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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/23  107/10/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.60240   10.59860   0.00380    0.03585
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.88000    9.89690  -0.01690   -0.17076
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.88270    9.89960  -0.01690   -0.17071
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.84930    9.85830  -0.00900   -0.09129
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.84950    9.85840  -0.00890   -0.09028
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.20460    9.20860  -0.00400   -0.04344
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.50870    9.51220  -0.00350   -0.03679
中國信託台灣活力基金                                               12.58000   12.72000  -0.14000   -1.10063
中國信託台灣優勢基金                                               14.63000   14.86000  -0.23000   -1.54778
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.82000    8.73000   0.09000    1.03093
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90940    9.92620  -0.01680   -0.16925
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.19580    9.21130  -0.01550   -0.16827
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25690   10.25830  -0.00140   -0.01365
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.48030    9.48160  -0.00130   -0.01371
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.47610   10.43440   0.04170    0.39964
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.07680    9.04070   0.03610    0.39931
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.62460   10.58880   0.03580    0.33809
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.50620    9.47420   0.03200    0.33776
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
中國信託智能運動基金-美元                                           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.01000    8.94000   0.07000    0.78300
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99440   10.99420   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41680    9.43280  -0.01600   -0.16962
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.99180    9.00700  -0.01520   -0.16876
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.55680    9.56640  -0.00960   -0.10035
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.12050    9.12950  -0.00900   -0.09858
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       53.17000   54.10000  -0.93000   -1.71904
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.08490   39.18650  -0.10160   -0.25927
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.96440   38.14500  -0.18060   -0.47346
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.72000   17.04000   0.68000    3.99061
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46440   11.46100   0.00340    0.02967
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.50920   10.53120  -0.02200   -0.20890
元大上證50基金                                                     27.88000   28.67000  -0.79000   -2.75549
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.49000   10.16000   0.33000    3.24803
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.29000    9.03000   0.26000    2.87929
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.00000   12.77000   0.23000    1.80110
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.07700   11.86600   0.21100    1.77819
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.34600   16.08900   0.25700    1.59736
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.83400    9.57300   0.26100    2.72642
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.40400    9.17700   0.22700    2.47358
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.82000   0.05000    1.77305
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.77000   12.54000   0.23000    1.83413
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.40210   45.52990  -0.12780   -0.28069
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46730   10.46910  -0.00180   -0.01719
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65290    9.65460  -0.00170   -0.01761
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.57440    9.59890  -0.02450   -0.25524
元大巴西指數基金                                                    6.45000    6.31700   0.13300    2.10543
元大巴菲特基金                                                     24.28000   24.72000  -0.44000   -1.77994
元大日經225基金                                                    27.74000   28.50000  -0.76000   -2.66667
元大台商收成基金                                                   20.98000   21.45000  -0.47000   -2.19114
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.36000   13.08000   0.28000    2.14067
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.07000   33.45000  -1.38000   -4.12556
元大台灣中型100基金                                                29.09000   29.60000  -0.51000   -1.72297
元大台灣加權股價指數基金                                           23.07300   23.56200  -0.48900   -2.07538
元大台灣卓越50基金                                                 77.66000   79.33000  -1.67000   -2.10513
元大台灣金融基金                                                   17.44000   17.66000  -0.22000   -1.24575
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.02000   29.40000  -0.38000   -1.29252
元大台灣高股息基金                                                 23.99000   25.52000  -1.53000   -5.99530
元大台灣電子科技基金                                               32.12000   32.90000  -0.78000   -2.37082
元大全球ETF成長組合基金                                            10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.74000   12.85000  -0.11000   -0.85603
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.89000    8.97000  -0.08000   -0.89186
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.59000   12.67000  -0.08000   -0.63141
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.71700   11.80000  -0.08300   -0.70339
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.57000    8.41000   0.16000    1.90250
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.51000    6.38000   0.13000    2.03762
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.19000    6.19000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.24700    9.26900  -0.02200   -0.23735
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
元大全球農業商機基金                                               17.31000   17.44000  -0.13000   -0.74541
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
元大印尼指數基金                                                    8.14200    8.17400  -0.03200   -0.39149
元大印度指數基金                                                    8.65600    8.75300  -0.09700   -1.10819
元大印度基金                                                       11.21000   11.34000  -0.13000   -1.14638
元大多多基金                                                       15.51000   15.79000  -0.28000   -1.77327
元大多福基金                                                       46.76000   47.56000  -0.80000   -1.68209
元大亞太成長基金                                                    8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.35290    8.39080  -0.03790   -0.45169
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.83870    6.86980  -0.03110   -0.45271
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.17700    9.18500  -0.00800   -0.08710
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95300    9.91100   0.04200    0.42377
元大卓越基金                                                       41.00000   41.77000  -0.77000   -1.84343
元大店頭基金                                                        6.92000    7.05000  -0.13000   -1.84397
元大泛歐成長基金                                                    8.82000    8.91000  -0.09000   -1.01010
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30020   10.29960   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67840    9.65750   0.02090    0.21641
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.75710   31.83120  -0.07410   -0.23279
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.19510   36.26520  -0.07010   -0.19330
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        20.05580   20.06910  -0.01330   -0.06627
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.06480   17.06510  -0.00030   -0.00176
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.42660   38.49720  -0.07060   -0.18339
元大高科技基金                                                     16.63000   16.87000  -0.24000   -1.42264
元大得利貨幣市場基金                                               16.26580   16.26560   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99060   11.99040   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.03000   10.36000  -0.33000   -3.18533
元大華夏中小基金                                                    6.51000    6.31000   0.20000    3.16957
元大新中國基金-人民幣                                               8.66000    8.45000   0.21000    2.48521
元大新中國基金-美元                                                 8.05300    7.85600   0.19700    2.50764
元大新中國基金-新台幣                                               8.04000    7.86000   0.18000    2.29008
元大新主流基金                                                     21.35000   21.75000  -0.40000   -1.83908
元大新東協平衡基金-美元                                             8.95200    8.97300  -0.02100   -0.23404
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.64260    9.66130  -0.01870   -0.19356
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.85240    8.87480  -0.02240   -0.25240
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.62590    9.66770  -0.04180   -0.43237
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.29380    8.32980  -0.03600   -0.43218
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.72940    9.73460  -0.00520   -0.05342
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.27740    9.28230  -0.00490   -0.05279
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90440    9.92770  -0.02330   -0.23470
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.44820    9.47040  -0.02220   -0.23441
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45140    9.46100  -0.00960   -0.10147
元大新興亞洲基金                                                   10.58000   10.47000   0.11000    1.05062
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.57100    8.59210  -0.02110   -0.24557
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.24530    8.26570  -0.02040   -0.24680
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.83090    8.86870  -0.03780   -0.42622
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.49900    8.53540  -0.03640   -0.42646
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11230   15.11210   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.75000   33.30000  -0.55000   -1.65165
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.91000    9.01000  -0.10000   -1.10988
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13100    8.22200  -0.09100   -1.10679
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.60000    8.71000  -0.11000   -1.26292
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.85000   15.32000   0.53000    3.45953
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.85000   13.82000  -0.97000   -7.01881
元大摩臺基金                                                       35.72000   36.47000  -0.75000   -2.05648
元大標普500基金                                                    25.65000   25.83000  -0.18000   -0.69686
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.41000   13.36000   0.05000    0.37425
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.27000   32.55000  -0.28000   -0.86022
元大標智滬深300基金                                                15.47000   15.78000  -0.31000   -1.96451
元大歐洲50基金                                                     22.93000   23.07000  -0.14000   -0.60685
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35360    9.36610  -0.01250   -0.13346
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20440   10.20400   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       44.42000   45.24000  -0.82000   -1.81256
元大韓國KOSPI200基金                                               20.44000   20.96000  -0.52000   -2.48092
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.78000   13.92000  -0.14000   -1.00575
日盛上選基金                                                       28.61000   28.96000  -0.35000   -1.20856
日盛小而美基金                                                     15.43000   15.68000  -0.25000   -1.59439
日盛中國內需動力基金                                                8.91000    8.65000   0.26000    3.00578
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.71220   11.70970   0.00250    0.02135
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72240    9.72030   0.00210    0.02160
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67410   11.67250   0.00160    0.01371
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.68540    9.68410   0.00130    0.01342
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58460   10.59280  -0.00820   -0.07741
