 0.16273 第一金亞洲科技基金 17.52000 17.44000 0.08000 0.45872 第一金亞洲新興市場基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 第一金店頭市場基金 7.52000 7.66000 -0.14000 -1.82768 第一金創新趨勢基金 19.57000 19.98000 -0.41000 -2.05205 第一金電子基金 27.84000 28.21000 -0.37000 -1.31159 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.13000 18.63000 -0.50000 -2.68384 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.06000 20.63000 0.43000 2.08434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.17000 6.95000 0.22000 3.16547 統一大中華中小基金(美元) 6.50000 6.31000 0.19000 3.01109 統一大中華中小基金(新台幣) 9.63000 9.36000 0.27000 2.88462 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 統一大東協高股息基金(美元) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 統一大滿貫基金-A類型 28.77000 29.42000 -0.65000 -2.20938 統一大滿貫基金-I類型 28.77000 29.42000 -0.65000 -2.20938 統一大龍印基金 13.21000 13.04000 0.17000 1.30368 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.36000 7.98000 0.38000 4.76190 統一大龍騰中國基金(美元) 7.58000 7.25000 0.33000 4.55172 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.63000 8.27000 0.36000 4.35308 統一中小基金 21.21000 21.67000 -0.46000 -2.12275 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.82270 9.81750 0.00520 0.05297 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.06820 9.07030 -0.00210 -0.02315 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.80400 8.81520 -0.01120 -0.12705 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.78020 11.77400 0.00620 0.05266 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.81140 10.81390 -0.00250 -0.02312 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48230 10.49560 -0.01330 -0.12672 統一台灣動力基金 14.37000 14.64000 -0.27000 -1.84426 統一全天候基金-A類型 96.94000 98.51000 -1.57000 -1.59375 統一全天候基金-I類型 97.05000 98.62000 -1.57000 -1.59197 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56280 8.55620 0.00660 0.07714 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.18900 8.18880 0.00020 0.00244 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.16630 8.17250 -0.00620 -0.07586 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.92460 8.91760 0.00700 0.07850 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.54230 8.54210 0.00020 0.00234 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.51160 8.51800 -0.00640 -0.07514 統一全球債券組合基金 11.88550 11.89530 -0.00980 -0.08239 統一全球新科技基金(人民幣) 15.58000 15.34000 0.24000 1.56454 統一全球新科技基金(美元) 14.53000 14.32000 0.21000 1.46648 統一全球新科技基金(新台幣) 13.96000 13.78000 0.18000 1.30624 統一亞太基金 23.17000 22.84000 0.33000 1.44483 統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.30000 0.15000 1.32743 統一奔騰基金 50.56000 51.67000 -1.11000 -2.14825 統一強棒貨幣市場基金 16.67140 16.67120 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.05000 8.78000 0.27000 3.07517 統一強漢基金(美元) 8.07000 7.85000 0.22000 2.80255 統一強漢基金(新台幣) 21.28000 20.72000 0.56000 2.70270 統一統信基金 24.68000 25.36000 -0.68000 -2.68139 統一黑馬基金 51.14000 52.19000 -1.05000 -2.01188 統一新亞洲科技能源基金 16.47000 16.37000 0.10000 0.61087 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.91860 7.92890 -0.01030 -0.12990 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14570 10.15890 -0.01320 -0.12994 統一經建基金 40.63000 41.34000 -0.71000 -1.71746 統一龍馬基金 54.73000 56.13000 -1.40000 -2.49421 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.03000 16.28000 -0.25000 -1.53563 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.53000 40.15000 -0.62000 -1.54421 野村中國機會基金 12.23000 11.80000 0.43000 3.64407 野村巴西基金 6.10000 6.00000 0.10000 1.66667 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.60000 11.65000 -0.05000 -0.42918 野村台灣高股息基金 22.83000 23.05000 -0.22000 -0.95445 野村台灣運籌基金 30.73000 31.18000 -0.45000 -1.44323 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.43440 9.44630 -0.01190 -0.12598 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34410 9.34950 -0.00540 -0.05776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.42420 9.43430 -0.01010 -0.10706 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75150 9.76370 -0.01220 -0.12495 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58640 9.59200 -0.00560 -0.05838 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52670 9.53690 -0.01020 -0.10695 野村平衡基金 17.05000 17.29000 -0.24000 -1.38809 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.89000 13.00000 -0.11000 -0.84615 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 野村全球生技醫療基金 17.20000 17.36000 -0.16000 -0.92166 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00430 10.00840 -0.00410 -0.04097 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93900 9.93740 0.00160 0.01610 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.93550 9.94010 -0.00460 -0.04628 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00430 10.00840 -0.00410 -0.04097 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93900 9.93730 0.00170 0.01711 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.93560 9.94020 -0.00460 -0.04628 野村全球品牌基金 25.62000 25.56000 0.06000 0.23474 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.51000 -0.14000 -0.71758 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.21000 -0.06000 -0.49140 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.01280 10.02760 -0.01480 -0.14759 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42370 10.43180 -0.00810 -0.07765 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31780 10.33210 -0.01430 -0.13840 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.23790 9.26460 -0.02670 -0.28819 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.00180 9.01940 -0.01760 -0.19513 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.61810 8.64530 -0.02720 -0.31462 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02970 11.06170 -0.03200 -0.28929 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51360 10.53410 -0.02050 -0.19461 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13170 10.16340 -0.03170 -0.31190 野村成長基金 25.81000 26.30000 -0.49000 -1.86312 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.38940 8.35170 0.03770 0.45141 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.38920 8.34520 0.04400 0.52725 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.58010 8.54830 0.03180 0.37200 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.00040 8.95990 0.04050 0.45201 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.89080 8.84420 0.04660 0.52690 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.09190 9.05830 0.03360 0.37093 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.99000 7.88000 0.11000 1.39594 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.55000 11.39000 0.16000 1.40474 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.18250 9.20030 -0.01780 -0.19347 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.22300 9.23180 -0.00880 -0.09532 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.34860 9.36740 -0.01880 -0.20070 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.81060 9.83080 -0.02020 -0.20548 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.75760 9.76680 -0.00920 -0.09420 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89540 9.91530 -0.01990 -0.20070 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.40090 8.41100 -0.01010 -0.12008 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.96520 8.97620 -0.01100 -0.12255 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.82790 8.83070 -0.00280 -0.03171 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.93900 12.95450 -0.01550 -0.11965 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.00060 12.01560 -0.01500 -0.12484 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75070 9.75370 -0.00300 -0.03076 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99190 10.00280 -0.01090 -0.10897 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99200 9.99560 -0.00360 -0.03602 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.01260 10.03430 -0.02170 -0.21626 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99250 