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.76570    8.77240  -0.00670   -0.07638
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.76000    9.44000   0.32000    3.38983
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.20000    8.91000   0.29000    3.25477
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.53000    9.24000   0.29000    3.13853
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.94000    9.81000   0.13000    1.32518
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.73000    9.60000   0.13000    1.35417
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
日盛日盛基金                                                       11.74000   11.95000  -0.21000   -1.75732
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
日盛全球抗暖化基金                                                 10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.04980   10.05420  -0.00440   -0.04376
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.34160    9.34570  -0.00410   -0.04387
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.87400    9.88820  -0.01420   -0.14361
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.17950    9.19280  -0.01330   -0.14468
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40570    2.40490   0.00080    0.03327
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65240    1.65180   0.00060    0.03632
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36200    0.36190   0.00010    0.02763
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24940    0.24940   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.02400   12.03400  -0.01000   -0.08310
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.15030    8.15710  -0.00680   -0.08336
日盛亞洲機會基金                                                    6.38000    6.27000   0.11000    1.75439
日盛首選基金                                                       14.71000   14.90000  -0.19000   -1.27517
日盛高科技基金                                                     15.25000   15.42000  -0.17000   -1.10246
日盛貨幣市場基金                                                   14.78050   14.78030   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.17000   34.70000  -0.53000   -1.52738
日盛精選五虎基金                                                   32.65000   33.20000  -0.55000   -1.65663
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49480   13.49460   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.09000   24.53000  -0.44000   -1.79372
台新MSCI中國基金                                                   18.66000   18.14000   0.52000    2.86659
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.52000   19.11000   0.41000    2.14547
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.12000   18.91000  -0.79000   -4.17768
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17190   14.17170   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51470   10.50630   0.00840    0.07995
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49030   10.48720   0.00310    0.02956
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09880   10.11490  -0.01610   -0.15917
台新中國通基金                                                     34.65000   35.26000  -0.61000   -1.73001
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.45760    0.44020   0.01740    3.95275
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.12700   13.61400   0.51300    3.76818
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29840    0.28660   0.01180    4.11724
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.23000    8.89000   0.34000    3.82452
台新主流基金                                                       19.15000   19.54000  -0.39000   -1.99591
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.32000   19.59000  -0.27000   -1.37825
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.62870    0.63640  -0.00770   -1.20993
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.26000   14.46000  -0.20000   -1.38313
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46290    0.46850  -0.00560   -1.19530
台新台灣中小基金                                                   27.36000   27.87000  -0.51000   -1.82992
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.68270    9.68940  -0.00670   -0.06915
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.88690    8.91590  -0.02900   -0.32526
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.38000    8.43000  -0.05000   -0.59312
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.98880   10.02120  -0.03240   -0.32331
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.90740    9.94270  -0.03530   -0.35503
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.76420   10.80240  -0.03820   -0.35363
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
台新印度基金                                                       12.94000   13.09000  -0.15000   -1.14591
台新亞美短期債券基金                                               10.86340   10.88050  -0.01710   -0.15716
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.45770    8.46570  -0.00800   -0.09450
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27910    0.27890   0.00020    0.07171
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.87190   11.88300  -0.01110   -0.09341
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38630    0.38600   0.00030    0.07772
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09760   11.09750   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 26.64430   26.96020  -0.31590   -1.17173
台新智慧生活基金-美元                                               9.69670    9.67220   0.02450    0.25330
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.25220    8.24170   0.01050    0.12740
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.45810    8.46270  -0.00460   -0.05436
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.96100    8.94950   0.01150    0.12850
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.19230    9.19720  -0.00490   -0.05328
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.42850   10.43670  -0.00820   -0.07857
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33240    0.33210   0.00030    0.09033
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70580    7.71180  -0.00600   -0.07780
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25880    0.25850   0.00030    0.11605
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.29000   0.04000    0.75614
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.52000   20.88000  -0.36000   -1.72414
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.68000   10.71900  -0.03900   -0.36384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74210   11.74380  -0.00170   -0.01448
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41140    9.41270  -0.00130   -0.01381
未來資產亞洲新富基金                                               18.61000   18.15000   0.46000    2.53444
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57520   12.57500   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.87000   10.07000  -0.20000   -1.98610
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71400    8.71640  -0.00240   -0.02753
未來資產新興市場債券基金B                                           6.55860    6.56040  -0.00180   -0.02744
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.14790   11.14520   0.00270    0.02423
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86050    9.88110  -0.02060   -0.20848
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11200    9.14260  -0.03060   -0.33470
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42890   10.42840   0.00050    0.00479
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64660    7.68570  -0.03910   -0.50874
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.81210    8.82750  -0.01540   -0.17445
永豐中小基金                                                       45.37000   45.98000  -0.61000   -1.32666
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.74590    1.75300  -0.00710   -0.40502
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33390    2.33130   0.00260    0.11153
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.88930    7.93930  -0.05000   -0.62978
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.23180   10.24400  -0.01220   -0.11909
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.25000    4.14000   0.11000    2.65700
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.96000   18.48000   0.48000    2.59740
永豐主流品牌基金                                                   16.36000   16.30000   0.06000    0.36810
永豐永豐基金                                                       30.81000   31.42000  -0.61000   -1.94144
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.42600    9.48860  -0.06260   -0.65974
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.57330    9.59520  -0.02190   -0.22824
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.35470    9.41980  -0.06510   -0.69110
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.50260    9.52680  -0.02420   -0.25402
永豐亞洲民生消費基金                                               10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
永豐南非幣2021保本基金                                             13.11590   13.10710   0.00880    0.06714
永豐高科技基金                                                     20.26000   20.56000  -0.30000   -1.45914
永豐貨幣市場基金                                                   13.89190   13.89170   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11950    2.12430  -0.00480   -0.22596
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52530    2.52150   0.00380    0.15070
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.70660    7.74500  -0.03840   -0.49580
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.43160   10.44010  -0.00850   -0.08142
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.95780    6.99580  -0.03800   -0.54318
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.80390   10.81800  -0.01410   -0.13034
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.28000    9.02000   0.26000    2.88248
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.26000    7.06000   0.20000    2.83286
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.74000   16.30000   0.44000    2.69939
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.68000   51.73000  -1.05000   -2.02977
永豐領航科技基金                                                   33.63000   34.29000  -0.66000   -1.92476
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
永豐趨勢平衡基金                                                   37.50000   38.16000  -0.66000   -1.72956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.63520   11.63400   0.00120    0.01031
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50810    9.50500   0.00310    0.03261
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.78770    9.78450   0.00320    0.03270
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47370    9.47230   0.00140    0.01478
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.70690    9.70550   0.00140    0.01442
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.52140    9.51700   0.00440    0.04623
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.93060    9.92660   0.00400    0.04030
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45060    9.44820   0.00240    0.02540
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76430    9.76180   0.00250    0.02561
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.39000   10.10000   0.29000    2.87129
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.07000    8.84000   0.23000    2.60181
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.69000    9.43000   0.26000    2.75716
兆豐國際中小基金                                                   12.86000   13.10000  -0.24000   -1.83206
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.70000   13.19000   0.51000    3.86657
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.96000   17.36000   0.60000    3.45622
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.82000   17.19000   0.63000    3.66492
兆豐國際生命科學基金                                               15.84000   15.87000  -0.03000   -0.18904
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.09110   10.10880  -0.01770   -0.17509
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.29490   10.29950  -0.00460   -0.04466
兆豐國際全球基金                                                   30.20000   30.19000   0.01000    0.03312
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30570   10.30510   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14200   10.12020   0.02180    0.21541
兆豐國際國民基金                                                   19.03000   19.29000  -0.26000   -1.34785
兆豐國際第一基金                                                   11.34000   11.54000  -0.20000   -1.73310
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.98280    9.99640  -0.01360   -0.13605
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.86180    7.87250  -0.01070   -0.13592
兆豐國際萬全基金                                                   18.44000   18.66000  -0.22000   -1.17899
兆豐國際電子基金                                                   22.03000   22.36000  -0.33000   -1.47585
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.44000   20.91000  -0.47000   -2.24773
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.77000   17.44000   0.33000    1.89220
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.66000   31.01000  -0.35000   -1.12867
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51120   12.51100   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.93820    9.93990  -0.00170   -0.01710
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.90180    9.90800  -0.00620   -0.06258
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.92390    9.92770  -0.00380   -0.03828
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.93980    9.94140  -0.00160   -0.01609
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.90910    9.91520  -0.00610   -0.06152
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.92290    9.92670  -0.00380   -0.03828
合庫台灣基金                                                        9.82000   10.02000  -0.20000   -1.99601
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.06850   11.08740  -0.01890   -0.17046
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.91610   11.92180  -0.00570   -0.04781
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.66390   10.66690  -0.00300   -0.02812
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.41850   11.42340  -0.00490   -0.04289
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02010    8.03380  -0.01370   -0.17053
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.32310    9.32680  -0.00370   -0.03967
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.88980    8.89340  -0.00360   -0.04048
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78250    8.78670  -0.00420   -0.04780
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.13750    9.14120  -0.00370   -0.04048
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
合庫全球新興市場基金                                                8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
合庫貨幣市場基金                                                   10.13680   10.13670   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.34590    9.35010  -0.00420   -0.04492
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.60530    9.61070  -0.00540   -0.05619
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.91810    9.93340  -0.01530   -0.15403
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.33350   11.33980  -0.00630   -0.05556
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.52780   13.54310  -0.01530   -0.11297
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.58210    8.58700  -0.00490   -0.05706
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.27050    9.27580  -0.00530   -0.05714
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.73360    7.74550  -0.01190   -0.15364
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.57910    8.58300  -0.00390   -0.04544
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96240    9.97370  -0.01130   -0.11330
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
安本標準兩岸價值基金                                               10.08000    9.83000   0.25000    2.54323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.02910   11.02660   0.00250    0.02267
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85750    9.85590   0.00160    0.01623
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73840    9.75450  -0.01610   -0.16505
安聯中國東協基金                                                   14.49000   14.34000   0.15000    1.04603
安聯中國策略基金-美元                                               9.89000    9.41000   0.48000    5.10096
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.85000   12.25000   0.60000    4.89796
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.48000   12.05000   0.43000    3.56846
安聯中華新思路基金-美元                                            11.51000   11.11000   0.40000    3.60036
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.83000   10.48000   0.35000    3.33969
安聯台灣大壩基金                                                   24.27000   24.66000  -0.39000   -1.58151
安聯台灣科技基金                                                   38.07000   38.86000  -0.79000   -2.03294
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50040   12.50030   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   26.12000   26.53000  -0.41000   -1.54542
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.09200   10.10170  -0.00970   -0.09602
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.98000   14.99990  -0.01990   -0.13267
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54530    9.55800  -0.01270   -0.13287
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.32390   12.33880  -0.01490   -0.12076
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.09890   10.11640  -0.01750   -0.17299
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.16390   12.18650  -0.02260   -0.18545
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39070    9.40200  -0.01130   -0.12019
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.23850    9.25460  -0.01610   -0.17397
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.89700    8.91360  -0.01660   -0.18623
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06400   12.06900  -0.00500   -0.04143
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.95090   10.96140  -0.01050   -0.09579
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61110   10.62320  -0.01210   -0.11390
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.83040    8.83560  -0.00520   -0.05885
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.61480    8.62310  -0.00830   -0.09625
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.32240    8.33190  -0.00950   -0.11402
安聯全球人口趨勢基金                                               11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.39000    9.52000  -0.13000   -1.36555
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.44000   36.00000  -0.56000   -1.55556
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.31000    8.41000  -0.10000   -1.18906
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91480   11.92170  -0.00690   -0.05788
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28980   10.29580  -0.00600   -0.05828
安聯全球新興市場基金                                               16.40000   16.31000   0.09000    0.55181
安聯全球農金趨勢基金                                                9.62000    9.77000  -0.15000   -1.53531
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
安聯亞洲動態策略基金                                               21.04000   20.92000   0.12000    0.57361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09080   10.08890   0.00190    0.01883
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79460    9.79310   0.00150    0.01532
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.79350   82.73170   0.06180    0.07470
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.22660   12.22770  -0.00110   -0.00900
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.45960   64.41050   0.04910    0.07623
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.44000    9.44090  -0.00090   -0.00953
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58290    2.58150   0.00140    0.05423
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.38040   10.40220  -0.02180   -0.20957
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19490    2.19370   0.00120    0.05470
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57880    8.59700  -0.01820   -0.21170
宏利台灣動力基金                                                   27.10000   27.59000  -0.49000   -1.77601
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.81870    9.84870  -0.03000   -0.30461
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.65240    9.69880  -0.04640   -0.47841
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.67070    7.69410  -0.02340   -0.30413
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.66370    7.69730  -0.03360   -0.43652
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
宏利全球債券組合基金                                               12.95090   12.97260  -0.02170   -0.16728
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76270    2.76360  -0.00090   -0.03257
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.61450   11.62440  -0.00990   -0.08517
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56880    8.57580  -0.00700   -0.08163
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43420    2.43120   0.00300    0.12340
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.83810   10.86100  -0.02290   -0.21085
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.21460    3.20790   0.00670    0.20886
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51890    0.51760   0.00130    0.25116
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.02000   14.99000   0.03000    0.20013
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.77980   11.78310  -0.00330   -0.02801
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.43170   10.43660  -0.00490   -0.04695
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.10840   10.11970  -0.01130   -0.11166
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.82370    8.82680  -0.00310   -0.03512
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42040    8.42420  -0.00380   -0.04511
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.33680    8.34590  -0.00910   -0.10904
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.28480    8.28940  -0.00460   -0.05549
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75740    2.75860  -0.00120   -0.04350
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39950    0.39980  -0.00030   -0.07504
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.13750   12.15440  -0.01690   -0.13904
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90910    0.90970  -0.00060   -0.06596
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.30030    7.31000  -0.00970   -0.13269
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02170    2.02280  -0.00110   -0.05438
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29050    0.29070  -0.00020   -0.06880
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.93340    8.94580  -0.01240   -0.13861
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32560    0.32590  -0.00030   -0.09205
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64890   13.64870   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.38000    2.32000   0.06000    2.58621
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.83000   10.57000   0.26000    2.45979
宏利臺灣股息收益基金                                               23.80000   24.34000  -0.54000   -2.21857
宏利澳幣保本基金                                                   12.15030   12.14960   0.00070    0.00576
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.55000   10.49000   0.06000    0.57197
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.22330   10.21450   0.00880    0.08615
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.39320    9.38870   0.00450    0.04793
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.85720    8.86890  -0.01170   -0.13192
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.64200   10.65610  -0.01410   -0.13232
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
貝萊德新台幣基金                                                   12.93910   12.93900   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.43000   23.88000  -0.45000   -1.88442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26200   11.26380  -0.00180   -0.01598
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83890    9.87500  -0.03610   -0.36557
保德信大中華基金-人民幣                                             9.07000    8.78000   0.29000    3.30296
保德信大中華基金-美元                                               8.86000    8.60000   0.26000    3.02326
保德信大中華基金-新台幣                                            26.42000   25.69000   0.73000    2.84157
保德信中小型股基金                                                 36.08000   37.00000  -0.92000   -2.48649
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.21000    7.84000   0.37000    4.71939
保德信中國中小基金-美元                                             7.83000    7.50000   0.33000    4.40000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.57000    7.27000   0.30000    4.12655
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.98870    8.87600   0.11270    1.26972
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.07090    8.95690   0.11400    1.27276
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.12350    9.00460   0.11890    1.32044
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.90050    9.77140   0.12910    1.32120
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.47000    8.18000   0.29000    3.54523
保德信中國品牌基金-美元                                             8.49000    8.20000   0.29000    3.53659