10.00310 -0.01060 -0.10597 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98990 9.99340 -0.00350 -0.03502 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01260 10.03430 -0.02170 -0.21626 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70010 9.70920 -0.00910 -0.09373 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69540 9.69680 -0.00140 -0.01444 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.71800 9.73700 -0.01900 -0.19513 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.94370 9.95500 -0.01130 -0.11351 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10330 10.11440 -0.01110 -0.10974 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.71820 9.72200 -0.00380 -0.03909 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.27270 9.28380 -0.01110 -0.11956 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19390 11.20730 -0.01340 -0.11956 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.91240 9.92950 -0.01710 -0.17221 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.93620 10.95060 -0.01440 -0.13150 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.41900 10.42400 -0.00500 -0.04797 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.23820 10.25590 -0.01770 -0.17258 野村泰國基金 41.39000 41.78000 -0.39000 -0.93346 野村高科技基金 8.39000 8.52000 -0.13000 -1.52582 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.97050 9.99450 -0.02400 -0.24013 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99940 10.01240 -0.01300 -0.12984 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.38790 10.46640 -0.07850 -0.75002 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.35880 9.36690 -0.00810 -0.08647 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.32850 9.35150 -0.02300 -0.24595 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.18840 9.20280 -0.01440 -0.15647 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.59140 11.60600 -0.01460 -0.12580 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.06230 13.16650 -0.10420 -0.79140 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.52100 10.53010 -0.00910 -0.08642 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49380 10.51960 -0.02580 -0.24526 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.59690 10.61390 -0.01700 -0.16017 野村貨幣市場基金 16.27900 16.27880 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.93290 9.94560 -0.01270 -0.12769 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75440 9.77600 -0.02160 -0.22095 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81550 9.85430 -0.03880 -0.39374 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76410 9.77570 -0.01160 -0.11866 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.73840 9.74330 -0.00490 -0.05029 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75040 9.76020 -0.00980 -0.10041 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84290 9.85460 -0.01170 -0.11873 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80020 9.80510 -0.00490 -0.04997 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.77890 9.78880 -0.00990 -0.10114 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79170 9.80290 -0.01120 -0.11425 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73250 9.73840 -0.00590 -0.06058 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.70960 9.72050 -0.01090 -0.11213 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.79170 9.80290 -0.01120 -0.11425 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.73250 9.73840 -0.00590 -0.06058 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.70960 9.72050 -0.01090 -0.11213 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.01300 10.03260 -0.01960 -0.19536 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.81850 7.83500 -0.01650 -0.21059 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67790 11.70260 -0.02470 -0.21106 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.50000 -0.03000 -0.40000 野村精選貨幣市場基金 12.08470 12.08460 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 野村歐洲高股息基金季配型 7.64000 7.70000 -0.06000 -0.77922 野村歐洲高股息基金累積型 10.86000 10.96000 -0.10000 -0.91241 野村積極成長基金 10.88000 11.09000 -0.21000 -1.89360 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.79000 7.93000 -0.14000 -1.76545 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.38000 28.90000 -0.52000 -1.79931 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.28830 10.29830 -0.01000 -0.09710 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52440 8.53470 -0.01030 -0.12068 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85420 7.85820 -0.00400 -0.05090 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.77840 7.78810 -0.00970 -0.12455 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.69290 11.70770 -0.01480 -0.12641 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50520 10.51050 -0.00530 -0.05043 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.43720 10.45020 -0.01300 -0.12440 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 野村環球基金-美元計價 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.91000 16.91000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 19.45000 19.72000 -0.27000 -1.36917 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86580 16.86570 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.56000 16.83000 -0.27000 -1.60428 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.75000 11.91000 -0.16000 -1.34341 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.05000 14.11000 -0.06000 -0.42523 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.08490 10.10510 -0.02020 -0.19990 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.22870 13.25550 -0.02680 -0.20218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03550 10.03440 0.00110 0.01096 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88760 9.89220 -0.00460 -0.04650 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.61450 9.61690 -0.00240 -0.02496 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62010 9.61790 0.00220 0.02287 凱基台商天下基金 11.87000 11.72000 0.15000 1.27986 凱基台灣精五門基金 17.60000 18.02000 -0.42000 -2.33074 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.69770 38.84590 -0.14820 -0.38151 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.91330 39.12710 -0.21380 -0.54642 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.23210 40.16590 0.06620 0.16482 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.38530 10.39240 -0.00710 -0.06832 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.81000 12.53000 0.28000 2.23464 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.46900 11.22080 0.24820 2.21196 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.34000 11.12000 0.22000 1.97842 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55180 11.55170 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.36000 23.80000 -0.44000 -1.84874 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.48000 21.31000 0.17000 0.79775 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.73950 20.54060 0.19890 0.96833 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.40000 16.28000 0.12000 0.73710 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.60880 15.46720 0.14160 0.91549 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.36340 11.44010 -0.07670 -0.67045 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.63670 11.63190 0.00480 0.04127 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 凱基護城河基金-台幣計價A 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967 凱基護城河基金-美元計價B 12.53010 12.58260 -0.05250 -0.41724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.01000 14.11000 -0.10000 -0.70872 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.51000 32.10000 0.41000 1.27726 富邦NASDAQ-100基金 30.09000 30.02000 0.07000 0.23318 富邦上証180基金 26.61000 27.32000 -0.71000 -2.59883 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17330 0.16770 0.00560 3.33930 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.36000 