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.18000    8.85000   0.33000    3.72881
保德信台商全方位基金                                               30.78000   31.33000  -0.55000   -1.75551
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.98000   28.14000  -0.16000   -0.56859
保德信全球消費商機基金                                             17.77000   17.84000  -0.07000   -0.39238
保德信全球基礎建設基金                                             11.97000   12.08000  -0.11000   -0.91060
保德信全球資源基金                                                  7.76000    7.84000  -0.08000   -1.02041
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.59000   33.88000  -0.29000   -0.85596
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.99940    9.98910   0.01030    0.10311
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.99940    9.98910   0.01030    0.10311
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.99940   10.00720  -0.00780   -0.07794
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.99940   10.00720  -0.00780   -0.07794
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.50700    9.52740  -0.02040   -0.21412
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.36890   10.39150  -0.02260   -0.21749
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.05000    9.08610  -0.03610   -0.39731
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.85450    9.89390  -0.03940   -0.39823
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.07110    8.08350  -0.01240   -0.15340
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.73320   10.74970  -0.01650   -0.15349
保德信亞太基金                                                     19.81000   19.62000   0.19000    0.96840
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.36340    8.37470  -0.01130   -0.13493
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.17370   11.18880  -0.01510   -0.13496
保德信店頭市場基金                                                 25.35000   25.94000  -0.59000   -2.27448
保德信拉丁美洲基金                                                  7.21000    7.17000   0.04000    0.55788
保德信金平衡基金                                                   28.18000   28.51000  -0.33000   -1.15749
保德信金滿意基金                                                   37.64000   38.42000  -0.78000   -2.03019
保德信科技島基金                                                   22.62000   23.09000  -0.47000   -2.03551
保德信高成長基金                                                   82.80000   84.36000  -1.56000   -1.84922
保德信第一基金                                                     22.69000   23.11000  -0.42000   -1.81740
保德信貨幣市場基金                                                 15.78000   15.77980   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.28940   10.31690  -0.02750   -0.26655
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.48800   10.53500  -0.04700   -0.44613
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.54440   10.57360  -0.02920   -0.27616
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.06360   10.10970  -0.04610   -0.45600
保德信新世紀基金                                                    9.84000    9.99000  -0.15000   -1.50150
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.93210    7.94060  -0.00850   -0.10704
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.84130   10.85280  -0.01150   -0.10596
保德信新興趨勢組合基金                                             10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
保德信瑞騰基金                                                     15.55000   15.54990   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71000    9.71100  -0.00100   -0.01030
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01810   10.01930  -0.00120   -0.01198
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.67930    9.68320  -0.00390   -0.04028
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.83980    9.84620  -0.00640   -0.06500
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75980    9.75660   0.00320    0.03280
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91370    9.91040   0.00330    0.03330
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64560    9.64800  -0.00240   -0.02488
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76830    9.77070  -0.00240   -0.02456
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08150   10.09000  -0.00850   -0.08424
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03680   10.03960  -0.00280   -0.02789
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03690   10.03970  -0.00280   -0.02789
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.97560    9.98100  -0.00540   -0.05410
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.97560    9.98100  -0.00540   -0.05410
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92590    9.92580   0.00010    0.00101
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.12120   10.11930   0.00190    0.01878
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83640    9.83980  -0.00340   -0.03455
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.93240    9.93580  -0.00340   -0.03422
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.60250    9.60590  -0.00340   -0.03539
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.43770    9.44490  -0.00720   -0.07623
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04610   10.04980  -0.00370   -0.03682
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04300   10.04710  -0.00410   -0.04081
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.13430   10.14180  -0.00750   -0.07395
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.21190   10.21840  -0.00650   -0.06361
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.06230   10.06970  -0.00740   -0.07349
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.06280   10.07010  -0.00730   -0.07249
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94170    1.94050   0.00120    0.06184
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67190    2.67010   0.00180    0.06741
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28990    0.29000  -0.00010   -0.03448
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43230    0.43250  -0.00020   -0.04624
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.30510    8.31250  -0.00740   -0.08902
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.63230   11.64800  -0.01570   -0.13479
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41360    9.40800   0.00560    0.05952
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59580   11.58970   0.00610    0.05263
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.44810    8.45230  -0.00420   -0.04969
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44250   10.44760  -0.00510   -0.04882
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.15400   10.15500  -0.00100   -0.00985
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08160   10.08620  -0.00460   -0.04561
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05710   10.05410   0.00300    0.02984
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69260   10.69110   0.00150    0.01403
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99170    9.99270  -0.00100   -0.01001
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72380    9.72410  -0.00030   -0.00309
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10750   10.10770  -0.00020   -0.00198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73650    9.73900  -0.00250   -0.02567
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97610    9.97990  -0.00380   -0.03808
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.52450   10.50140   0.02310    0.21997
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12690    6.13440  -0.00750   -0.12226
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.64090   10.65380  -0.01290   -0.12108
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65340   11.65340   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.34000   16.64000  -0.30000   -1.80288
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3736.56000 3804.28000 -67.72000   -1.78010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.99160    9.85100   0.14060    1.42727
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.95070   10.77900   0.17170    1.59291
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.19870   10.04090   0.15780    1.57157
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.83750    8.71320   0.12430    1.42657
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.20070    9.05650   0.14420    1.59223
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.02590    8.88630   0.13960    1.57096
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.13200    9.98950   0.14250    1.42650
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.61690   10.45050   0.16640    1.59227
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.56240   10.39900   0.16340    1.57130
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.23000    6.18000   0.05000    0.80906
柏瑞巨人基金                                                       11.50000   11.68000  -0.18000   -1.54110
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66140   13.66130   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.34000   15.45000  -0.11000   -0.71197
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.48520   13.50150  -0.01630   -0.12073
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.84920   11.85030  -0.00110   -0.00928
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.43870   12.44050  -0.00180   -0.01447
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.75460    8.76520  -0.01060   -0.12093
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.72350    6.73170  -0.00820   -0.12181
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66490    8.66570  -0.00080   -0.00923
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.41120    8.41450  -0.00330   -0.03922
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.63790   10.63940  -0.00150   -0.01410
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.27400    8.27520  -0.00120   -0.01450
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.02500   12.02610  -0.00110   -0.00915
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.68260   11.69670  -0.01410   -0.12055
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.93320   11.93780  -0.00460   -0.03853
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.32310   11.32470  -0.00160   -0.01413
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.91040    8.92120  -0.01080   -0.12106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68220    9.68310  -0.00090   -0.00929
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.61360    9.61730  -0.00370   -0.03847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46070    9.46200  -0.00130   -0.01374
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.34120    9.34240  -0.00120   -0.01284
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.16300   10.16170   0.00130    0.01279
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.03080   10.01790   0.01290    0.12877
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.89430    9.88260   0.01170    0.11839
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.97480    9.96250   0.01230    0.12346
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.82070    9.81940   0.00130    0.01324
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.60000    9.58770   0.01230    0.12829
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.55540    9.54400   0.01140    0.11945
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.63680    9.62490   0.01190    0.12364
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.14400   10.14270   0.00130    0.01282
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.03080   10.01790   0.01290    0.12877
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.89440    9.88270   0.01170    0.11839
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.97490    9.96260   0.01230    0.12346
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.82070    9.81940   0.00130    0.01324
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.60020    9.58790   0.01230    0.12829
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.55540    9.54400   0.01140    0.11945
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.63690    9.62500   0.01190    0.12364
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.69320   10.71140  -0.01820   -0.16991
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.90130   11.90740  -0.00610   -0.05123
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.27310   11.28200  -0.00890   -0.07889
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97240    8.98770  -0.01530   -0.17023
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65890    9.66380  -0.00490   -0.05070
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.51510    9.52260  -0.00750   -0.07876
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40520   10.42290  -0.01770   -0.16982
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.08150   11.08730  -0.00580   -0.05231
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.89100   10.89960  -0.00860   -0.07890
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.97260    8.98790  -0.01530   -0.17023
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65930    9.66420  -0.00490   -0.05070
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.51560    9.52310  -0.00750   -0.07876
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.10000   12.01000   0.09000    0.74938
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.87000   12.74000   0.13000    1.02041
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.43000    8.35000   0.08000    0.95808
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.94000    7.88000   0.06000    0.76142
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.77000    8.68000   0.09000    1.03687
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.15000   12.00000   0.15000    1.25000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.32000   12.19000   0.13000    1.06645
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26550   11.27450  -0.00900   -0.07983
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.33730    7.34310  -0.00580   -0.07899
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.37700   11.39330  -0.01630   -0.14307
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.04250   11.04610  -0.00360   -0.03259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.14920   10.15310  -0.00390   -0.03841
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26450    8.27630  -0.01180   -0.14258
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.27630    9.27930  -0.00300   -0.03233
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.30600    9.30950  -0.00350   -0.03760
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.62230   10.62580  -0.00350   -0.03294
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.99090   10.00520  -0.01430   -0.14293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.13210   10.13600  -0.00390   -0.03848
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.61020    9.61330  -0.00310   -0.03225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.92970    8.94260  -0.01290   -0.14425
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84420    8.85190  -0.00770   -0.08699
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.33010    9.33360  -0.00350   -0.03750
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.81600   11.82220  -0.00620   -0.05244
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.27530   11.26760   0.00770    0.06834
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.68810   10.68140   0.00670    0.06273
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96780    6.97150  -0.00370   -0.05307
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69820    8.69230   0.00590    0.06788
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.29360    9.28780   0.00580    0.06245
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.15750   10.16280  -0.00530   -0.05215
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.70510   10.69840   0.00670    0.06263
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.41490    9.40850   0.00640    0.06802
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88640    8.89110  -0.00470   -0.05286
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49170    9.48580   0.00590    0.06220
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.16060   11.18110  -0.02050   -0.18335
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.74500   11.75300  -0.00800   -0.06807
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.74760   10.75790  -0.01030   -0.09574
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.04590    9.06260  -0.01670   -0.18427
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.56810    9.57460  -0.00650   -0.06789
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.55760    9.56660  -0.00900   -0.09408
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07030   11.07780  -0.00750   -0.06770
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.95760    9.97590  -0.01830   -0.18344
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24100   10.25070  -0.00970   -0.09463
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.44400    9.46140  -0.01740   -0.18391
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.19930    9.21620  -0.01690   -0.18337
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.78800    9.79470  -0.00670   -0.06840
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.32010    9.32890  -0.00880   -0.09433
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.62000   17.62000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.24000   16.21000   0.03000    0.18507
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.80180   12.81230  -0.01050   -0.08195
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.18500   10.20680  -0.02180   -0.21358
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.14720   11.16530  -0.01810   -0.16211
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.72130   11.74840  -0.02710   -0.23067
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.64430   10.66320  -0.01890   -0.17725
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.19240    9.21200  -0.01960   -0.21277
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.75080    9.76670  -0.01590   -0.16280
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.62030    9.64260  -0.02230   -0.23127
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.63250    9.64960  -0.01710   -0.17721
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.32480    9.34470  -0.01990   -0.21295
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.55660    9.57220  -0.01560   -0.16297
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.23880   11.26480  -0.02600   -0.23081
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.57660    9.59360  -0.01700   -0.17720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.48000   13.98000   0.50000    3.57654
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.47000   26.34000  -1.87000   -7.09947
國泰大中華基金                                                     16.83000   17.22000  -0.39000   -2.26481
國泰小龍基金                                                       13.16000   13.50000  -0.34000   -2.51852
國泰中小成長基金                                                   35.37000   36.20000  -0.83000   -2.29282
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.85440    3.71890   0.13550    3.64355
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.18000   16.62000   0.56000    3.36943
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.64480    0.62240   0.02240    3.59897
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.60700    0.58600   0.02100    3.58362
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21010    2.20900   0.00110    0.04980
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.63490    9.64970  -0.01480   -0.15337
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.09540    8.10780  -0.01240   -0.15294
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31420    0.31430  -0.00010   -0.03182
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.56400   11.56090   0.00310    0.02681
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66290    1.66340  -0.00050   -0.03006
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.91280    9.94840  -0.03560   -0.35785
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32580    0.32640  -0.00060   -0.18382
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.99150    3.82700   0.16450    4.29841
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.78000   17.09000   0.69000    4.03745
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.57040    0.54720   0.02320    4.23977
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.92450    2.78240   0.14210    5.10710
國泰中港台基金台幣級別                                             13.04000   12.43000   0.61000    4.90748
國泰中港台基金美元級別                                              0.42310    0.40280   0.02030    5.03972
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.16000   27.94000  -0.78000   -2.79170
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.72000   12.31000   0.41000    3.33063
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.40000   36.77000  -2.37000   -6.44547
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.42160   10.44270  -0.02110   -0.20206
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.23110   10.25180  -0.02070   -0.20192
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.25490   10.27570  -0.02080   -0.20242
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33670    0.33680  -0.00010   -0.02969
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33040    0.33050  -0.00010   -0.03026
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33110    0.33120  -0.00010   -0.03019
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41900   12.41880   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.41920    2.43110  -0.01190   -0.48949
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.80000   10.88000  -0.08000   -0.73529
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34900    0.35090  -0.00190   -0.54146
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49530    0.49540  -0.00010   -0.02019
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44030    0.44120  -0.00090   -0.20399
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.59000    5.66000  -0.07000   -1.23675
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17800    0.18000  -0.00200   -1.11111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40140    0.40190  -0.00050   -0.12441
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36160    0.36200  -0.00040   -0.11050
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42640    0.42690  -0.00050   -0.11712
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51250    0.51040   0.00210    0.41144
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.43000   20.69000  -0.26000   -1.25665
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.10000   21.31000  -0.21000   -0.98545
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40470    2.40160   0.00310    0.12908
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.74310   10.75180  -0.00870   -0.08092
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.58050    9.58820  -0.00770   -0.08031
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34780    0.34760   0.00020    0.05754
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31020    0.31000   0.00020    0.06452
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49040    0.48750   0.00290    0.59487
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36300    0.36110   0.00190    0.52617
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.72000   17.75000  -0.03000   -0.16901
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57320    0.57290   0.00030    0.05237
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.72000   17.75000  -0.03000   -0.16901
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.80950    0.80480   0.00470    0.58400
國泰科技生化基金                                                   27.40000   28.04000  -0.64000   -2.28245
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.24000   27.42000  -0.18000   -0.65646
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.48140   37.51290  -0.03150   -0.08397
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.52430   20.53660  -0.01230   -0.05989
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.34420   17.34090   0.00330    0.01903
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.65510   38.72350  -0.06840   -0.17664
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.17670   40.28180  -0.10510   -0.26091
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.87700   42.95280  -0.07580   -0.17647
國泰紐幣2021保本基金                                               12.27280   12.27170   0.00110    0.00896
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.57110   12.56640   0.00470    0.03740
國泰紐幣保本基金                                                   12.50110   12.49920   0.00190    0.01520
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.49000   18.99000  -0.50000   -2.63296
國泰國泰基金台幣級別                                               18.49000   18.99000  -0.50000   -2.63296
國泰富時中國A50基金                                                17.88000   18.42000  -0.54000   -2.93160
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33340    0.33370  -0.00030   -0.08990
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48020    0.47800   0.00220    0.46025
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.53510   10.55890  -0.02380   -0.22540
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.47730    7.49420  -0.01690   -0.22551
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35650    0.35670  -0.00020   -0.05607