5.20000 0.16000 3.07692 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.93000 7.68000 0.25000 3.25521 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.90000 36.40000 -2.50000 -6.86813 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.01450 10.87230 0.14220 1.30791 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.15160 10.01960 0.13200 1.31742 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.73480 9.62930 0.10550 1.09561 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.56630 9.44290 0.12340 1.30680 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.74420 8.63050 0.11370 1.31742 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.39110 8.30020 0.09090 1.09515 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.21050 20.16300 0.04750 0.23558 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.40130 11.39820 0.00310 0.02720 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36550 10.38520 -0.01970 -0.18969 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86900 12.87870 -0.00970 -0.07532 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89040 1.89050 -0.00010 -0.00529 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.27310 9.28000 -0.00690 -0.07435 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41030 1.41030 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78650 11.78640 0.00010 0.00085 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71050 1.71030 0.00020 0.01169 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12020 10.12010 0.00010 0.00099 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48750 1.48740 0.00010 0.00672 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.17000 14.70000 0.47000 3.19728 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.06000 22.49000 -1.43000 -6.35838 富邦日本東証基金 21.36000 21.97000 -0.61000 -2.77651 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.98000 43.48000 -0.50000 -1.14995 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.31000 44.11000 -0.80000 -1.81365 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.53000 48.54000 -1.01000 -2.08076 富邦台灣心基金 19.15000 19.53000 -0.38000 -1.94572 富邦台灣釆吉50基金 44.80000 45.77000 -0.97000 -2.11929 富邦台灣科技指數基金 49.32000 50.63000 -1.31000 -2.58740 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.32370 40.43250 -0.10880 -0.26909 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.55840 41.67130 -0.11290 -0.27093 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28600 0.28630 -0.00030 -0.10479 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53550 2.53620 -0.00070 -0.02760 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33710 0.33730 -0.00020 -0.05929 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.44730 10.45270 -0.00540 -0.05166 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19340 2.19400 -0.00060 -0.02735 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32200 0.32220 -0.00020 -0.06207 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98010 8.98480 -0.00470 -0.05231 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.84000 21.00000 -0.16000 -0.76190 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.97000 26.38000 -0.41000 -1.55421 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65120 15.65100 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.82990 39.73950 0.09040 0.22748 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.99950 39.09910 -0.09960 -0.25474 富邦長紅基金 54.39000 55.43000 -1.04000 -1.87624 富邦科技基金 20.03000 20.36000 -0.33000 -1.62083 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.66100 40.75720 -0.09620 -0.23603 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.19580 38.26410 -0.06830 -0.17850 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.85720 38.92740 -0.07020 -0.18034 富邦恒生國企ETF基金 19.42000 19.85000 -0.43000 -2.16625 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.79000 14.41000 0.38000 2.63706 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.89000 26.13000 -1.24000 -4.74550 富邦高成長基金 21.00000 21.39000 -0.39000 -1.82328 富邦基金A類型 11.57000 11.78000 -0.21000 -1.78268 富邦基金I類型 11.57000 11.78000 -0.21000 -1.78268 富邦深証100基金 8.18000 8.39000 -0.21000 -2.50298 富邦富時歐洲ETF基金 19.47000 19.50000 -0.03000 -0.15385 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41160 0.41240 -0.00080 -0.19399 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23630 12.24540 -0.00910 -0.07431 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.39470 9.40170 -0.00700 -0.07445 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30320 -0.00060 -0.19789 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.71350 8.72010 -0.00660 -0.07569 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.94280 8.95850 -0.01570 -0.17525 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.46810 9.50200 -0.03390 -0.35677 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.73170 8.74710 -0.01540 -0.17606 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.23800 9.27110 -0.03310 -0.35702 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.54000 18.85000 -0.31000 -1.64456 富邦精準基金 39.49000 40.23000 -0.74000 -1.83942 富邦精銳中小基金 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.46000 15.67000 -0.21000 -1.34014 富邦臺灣公司治理100基金 20.47000 20.86000 -0.39000 -1.86961 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.20000 8.03000 0.17000 2.11706 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.67000 13.22000 -0.55000 -4.16036 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.64000 -0.06000 -0.30550 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.96190 9.94200 0.01990 0.20016 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.67850 9.65810 0.02040 0.21122 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.85060 9.85290 -0.00230 -0.02334 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.65040 9.63120 0.01920 0.19935 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.33460 9.31490 0.01970 0.21149 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.48340 9.48570 -0.00230 -0.02425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.41000 28.84000 -0.43000 -1.49098 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.74610 9.76900 -0.02290 -0.23441 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.68500 9.70870 -0.02370 -0.24411 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71530 9.74200 -0.02670 -0.27407 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74600 9.76890 -0.02290 -0.23442 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.68490 9.70860 -0.02370 -0.24411 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71540 9.74210 -0.02670 -0.27407 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50990 8.51100 -0.00110 -0.01292 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03770 9.03950 -0.00180 -0.01991 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79050 8.79500 -0.00450 -0.05117 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.60350 9.60450 -0.00100 -0.01041 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.60990 9.61180 -0.00190 -0.01977 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35290 9.35770 -0.00480 -0.05129 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.43140 9.43530 -0.00390 -0.04133 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.18040 8.18010 0.00030 0.00367 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.21120 9.21170 -0.00050 -0.00543 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72800 8.73120 -0.00320 -0.03665 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29610 10.29580 0.00030 0.00291 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.07030 10.07080 -0.00050 -0.00496 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62010 9.62380 -0.00370 -0.03845 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.86150 8.86420 -0.00270 -0.03046 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.46520 9.46840 -0.00320 -0.03380 富達卓越領航全球組合基金 14.60000 