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24180    0.24190  -0.00010   -0.04134
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.18490    2.14540   0.03950    1.84115
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.70040    9.54800   0.15240    1.59615
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31280    0.30730   0.00550    1.78978
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.06930   40.16230  -0.09300   -0.23156
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.37000   17.77000  -0.40000   -2.25098
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.54000   11.34000   0.20000    1.76367
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37350    0.36610   0.00740    2.02131
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28640    2.28530   0.00110    0.04813
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48900    1.48830   0.00070    0.04703
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34000    0.34000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33680    0.33640   0.00040    0.11891
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22360    0.22360   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.41430   10.41990  -0.00560   -0.05374
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65490    6.65850  -0.00360   -0.05407
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.15000   14.84000   0.31000    2.08895
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.24000   30.51000  -1.27000   -4.16257
國泰價值卓越基金                                                   12.44000   12.66000  -0.22000   -1.73776
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.26000   10.39000  -0.13000   -1.25120
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.34890    0.35270  -0.00380   -1.07740
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.64210   38.69480  -0.05270   -0.13619
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.60000   19.54000   0.06000    0.30706
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.53000   18.32000   0.21000    1.14629
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.53000   17.92000  -0.39000   -2.17634
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.04010   12.04690  -0.00680   -0.05645
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39530    0.39530   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.57990    9.58630  -0.00640   -0.06676
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.19540    8.21640  -0.02100   -0.25559
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72860   10.73570  -0.00710   -0.06613
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29270    9.31660  -0.02390   -0.25653
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23390   11.23100   0.00290    0.02582
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79170    9.80820  -0.01650   -0.16823
第一金大中華基金                                                   23.54000   23.85000  -0.31000   -1.29979
第一金小型精選基金                                                 29.33000   29.97000  -0.64000   -2.13547
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.95000   11.57000   0.38000    3.28436
第一金中國世紀基金-美元                                             7.39830    7.16760   0.23070    3.21865
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.39890    7.16820   0.23070    3.21838
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.72000    8.47000   0.25000    2.95159
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.72000    8.46000   0.26000    3.07329
第一金中概平衡基金                                                 22.20000   22.49000  -0.29000   -1.28946
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26280   15.26260   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.97800  177.97600   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.58400    9.53290   0.05110    0.53604
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.58400    9.53300   0.05100    0.53498
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.44100   13.37300   0.06800    0.50849
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.44160   13.37370   0.06790    0.50771
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.58500    9.61830  -0.03330   -0.34622
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.58790    9.62120  -0.03330   -0.34611
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.25990    9.30220  -0.04230   -0.45473
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.28410    9.32660  -0.04250   -0.45569
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.11780   10.15300  -0.03520   -0.34670
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.78810    9.83280  -0.04470   -0.45460
第一金全球大趨勢基金                                               22.71000   22.67000   0.04000    0.17644
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.99440    8.02810  -0.03370   -0.41978
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.65560    5.67940  -0.02380   -0.41906
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.31520    9.35290  -0.03770   -0.40308
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.31640    9.35410  -0.03770   -0.40303
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.75160    9.79100  -0.03940   -0.40241
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.75280    9.79230  -0.03950   -0.40338
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.43620    8.46460  -0.02840   -0.33551
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.03740   10.07120  -0.03380   -0.33561
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.57450    9.57310   0.00140    0.01462
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.57360    9.57220   0.00140    0.01463
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.86800    7.86820  -0.00020   -0.00254
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.73400    8.74150  -0.00750   -0.08580
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.73450    8.74200  -0.00750   -0.08579
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.21020   11.20850   0.00170    0.01517
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.21100   11.20940   0.00160    0.01427
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.97230    9.97250  -0.00020   -0.00201
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.75710   14.76980  -0.01270   -0.08599
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.98530   12.93910   0.04620    0.35706
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.00160   12.95540   0.04620    0.35661
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.28000   12.26000   0.02000    0.16313
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
第一金亞洲科技基金                                                 17.52000   17.44000   0.08000    0.45872
第一金亞洲新興市場基金                                             12.27000   12.32000  -0.05000   -0.40584
第一金店頭市場基金                                                  7.52000    7.66000  -0.14000   -1.82768
第一金創新趨勢基金                                                 19.57000   19.98000  -0.41000   -2.05205
第一金電子基金                                                     27.84000   28.21000  -0.37000   -1.31159
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.13000   18.63000  -0.50000   -2.68384
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.06000   20.63000   0.43000    2.08434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.17000    6.95000   0.22000    3.16547
統一大中華中小基金(美元)                                            6.50000    6.31000   0.19000    3.01109
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.63000    9.36000   0.27000    2.88462
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
統一大滿貫基金-A類型                                               28.77000   29.42000  -0.65000   -2.20938
統一大滿貫基金-I類型                                               28.77000   29.42000  -0.65000   -2.20938
統一大龍印基金                                                     13.21000   13.04000   0.17000    1.30368
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.36000    7.98000   0.38000    4.76190
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.58000    7.25000   0.33000    4.55172
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.63000    8.27000   0.36000    4.35308
統一中小基金                                                       21.21000   21.67000  -0.46000   -2.12275
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.82270    9.81750   0.00520    0.05297
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.06820    9.07030  -0.00210   -0.02315
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.80400    8.81520  -0.01120   -0.12705
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.78020   11.77400   0.00620    0.05266
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.81140   10.81390  -0.00250   -0.02312
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.48230   10.49560  -0.01330   -0.12672
統一台灣動力基金                                                   14.37000   14.64000  -0.27000   -1.84426
統一全天候基金-A類型                                               96.94000   98.51000  -1.57000   -1.59375
統一全天候基金-I類型                                               97.05000   98.62000  -1.57000   -1.59197
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.56280    8.55620   0.00660    0.07714
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.18900    8.18880   0.00020    0.00244
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.16630    8.17250  -0.00620   -0.07586
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.92460    8.91760   0.00700    0.07850
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.54230    8.54210   0.00020    0.00234
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.51160    8.51800  -0.00640   -0.07514
統一全球債券組合基金                                               11.88550   11.89530  -0.00980   -0.08239
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.58000   15.34000   0.24000    1.56454
統一全球新科技基金(美元)                                           14.53000   14.32000   0.21000    1.46648
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.96000   13.78000   0.18000    1.30624
統一亞太基金                                                       23.17000   22.84000   0.33000    1.44483
統一亞洲大金磚基金                                                 11.45000   11.30000   0.15000    1.32743
統一奔騰基金                                                       50.56000   51.67000  -1.11000   -2.14825
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67140   16.67120   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.05000    8.78000   0.27000    3.07517
統一強漢基金(美元)                                                  8.07000    7.85000   0.22000    2.80255
統一強漢基金(新台幣)                                               21.28000   20.72000   0.56000    2.70270
統一統信基金                                                       24.68000   25.36000  -0.68000   -2.68139
統一黑馬基金                                                       51.14000   52.19000  -1.05000   -2.01188
統一新亞洲科技能源基金                                             16.47000   16.37000   0.10000    0.61087
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.91860    7.92890  -0.01030   -0.12990
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.14570   10.15890  -0.01320   -0.12994
統一經建基金                                                       40.63000   41.34000  -0.71000   -1.71746
統一龍馬基金                                                       54.73000   56.13000  -1.40000   -2.49421
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.03000   16.28000  -0.25000   -1.53563
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.53000   40.15000  -0.62000   -1.54421
野村中國機會基金                                                   12.23000   11.80000   0.43000    3.64407
野村巴西基金                                                        6.10000    6.00000   0.10000    1.66667
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.60000   11.65000  -0.05000   -0.42918
野村台灣高股息基金                                                 22.83000   23.05000  -0.22000   -0.95445
野村台灣運籌基金                                                   30.73000   31.18000  -0.45000   -1.44323
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.43440    9.44630  -0.01190   -0.12598
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34410    9.34950  -0.00540   -0.05776
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.42420    9.43430  -0.01010   -0.10706
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.75150    9.76370  -0.01220   -0.12495
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58640    9.59200  -0.00560   -0.05838
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52670    9.53690  -0.01020   -0.10695
野村平衡基金                                                       17.05000   17.29000  -0.24000   -1.38809
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.87000    8.95000  -0.08000   -0.89385