14.74000 -0.14000 -0.94980 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.40680 8.40620 0.00060 0.00714 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.09880 9.09890 -0.00010 -0.00110 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81530 8.81790 -0.00260 -0.02949 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.65970 9.65890 0.00080 0.00828 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.62780 9.62810 -0.00030 -0.00312 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.36580 9.36860 -0.00280 -0.02989 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.91660 8.91890 -0.00230 -0.02579 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.44830 9.45090 -0.00260 -0.02751 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.80000 8.56000 0.24000 2.80374 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.35000 9.10000 0.25000 2.74725 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.24000 8.03000 0.21000 2.61519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.27000 7.09000 0.18000 2.53879 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.25000 8.05000 0.20000 2.48447 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.09000 7.90000 0.19000 2.40506 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74040 9.73880 0.00160 0.01643 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.18120 9.18090 0.00030 0.00327 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79070 8.79840 -0.00770 -0.08752 富蘭克林華美中華基金 11.03000 10.83000 0.20000 1.84672 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.77000 18.10000 -0.33000 -1.82320 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.24000 18.46000 -0.22000 -1.19177 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.73560 7.75810 -0.02250 -0.29002 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.80690 8.82340 -0.01650 -0.18700 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.54240 9.56030 -0.01790 -0.18723 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.10490 9.13140 -0.02650 -0.29021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.08650 11.09040 -0.00390 -0.03517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.67230 8.67540 -0.00310 -0.03573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.04630 9.04950 -0.00320 -0.03536 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.33220 13.33210 0.00010 0.00075 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.24320 10.24310 0.00010 0.00098 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11740 10.12090 -0.00350 -0.03458 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.59850 7.60110 -0.00260 -0.03421 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.03340 9.03650 -0.00310 -0.03431 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.71310 10.72890 -0.01580 -0.14727 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.51300 7.52410 -0.01110 -0.14753 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95030 8.96350 -0.01320 -0.14726 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41040 10.41420 -0.00380 -0.03649 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64300 7.64580 -0.00280 -0.03662 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.06100 8.06960 -0.00860 -0.10657 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.03920 9.03890 0.00030 0.00332 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.86320 9.86280 0.00040 0.00406 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.48010 12.49360 -0.01350 -0.10806 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.58060 12.61600 -0.03540 -0.28060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 33.76000 34.34000 -0.58000 -1.68899 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31160 10.31140 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.19000 15.24000 -0.05000 -0.32808 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.58240 7.66930 -0.08690 -1.13309 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87730 9.81830 0.05900 0.60092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38840 9.39120 -0.00280 -0.02982 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.86710 10.87040 -0.00330 -0.03036 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70670 6.71640 -0.00970 -0.14442 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82770 8.83070 -0.00300 -0.03397 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98200 9.98540 -0.00340 -0.03405 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.37580 10.39070 -0.01490 -0.14340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.19000 20.23000 -0.04000 -0.19773 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.67760 11.67650 0.00110 0.00942 復華人生目標基金 34.50490 34.88430 -0.37940 -1.08760 復華大中華中小策略基金 8.05000 7.80000 0.25000 3.20513 復華中小精選基金 57.70000 59.13000 -1.43000 -2.41840 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.77950 49.96000 -0.18050 -0.36129 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.48000 8.21000 0.27000 3.28867 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.51000 7.29000 0.22000 3.01783 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788 復華全方位基金 26.09000 26.62000 -0.53000 -1.99098 復華全球大趨勢基金-美元 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.86000 19.76000 0.10000 0.50607 復華全球平衡基金-美元 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華全球平衡基金-新臺幣 19.22000 19.23000 -0.01000 -0.05200 復華全球物聯網科技基金-美元 14.98000 14.87000 0.11000 0.73974 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.44000 14.35000 0.09000 0.62718 復華全球原物料基金 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 復華全球消費基金-新臺幣 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42700 11.43240 -0.00540 -0.04723 復華全球債券基金 13.15560 13.16100 -0.00540 -0.04103 復華全球債券組合基金 14.56000 14.58000 -0.02000 -0.13717 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.91000 13.99000 -0.08000 -0.57184 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 復華全球戰略配置強基金-美元 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.44570 13.44550 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.24000 11.14000 0.10000 0.89767 復華亞太成長基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 復華亞太神龍科技基金-美元 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932 復華東協世紀基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.93000 12.84000 0.09000 0.70093 復華南非幣長期收益基金B 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776 復華南非幣短期收益基金A 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 復華美國新星基金-美元 12.01000 11.89000 0.12000 1.00925 復華美國新星基金-新臺幣 12.16000 12.06000 0.10000 0.82919 復華恒生基金 19.21000 19.76000 -0.55000 -2.78340 復華恒生單日反向一倍基金 9.54000 9.26000 0.28000 3.02376 復華恒生單日正向二倍基金 25.62000 27.29000 -1.67000 -6.11946 復華神盾基金 22.41390 22.67310 -0.25920 -1.14320 復華高成長基金 58.46000 59.53000 -1.07000 -1.79741 復華高益策略組合基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 復華貨幣市場基金 14.40700 14.40680 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.11000 18.20000 -0.09000 -0.49451 復華富時台灣高股息低波動基金 49.54000 50.09000 -0.55000 -1.09802 復華復華基金 18.20000 18.55000 -0.35000 -1.88679 復華華人世紀基金 15.40000 15.12000 0.28000 1.85185 復華傳家二號基金 27.61300 27.97140 -0.35840 -1.28131 復華傳家基金 19.38140 19.94880 -0.56740 -2.84428 復華奧林匹克全球組合基金 14.56000 14.60000 -0.04000 -0.27397 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.70000 13.78000 -0.08000 -0.58055 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.74000 18.80000 -0.06000 -0.31915 復華新興市場高收益債券基金A 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.38000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.53000 20.02000 -0.49000 -2.44755 復華數位經濟基金 42.64000 44.15000 -1.51000 -3.42016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78290 9.78470 -0.00180 -0.01840 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.60300 9.60920 -0.00620 -0.06452 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93780 9.93960 -0.00180 -0.01811 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71970 9.72600 -0.00630 -0.06477 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57230 9.57850 -0.00620 -0.06473 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.10150 10.12630 -0.02480 -0.24491 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.61710 9.62120 -0.00410 -0.04261 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.14990 10.17260 -0.02270 -0.22315 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.61630 9.62030 -0.00400 -0.04158 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.15180 10.17450 -0.02270 -0.22311 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.94540 9.93990 0.00550 0.05533 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.94630 9.94920 -0.00290 -0.02915 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98340 10.00430 -0.02090 -0.20891 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.89440 9.88690 0.00750 0.07586 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.86350 10.85940 0.00410 0.03776 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.87930 9.88030 -0.00100 -0.01012 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.89450 9.88700 0.00750 0.07586 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.86150 10.85740 0.00410 0.03776 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.87970 9.88070 -0.00100 -0.01012 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.95040 9.96950 -0.01910 -0.19158 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18850 9.18320 0.00530 0.05771 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.18710 8.20000 -0.01290 -0.15732 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18100 8.20880 -0.02780 -0.33866 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54020 11.53410 0.00610 0.05289 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29900 10.31530 -0.01630 -0.15802 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40990 10.44530 -0.03540 -0.33891 景順主流基金 14.43000 14.84000 -0.41000 -2.76280 景順台灣科技基金 24.83000 25.48000 -0.65000 -2.55102 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 景順全球科技基金 21.53000 21.40000 0.13000 0.60748 景順全球康健基金 19.15000 19.33000 -0.18000 -0.93120 景順貨幣市場基金 15.94640 15.94620 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.42000 27.16000 -0.74000 -2.72459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.70000 13.51000 0.19000 1.40637 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.84000 12.68000 0.16000 1.26183 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.85000 9.99000 -0.14000 -1.40140 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61210 8.61180 0.00030 0.00348 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.86440 7.85810 0.00630 0.08017 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10270 11.10230 0.00040 0.00360 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11830 10.11020 0.00810 0.08012 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.28000 7.03000 0.25000 3.55619 華南永昌中國A股基金(美元) 6.92000 6.68000 0.24000 3.59281 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.17000 9.84000 0.33000 3.35366 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33770 9.33750 0.00020 0.00214 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.55170 9.56870 -0.01700 -0.17766 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69590 9.69560 0.00030 0.00309 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.92090 9.93860 -0.01770 -0.17809 華南永昌永昌基金 16.29000 16.71000 -0.42000 -2.51346 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球亨利組合基金 14.22470 14.24530 -0.02060 -0.14461 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 華南永昌全球精品基金 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.52000 9.75000 -0.23000 -2.35897 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21750 16.21730 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.65350 22.01510 -0.36160 -1.64251 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94580 11.94570 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22320 10.22120 0.00200 0.01957 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06080 10.08290 -0.02210 -0.21918 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77680 9.77480 0.00200 0.02046 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.58960 9.61070 -0.02110 -0.21955 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01680 10.01740 -0.00060 -0.00599 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.80270 9.82670 -0.02400 -0.24423 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.67360 9.67420 -0.00060 -0.00620 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.45730 9.48040 -0.02310 -0.24366 華頓中小型基金 21.52000 21.92000 -0.40000 -1.82482 華頓中國多重機會平衡基金 11.36200 11.24450 0.11750 1.04496 華頓台灣基金 22.23000 22.69000 -0.46000 -2.02732 華頓平安貨幣市場基金 11.52790 11.52780 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.31000 16.38000 -0.07000 -0.42735 華頓全球高收益債券基金A 13.40230 13.42340 -0.02110 -0.15719 華頓全球高收益債券基金B 8.21600 8.22890 -0.01290 -0.15676 華頓全球黑鑽油源基金 5.42000 5.47000 -0.05000 -0.91408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51700 2.41810 0.09890 4.08999 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.19990 10.80110 0.39880 3.69222 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36220 0.34870 0.01350 3.87152 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.22120 11.06900 0.15220 1.37501 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.18090 10.03500 0.14590 1.45391 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.92640 9.82960 0.09680 0.98478 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.91740 8.83040 0.08700 0.98523 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.10400 9.98740 0.11660 1.16747 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.10260 8.99430 0.10830 1.20410 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.91000 9.53000 0.38000 3.98741 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.49000 8.19000 0.30000 3.66300 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.08000 8.75000 0.33000 3.77143 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50070 2.49970 0.00100 0.04000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05000 2.04410 0.00590 0.28864 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.59130 11.61280 -0.02150 -0.18514 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.33150 9.34880 -0.01730 -0.18505 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35920 0.35980 -0.00060 -0.16676 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29410 0.29420 -0.00010 -0.03399 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.20000 3.10000 0.10000 3.22581 匯豐中國動力基金(台幣) 14.23000 13.83000 0.40000 2.89226 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.45000 0.01000 2.22222 匯豐台灣精典基金 21.99000 22.41000 -0.42000 -1.87416 匯豐全球趨勢組合基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 匯豐全球關鍵資源基金 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502 匯豐安富基金 24.16000 24.44000 -0.28000 -1.14566 匯豐成功基金 39.30000 40.12000 -0.82000 -2.04387 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57780 2.57230 0.00550 0.21382 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33030 2.32440 0.00590 0.25383 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.39490 11.40290 -0.00800 -0.07016 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.71280 7.72030 -0.00750 -0.09715 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37170 0.37160 0.00010 0.02691 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32770 0.32760 0.00010 0.03053 匯豐金磚動力基金 13.48000 13.26000 0.22000 1.65913 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98560 14.98550 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.79000 4.82000 -0.03000 -0.62241 匯豐新鑽動力基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35320 5.36700 -0.01380 -0.25713 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99710 9.01120 -0.01410 -0.15647 匯豐龍鳳基金-A類型 47.33000 48.21000 -0.88000 -1.82535 匯豐龍鳳基金-I類型 47.33000 48.21000 -0.88000 -1.82535 匯豐龍騰電子基金 31.48000 32.03000 -0.55000 -1.71714 匯豐雙高收益債券組合基金 12.11160 12.12570 -0.01410 -0.11628 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.57000 16.84000 -0.27000 -1.60333 新光中國成長基金(人民幣) 8.88000 8.58000 0.30000 3.49650 新光中國成長基金(美元) 8.88000 8.56000 0.32000 3.73832 新光中國成長基金(新臺幣) 8.82000 8.53000 0.29000 3.39977 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.51990 10.51360 0.00630 0.05992 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.62850 9.63030 -0.00180 -0.01869 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.94970 9.95990 -0.01020 -0.10241 新光台灣富貴基金 20.50000 20.81000 -0.31000 -1.48967 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 新光全球生技醫療基金(美元) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94140 9.94230 -0.00090 -0.00905 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73700 9.74620 -0.00920 -0.09440 新光全球債券基金(B配息)美元 9.54180 9.54280 -0.00100 -0.01048 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33350 9.34230 -0.00880 -0.09420 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 新光吉星貨幣市場基金 15.45410 15.45400 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 新光多重資產基金(A累積)美元 8.78000 8.72000 0.06000 0.68807 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 新光亞洲精選基金-美金 21.18000 21.04000 0.14000 0.66540 新光亞洲精選基金-新台幣 21.51000 21.38000 0.13000 0.60804 新光兩岸優勢基金 10.26000 9.96000 0.30000 3.01205 新光店頭基金 21.17000 21.54000 -0.37000 -1.71773 新光南非幣保本基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 新光特選內需收益ETF基金 19.58000 19.84000 -0.26000 -1.31048 新光創新科技基金 13.51000 13.67000 -0.16000 -1.17045 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79250 9.79170 0.00080 0.00817 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02950 10.03010 -0.00060 -0.00598 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65850 9.65830 0.00020 0.00207 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20470 9.20390 0.00080 0.00869 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.43410 9.43470 -0.00060 -0.00636 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08140 9.08110 0.00030 0.00330 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10260 10.10000 0.00260 0.02574 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62110 9.61870 0.00240 0.02495 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58120 9.59050 -0.00930 -0.09697 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97920 9.98890 -0.00970 -0.09711 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92430 9.92480 -0.00050 -0.00504 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52530 9.52580 -0.00050 -0.00525 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52580 9.52070 0.00510 0.05357 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92250 9.91700 0.00550 0.05546 瑞銀全球創新趨勢基金 6.89000 6.92000 -0.03000 -0.43353 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.76400 9.75980 0.00420 0.04303 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.21990 9.21550 0.00440 0.04775 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.64410 9.64390 0.00020 0.00207 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.17600 9.17560 0.00040 0.00436 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.26640 9.26330 0.00310 0.03347 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.79060 9.78780 0.00280 0.02861 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.71020 13.72540 -0.01520 -0.11074 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.33610 8.34530 -0.00920 -0.11024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.49050 36.54090 -0.05040 -0.13793 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.55930 39.63520 -0.07590 -0.19150 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.14490 37.25520 -0.11030 -0.29607 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.58350 39.67190 -0.08840 -0.22283 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.66840 39.77930 -0.11090 -0.27879 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.57570 38.63100 -0.05530 -0.14315 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24790 11.24520 0.00270 0.02401 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94830 9.96500 -0.01670 -0.16759 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.42080 11.09580 0.32500 2.92904 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.46290 8.22340 0.23950 2.91242 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.78000 8.55000 0.23000 2.69006 群益大印度基金-人民幣 11.88690 11.96330 -0.07640 -0.63862 群益大印度基金-美元 11.08320 11.15620 -0.07300 -0.65434 群益大印度基金-新臺幣 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.82710 11.82000 0.00710 0.06007 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.30740 11.30240 0.00500 0.04424 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.85940 10.85290 0.00650 0.05989 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.47420 9.47000 0.00420 0.04435 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.49120 9.48540 0.00580 0.06115 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.31350 8.30980 0.00370 0.04453 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.06930 9.06380 0.00550 0.06068 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.21010 8.20640 0.00370 0.04509 群益中小型股基金 36.85000 37.53000 -0.68000 -1.81188 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.60310 9.48060 0.12250 1.29211 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.83880 8.72740 0.11140 1.27644 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.31130 8.22140 0.08990 1.09349 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.40380 8.29660 0.10720 1.29210 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.73450 7.63700 0.09750 1.27668 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.27360 7.19490 0.07870 1.09383 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.98190 9.98290 -0.00100 -0.01002 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98010 10.98130 -0.00120 -0.01093 群益中國高收益債券基金-美元 10.58410 10.58650 -0.00240 -0.02267 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.77700 9.79140 -0.01440 -0.14707 群益中國新機會基金N-人民幣 7.79140 7.51690 0.27450 3.65177 群益中國新機會基金N-美元 7.09280 6.84390 0.24890 3.63682 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.60000 7.35000 0.25000 3.40136 群益中國新機會基金-人民幣 6.90980 6.66630 0.24350 3.65270 群益中國新機會基金-美元 7.58390 7.31780 0.26610 3.63634 群益中國新機會基金-新臺幣 7.25000 7.01000 0.24000 3.42368 群益平衡王基金 18.10810 18.15220 -0.04410 -0.24295 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.82000 -0.04000 -0.68729 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.71630 10.77310 -0.05680 -0.52724 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.14080 10.19620 -0.05540 -0.54334 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.53000 9.58060 -0.05060 -0.52815 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.01790 9.06710 -0.04920 -0.54262 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91140 9.89880 0.01260 0.12729 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.69570 9.68380 0.01190 0.12289 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17640 9.16470 0.01170 0.12766 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.09300 9.08180 0.01120 0.12332 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.96880 9.95610 0.01270 0.12756 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.99980 9.98750 0.01230 0.12315 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33800 9.32610 0.01190 0.12760 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.72900 9.71710 0.01190 0.12246 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16900 10.18880 -0.01980 -0.19433 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.30080 7.31500 -0.01420 -0.19412 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17440 10.17640 -0.00200 -0.01965 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04180 10.04440 -0.00260 -0.02589 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19500 10.20700 -0.01200 -0.11757 