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.89000   13.00000  -0.11000   -0.84615
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
野村全球生技醫療基金                                               17.20000   17.36000  -0.16000   -0.92166
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00430   10.00840  -0.00410   -0.04097
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93900    9.93740   0.00160    0.01610
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.93550    9.94010  -0.00460   -0.04628
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00430   10.00840  -0.00410   -0.04097
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93900    9.93730   0.00170    0.01711
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.93560    9.94020  -0.00460   -0.04628
野村全球品牌基金                                                   25.62000   25.56000   0.06000    0.23474
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.82000   12.91000  -0.09000   -0.69713
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.51000  -0.14000   -0.71758
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.15000   12.21000  -0.06000   -0.49140
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.01280   10.02760  -0.01480   -0.14759
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.42370   10.43180  -0.00810   -0.07765
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.31780   10.33210  -0.01430   -0.13840
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.23790    9.26460  -0.02670   -0.28819
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.00180    9.01940  -0.01760   -0.19513
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.61810    8.64530  -0.02720   -0.31462
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02970   11.06170  -0.03200   -0.28929
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.51360   10.53410  -0.02050   -0.19461
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.13170   10.16340  -0.03170   -0.31190
野村成長基金                                                       25.81000   26.30000  -0.49000   -1.86312
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.38940    8.35170   0.03770    0.45141
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.38920    8.34520   0.04400    0.52725
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.58010    8.54830   0.03180    0.37200
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.00040    8.95990   0.04050    0.45201
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.89080    8.84420   0.04660    0.52690
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.09190    9.05830   0.03360    0.37093
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.99000    7.88000   0.11000    1.39594
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.55000   11.39000   0.16000    1.40474
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.18250    9.20030  -0.01780   -0.19347
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.22300    9.23180  -0.00880   -0.09532
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.34860    9.36740  -0.01880   -0.20070
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.81060    9.83080  -0.02020   -0.20548
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.75760    9.76680  -0.00920   -0.09420
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.89540    9.91530  -0.01990   -0.20070
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.40090    8.41100  -0.01010   -0.12008
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.96520    8.97620  -0.01100   -0.12255
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.82790    8.83070  -0.00280   -0.03171
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.93900   12.95450  -0.01550   -0.11965
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.00060   12.01560  -0.01500   -0.12484
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.75070    9.75370  -0.00300   -0.03076
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99190   10.00280  -0.01090   -0.10897
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99200    9.99560  -0.00360   -0.03602
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.01260   10.03430  -0.02170   -0.21626
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99250   10.00310  -0.01060   -0.10597
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98990    9.99340  -0.00350   -0.03502
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01260   10.03430  -0.02170   -0.21626
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70010    9.70920  -0.00910   -0.09373
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69540    9.69680  -0.00140   -0.01444
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.71800    9.73700  -0.01900   -0.19513
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.94370    9.95500  -0.01130   -0.11351
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.10330   10.11440  -0.01110   -0.10974
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.71820    9.72200  -0.00380   -0.03909
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.27270    9.28380  -0.01110   -0.11956
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.19390   11.20730  -0.01340   -0.11956
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.91240    9.92950  -0.01710   -0.17221
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.93620   10.95060  -0.01440   -0.13150
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.41900   10.42400  -0.00500   -0.04797
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.23820   10.25590  -0.01770   -0.17258
野村泰國基金                                                       41.39000   41.78000  -0.39000   -0.93346
野村高科技基金                                                      8.39000    8.52000  -0.13000   -1.52582
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.97050    9.99450  -0.02400   -0.24013
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.99940   10.01240  -0.01300   -0.12984
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.38790   10.46640  -0.07850   -0.75002
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.35880    9.36690  -0.00810   -0.08647
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.32850    9.35150  -0.02300   -0.24595
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.18840    9.20280  -0.01440   -0.15647
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.59140   11.60600  -0.01460   -0.12580
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.06230   13.16650  -0.10420   -0.79140
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.52100   10.53010  -0.00910   -0.08642
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.49380   10.51960  -0.02580   -0.24526
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.59690   10.61390  -0.01700   -0.16017
野村貨幣市場基金                                                   16.27900   16.27880   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.93290    9.94560  -0.01270   -0.12769
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75440    9.77600  -0.02160   -0.22095
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.81550    9.85430  -0.03880   -0.39374
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76410    9.77570  -0.01160   -0.11866
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.73840    9.74330  -0.00490   -0.05029
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75040    9.76020  -0.00980   -0.10041
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84290    9.85460  -0.01170   -0.11873
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80020    9.80510  -0.00490   -0.04997
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.77890    9.78880  -0.00990   -0.10114
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.79170    9.80290  -0.01120   -0.11425
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.73250    9.73840  -0.00590   -0.06058
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.70960    9.72050  -0.01090   -0.11213
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.79170    9.80290  -0.01120   -0.11425
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.73250    9.73840  -0.00590   -0.06058
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.70960    9.72050  -0.01090   -0.11213
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.01300   10.03260  -0.01960   -0.19536
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.81850    7.83500  -0.01650   -0.21059
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.67790   11.70260  -0.02470   -0.21106
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.47000    7.50000  -0.03000   -0.40000
野村精選貨幣市場基金                                               12.08470   12.08460   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.39000   11.48000  -0.09000   -0.78397
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.64000    7.70000  -0.06000   -0.77922
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.86000   10.96000  -0.10000   -0.91241
野村積極成長基金                                                   10.88000   11.09000  -0.21000   -1.89360
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.79000    7.93000  -0.14000   -1.76545
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.38000   28.90000  -0.52000   -1.79931
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.28830   10.29830  -0.01000   -0.09710
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52440    8.53470  -0.01030   -0.12068
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85420    7.85820  -0.00400   -0.05090
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.77840    7.78810  -0.00970   -0.12455
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.69290   11.70770  -0.01480   -0.12641
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.50520   10.51050  -0.00530   -0.05043
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.43720   10.45020  -0.01300   -0.12440
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            15.49000   15.47000   0.02000    0.12928
野村環球基金-美元計價                                              12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.91000   16.91000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                       19.45000   19.72000  -0.27000   -1.36917
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86580   16.86570   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.56000   16.83000  -0.27000   -1.60428
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.75000   11.91000  -0.16000   -1.34341
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.05000   14.11000  -0.06000   -0.42523
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.08490   10.10510  -0.02020   -0.19990
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.22870   13.25550  -0.02680   -0.20218
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03550   10.03440   0.00110    0.01096
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88760    9.89220  -0.00460   -0.04650
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.61450    9.61690  -0.00240   -0.02496
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62010    9.61790   0.00220    0.02287
凱基台商天下基金                                                   11.87000   11.72000   0.15000    1.27986
凱基台灣精五門基金                                                 17.60000   18.02000  -0.42000   -2.33074
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.69770   38.84590  -0.14820   -0.38151
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.91330   39.12710  -0.21380   -0.54642
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.23210   40.16590   0.06620    0.16482
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.38530   10.39240  -0.00710   -0.06832
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.81000   12.53000   0.28000    2.23464
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.46900   11.22080   0.24820    2.21196
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.34000   11.12000   0.22000    1.97842
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55180   11.55170   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.36000   23.80000  -0.44000   -1.84874
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.48000   21.31000   0.17000    0.79775
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.73950   20.54060   0.19890    0.96833
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.40000   16.28000   0.12000    0.73710
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.60880   15.46720   0.14160    0.91549
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.17000    7.13000   0.04000    0.56101
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.36340   11.44010  -0.07670   -0.67045
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.91000   11.01000  -0.10000   -0.90827
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.63670   11.63190   0.00480    0.04127
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.83000   12.91000  -0.08000   -0.61967