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93880 9.94080 -0.00200 -0.02012 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84230 9.84490 -0.00260 -0.02641 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99250 10.00430 -0.01180 -0.11795 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17440 10.17650 -0.00210 -0.02064 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04180 10.04440 -0.00260 -0.02589 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19520 10.20720 -0.01200 -0.11756 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93880 9.94080 -0.00200 -0.02012 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84220 9.84480 -0.00260 -0.02641 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99250 10.00430 -0.01180 -0.11795 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.56840 9.61870 -0.05030 -0.52294 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 群益全球關鍵生技基金-美元 15.65650 15.73880 -0.08230 -0.52291 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.48000 15.59000 -0.11000 -0.70558 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 群益印度中小基金N-人民幣 9.54300 9.68660 -0.14360 -1.48246 群益印度中小基金N-美元 7.94210 8.06290 -0.12080 -1.49822 群益印度中小基金N-新臺幣 7.52000 7.65000 -0.13000 -1.69935 群益印度中小基金-人民幣 12.91910 13.11350 -0.19440 -1.48244 群益印度中小基金-美元 11.35940 11.53220 -0.17280 -1.49841 群益印度中小基金-新臺幣 13.17000 13.39000 -0.22000 -1.64302 群益多利策略組合基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 群益多重收益組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 群益多重資產組合基金 14.90000 14.96000 -0.06000 -0.40107 群益安家基金 22.79400 23.07700 -0.28300 -1.22633 群益安穩貨幣市場基金 16.09650 16.09620 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.44000 22.80000 -0.36000 -1.57895 群益亞太中小基金 10.53000 10.37000 0.16000 1.54291 群益亞太新趨勢平衡基金 15.24000 15.14000 0.10000 0.66050 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62560 9.64430 -0.01870 -0.19390 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.34180 7.35600 -0.01420 -0.19304 群益店頭市場基金 82.58000 84.17000 -1.59000 -1.88903 群益東方盛世基金 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 群益東協成長基金-人民幣 12.56140 12.53820 0.02320 0.18503 群益東協成長基金-美元 10.93090 10.91240 0.01850 0.16953 群益東協成長基金-新臺幣 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.96580 10.94690 0.01890 0.17265 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.37510 10.36010 0.01500 0.14479 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.86220 9.85820 0.00400 0.04058 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.48670 9.47040 0.01630 0.17212 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.97870 8.96570 0.01300 0.14500 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.53280 8.52930 0.00350 0.04104 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.28370 9.26780 0.01590 0.17156 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.13840 9.12520 0.01320 0.14465 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.53240 9.52850 0.00390 0.04093 群益長安基金 24.30000 24.61000 -0.31000 -1.25965 群益美國新創亮點基金N-美元 9.79710 9.79460 0.00250 0.02552 群益美國新創亮點基金-美元 14.82040 14.81670 0.00370 0.02497 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877 群益真善美基金 15.58830 15.61430 -0.02600 -0.16651 群益馬拉松基金 108.01000 109.99000 -1.98000 -1.80016 群益馬拉松基金I類型 108.13000 110.11000 -1.98000 -1.79820 群益深証中小板基金 10.50000 10.80000 -0.30000 -2.77778 群益創新科技基金 28.32000 28.67000 -0.35000 -1.22079 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.88180 8.62600 0.25580 2.96545 群益華夏盛世基金N-美元 8.10390 7.87170 0.23220 2.94981 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.46000 8.24000 0.22000 2.66990 群益華夏盛世基金-人民幣 9.67230 9.39360 0.27870 2.96691 群益華夏盛世基金-美元 8.93570 8.67970 0.25600 2.94941 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.77000 14.37000 0.40000 2.78358 群益奧斯卡基金 23.94000 24.41000 -0.47000 -1.92544 群益新興金鑽基金-美元 10.86580 10.70420 0.16160 1.50969 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.32000 8.21000 0.11000 1.33983 群益葛萊美基金 20.22000 20.58000 -0.36000 -1.74927 群益道瓊美國地產ETF基金 19.13000 19.41000 -0.28000 -1.44256 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.95000 8.76000 0.19000 2.16895 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.15000 11.63000 -0.48000 -4.12726 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.67770 11.71560 -0.03790 -0.32350 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.99790 11.03260 -0.03470 -0.31452 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.96210 10.99710 -0.03500 -0.31827 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.38560 8.41280 -0.02720 -0.32332 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.78930 8.81710 -0.02780 -0.31530 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.42500 8.45190 -0.02690 -0.31827 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.86410 9.89530 -0.03120 -0.31530 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.72190 9.75260 -0.03070 -0.31479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.74000 8.83000 -0.09000 -1.01925 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.93000 25.30000 -0.37000 -1.46245 德信中國精選成長基金 10.25000 10.00000 0.25000 2.50000 德信台灣主流中小基金 15.44000 15.73000 -0.29000 -1.84361 德信新興股票組合基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 德信萬保貨幣市場基金 11.94130 11.94110 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.73510 10.74690 -0.01180 -0.10980 德信數位時代基金 24.71000 25.01000 -0.30000 -1.19952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.02860 10.03250 -0.00390 -0.03887 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.98950 9.99420 -0.00470 -0.04703 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67000 11.66980 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.99000 13.31000 -0.32000 -2.40421 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.10000 18.27000 -0.17000 -0.93049 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48320 10.48620 -0.00300 -0.02861 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13730 15.14170 -0.00440 -0.02906 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12420 8.14600 -0.02180 -0.26762 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.92760 10.93700 -0.00940 -0.08595 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34850 11.35790 -0.00940 -0.08276 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.15580 13.19110 -0.03530 -0.26760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.69000 16.85000 -0.16000 -0.94955 摩根中小基金 18.87000 19.43000 -0.56000 -2.88214 摩根中國A股基金 12.45000 11.91000 0.54000 4.53401 摩根中國A股基金(美元) 9.75000 9.32000 0.43000 4.61373 摩根中國亮點基金 11.73000 11.27000 0.46000 4.08163 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.81370 10.62300 0.19070 1.79516 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.04290 11.80100 0.24190 2.04983 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.15300 8.98170 0.17130 1.90721 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.22040 12.00500 0.21540 1.79425 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.11560 13.83200 0.28360 2.05032 摩根台灣金磚基金-累積型 17.06000 17.53000 -0.47000 -2.68112 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.06000 17.53000 -0.47000 -2.68112 摩根台灣增長基金 45.13000 46.16000 -1.03000 -2.23137 摩根平衡基金 26.58000 26.95000 -0.37000 -1.37291 摩根全球α基金 18.67000 18.76000 -0.09000 -0.47974 摩根全球平衡基金 14.56110 14.53830 0.02280 0.15683 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44750 9.46560 -0.01810 -0.19122 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46240 10.47290 -0.01050 -0.10026 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84070 9.85600 -0.01530 -0.15524 摩根多元入息成長基金-累積型 11.17910 11.20070 -0.02160 -0.19285 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.83130 9.84660 -0.01530 -0.15538 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.21300 10.16210 0.05090 0.50088 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.19550 13.12970 0.06580 0.50115 摩根亞洲基金 51.77000 51.13000 0.64000 1.25171 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.29260 8.30860 -0.01600 -0.19257 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.67960 9.68790 -0.00830 -0.08567 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.55030 8.56110 -0.01080 -0.12615 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13360 12.15690 -0.02330 -0.19166 摩根東方內需機會基金 16.41000 16.21000 0.20000 1.23381 摩根東方科技基金 30.58000 30.33000 0.25000 0.82427 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893 摩根金龍收成基金 19.20000 18.52000 0.68000 3.67171 摩根第一貨幣市場基金 15.08740 15.08730 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.78000 13.79000 -0.01000 -0.07252 摩根新金磚五國基金 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 摩根新絲路基金 9.03000 8.91000 0.12000 1.34680 摩根新興35基金 12.35000 12.20000 0.15000 1.22951 摩根新興日本基金 23.70000 23.80000 -0.10000 -0.42017 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.18560 7.19680 -0.01120 -0.15562 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44110 9.44640 -0.00530 -0.05611 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.17840 9.18890 -0.01050 -0.11427 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.47240 10.48880 -0.01640 -0.15636 摩根新興科技基金 45.47000 47.00000 -1.53000 -3.25532 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.22530 8.23810 -0.01280 -0.15538 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48660 10.50300 -0.01640 -0.15615 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.37760 8.34930 0.02830 0.33895 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.09140 9.04340 0.04800 0.53077 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.53770 8.49680 0.04090 0.48136 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.67540 9.64260 0.03280 0.34016 摩根龍揚基金 28.66000 27.64000 1.02000 3.69030 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 摩根環球股票收益基金-累積型 11.06000 11.16000 -0.10000 -0.89606 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27190 9.28060 -0.00870 -0.09374 摩根總收益組合基金-累積型 11.23990 11.25050 -0.01060 -0.09422 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.85000 21.23000 -0.38000 -1.78992 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76740 11.76610 0.00130 0.01105 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.98780 10.98850 -0.00070 -0.00637 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00200 10.01480 -0.01280 -0.12781 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12170 10.12060 0.00110 0.01087 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.50660 9.50720 -0.00060 -0.00631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64820 8.65920 -0.01100 -0.12703 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.98260 9.97800 0.00460 0.04610 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.06810 10.08160 -0.01350 -0.13391 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.48150 9.50700 -0.02550 -0.26822 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.65290 9.69640 -0.04350 -0.44862 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.20110 9.22580 -0.02470 -0.26773 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.36700 9.40920 -0.04220 -0.44850 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.04850 11.07270 -0.02420 -0.21856 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.81730 10.84060 -0.02330 -0.21493 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04110 10.07940 -0.03830 -0.37998 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.42760 10.45030 -0.02270 -0.21722 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.19370 10.21560 -0.02190 -0.21438 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.46500 9.50110 -0.03610 -0.37996 聯邦金鑽平衡基金 20.30130 20.50970 -0.20840 -1.01610 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.10630 9.05330 0.05300 0.58542 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.42820 9.39030 0.03790 0.40361 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.09100 9.03820 0.05280 0.58419 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.41230 9.37450 0.03780 0.40322 聯邦貨幣市場基金 13.17210 13.17200 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.56000 10.75000 -0.19000 -1.76744 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12170 16.14990 -0.02820 -0.17461 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.96770 11.93120 0.03650 0.30592 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.51230 11.50620 0.00610 0.05301 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.02980 11.02390 0.00590 0.05352 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74490 11.74690 -0.00200 -0.01703 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00850 11.02180 -0.01330 -0.12067 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39320 10.39500 -0.00180 -0.01732 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52470 8.53500 -0.01030 -0.12068 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.37000 33.08000 -0.71000 -2.14631 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.35000 14.92000 0.43000 2.88204 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.30000 14.90000 0.40000 2.68456 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.14000 9.89000 0.25000 2.52781 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.15000 14.02000 0.13000 0.92725 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.05000 14.13000 -0.08000 -0.56617 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.57000 14.65000 -0.08000 -0.54608 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.50000 14.58000 -0.08000 -0.54870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.53000 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0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 聯博貨幣市場基金 15.00300 15.00290 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41040 10.41920 -0.00880 -0.08446 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.55640 13.55440 0.00200 0.01476 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44580 7.45220 -0.00640 -0.08588 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.55000 18.92000 -0.37000 -1.95560 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.76000 10.35000 0.41000 3.96135 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.20000 10.79000 0.41000 3.79981 瀚亞巴西基金 5.30000 5.18000 0.12000 2.31660 瀚亞外銷基金 37.02000 37.68000 -0.66000 -1.75159 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.65610 10.67150 -0.01540 -0.14431 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30240 10.30480 -0.00240 -0.02329 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.20470 12.21770 -0.01300 -0.10640 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22450 10.24490 -0.02040 -0.19912 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.40320 7.41340 -0.01020 -0.13759 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.91340 7.91530 -0.00190 -0.02400 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.03270 8.04120 -0.00850 -0.10571 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.11220 7.12640 -0.01420 -0.19926 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.75190 8.76120 -0.00930 -0.10615 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.10740 9.12010 -0.01270 -0.13925 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.25290 9.25510 -0.00220 -0.02377 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.12240 9.13210 -0.00970 -0.10622 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.78540 9.78020 0.00520 0.05317 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89460 9.87420 0.02040 0.20660 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.70770 9.68730 0.02040 0.21058 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.78540 9.78020 0.00520 0.05317 瀚亞印度基金-人民幣 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 瀚亞印度基金-美元 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 瀚亞印度基金-新台幣 26.42000 26.51000 -0.09000 -0.33949 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 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