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.53010   12.58260  -0.05250   -0.41724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.01000   14.11000  -0.10000   -0.70872
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.51000   32.10000   0.41000    1.27726
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.09000   30.02000   0.07000    0.23318
富邦上証180基金                                                    26.61000   27.32000  -0.71000   -2.59883
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17330    0.16770   0.00560    3.33930
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.36000    5.20000   0.16000    3.07692
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.93000    7.68000   0.25000    3.25521
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.90000   36.40000  -2.50000   -6.86813
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.01450   10.87230   0.14220    1.30791
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.15160   10.01960   0.13200    1.31742
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.73480    9.62930   0.10550    1.09561
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.56630    9.44290   0.12340    1.30680
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.74420    8.63050   0.11370    1.31742
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.39110    8.30020   0.09090    1.09515
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.21050   20.16300   0.04750    0.23558
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.40130   11.39820   0.00310    0.02720
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36550   10.38520  -0.01970   -0.18969
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.86900   12.87870  -0.00970   -0.07532
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89040    1.89050  -0.00010   -0.00529
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.27310    9.28000  -0.00690   -0.07435
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41030    1.41030   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78650   11.78640   0.00010    0.00085
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71050    1.71030   0.00020    0.01169
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.12020   10.12010   0.00010    0.00099
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48750    1.48740   0.00010    0.00672
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.17000   14.70000   0.47000    3.19728
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.06000   22.49000  -1.43000   -6.35838
富邦日本東証基金                                                   21.36000   21.97000  -0.61000   -2.77651
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.98000   43.48000  -0.50000   -1.14995
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.31000   44.11000  -0.80000   -1.81365
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.53000   48.54000  -1.01000   -2.08076
富邦台灣心基金                                                     19.15000   19.53000  -0.38000   -1.94572
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.80000   45.77000  -0.97000   -2.11929
富邦台灣科技指數基金                                               49.32000   50.63000  -1.31000   -2.58740
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.32370   40.43250  -0.10880   -0.26909
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.55840   41.67130  -0.11290   -0.27093
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28600    0.28630  -0.00030   -0.10479
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53550    2.53620  -0.00070   -0.02760
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33710    0.33730  -0.00020   -0.05929
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.44730   10.45270  -0.00540   -0.05166
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19340    2.19400  -0.00060   -0.02735
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32200    0.32220  -0.00020   -0.06207
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98010    8.98480  -0.00470   -0.05231
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.84000   21.00000  -0.16000   -0.76190
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.52000   15.43000   0.09000    0.58328
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.97000   26.38000  -0.41000   -1.55421
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65120   15.65100   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.82990   39.73950   0.09040    0.22748
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.99950   39.09910  -0.09960   -0.25474
富邦長紅基金                                                       54.39000   55.43000  -1.04000   -1.87624
富邦科技基金                                                       20.03000   20.36000  -0.33000   -1.62083
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.66100   40.75720  -0.09620   -0.23603
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.19580   38.26410  -0.06830   -0.17850
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.85720   38.92740  -0.07020   -0.18034
富邦恒生國企ETF基金                                                19.42000   19.85000  -0.43000   -2.16625
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.79000   14.41000   0.38000    2.63706
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.89000   26.13000  -1.24000   -4.74550
富邦高成長基金                                                     21.00000   21.39000  -0.39000   -1.82328
富邦基金A類型                                                      11.57000   11.78000  -0.21000   -1.78268
富邦基金I類型                                                      11.57000   11.78000  -0.21000   -1.78268
富邦深証100基金                                                     8.18000    8.39000  -0.21000   -2.50298
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.47000   19.50000  -0.03000   -0.15385
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41160    0.41240  -0.00080   -0.19399
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.23630   12.24540  -0.00910   -0.07431
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.39470    9.40170  -0.00700   -0.07445
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30260    0.30320  -0.00060   -0.19789
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.71350    8.72010  -0.00660   -0.07569
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.94280    8.95850  -0.01570   -0.17525
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.46810    9.50200  -0.03390   -0.35677
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.73170    8.74710  -0.01540   -0.17606
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.23800    9.27110  -0.03310   -0.35702
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.54000   18.85000  -0.31000   -1.64456
富邦精準基金                                                       39.49000   40.23000  -0.74000   -1.83942
富邦精銳中小基金                                                    9.46000    9.62000  -0.16000   -1.66320
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.46000   15.67000  -0.21000   -1.34014
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.47000   20.86000  -0.39000   -1.86961
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.20000    8.03000   0.17000    2.11706
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.67000   13.22000  -0.55000   -4.16036
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.58000   19.64000  -0.06000   -0.30550
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.96190    9.94200   0.01990    0.20016
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.67850    9.65810   0.02040    0.21122
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.85060    9.85290  -0.00230   -0.02334
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.65040    9.63120   0.01920    0.19935
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.33460    9.31490   0.01970    0.21149
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.48340    9.48570  -0.00230   -0.02425
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富達台灣成長基金                                                   28.41000   28.84000  -0.43000   -1.49098
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.74610    9.76900  -0.02290   -0.23441
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.68500    9.70870  -0.02370   -0.24411
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.71530    9.74200  -0.02670   -0.27407
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.74600    9.76890  -0.02290   -0.23442
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.68490    9.70860  -0.02370   -0.24411
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.71540    9.74210  -0.02670   -0.27407
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.50990    8.51100  -0.00110   -0.01292
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03770    9.03950  -0.00180   -0.01991
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.79050    8.79500  -0.00450   -0.05117
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.60350    9.60450  -0.00100   -0.01041
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.60990    9.61180  -0.00190   -0.01977
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.35290    9.35770  -0.00480   -0.05129
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.43140    9.43530  -0.00390   -0.04133
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.18040    8.18010   0.00030    0.00367
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.21120    9.21170  -0.00050   -0.00543
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.72800    8.73120  -0.00320   -0.03665
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.29610   10.29580   0.00030    0.00291
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.07030   10.07080  -0.00050   -0.00496
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.62010    9.62380  -0.00370   -0.03845
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.86150    8.86420  -0.00270   -0.03046
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.46520    9.46840  -0.00320   -0.03380
富達卓越領航全球組合基金                                           14.60000   14.74000  -0.14000   -0.94980
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.40680    8.40620   0.00060    0.00714
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.09880    9.09890  -0.00010   -0.00110
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.81530    8.81790  -0.00260   -0.02949
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.65970    9.65890   0.00080    0.00828
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.62780    9.62810  -0.00030   -0.00312
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.36580    9.36860  -0.00280   -0.02989
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.91660    8.91890  -0.00230   -0.02579
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.44830    9.45090  -0.00260   -0.02751
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.80000    8.56000   0.24000    2.80374
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.35000    9.10000   0.25000    2.74725
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.24000    8.03000   0.21000    2.61519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.27000    7.09000   0.18000    2.53879
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.25000    8.05000   0.20000    2.48447
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.09000    7.90000   0.19000    2.40506
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74040    9.73880   0.00160    0.01643
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.18120    9.18090   0.00030    0.00327
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.79070    8.79840  -0.00770   -0.08752
富蘭克林華美中華基金                                               11.03000   10.83000   0.20000    1.84672
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.77000   18.10000  -0.33000   -1.82320
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.24000   18.46000  -0.22000   -1.19177
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.19000   10.28000  -0.09000   -0.87549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.73560    7.75810  -0.02250   -0.29002
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.80690    8.82340  -0.01650   -0.18700
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.54240    9.56030  -0.01790   -0.18723
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.10490    9.13140  -0.02650   -0.29021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.08650   11.09040  -0.00390   -0.03517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.67230    8.67540  -0.00310   -0.03573
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.04630    9.04950  -0.00320   -0.03536
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.33220   13.33210   0.00010    0.00075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.24320   10.24310   0.00010    0.00098
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.11740   10.12090  -0.00350   -0.03458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.59850    7.60110  -0.00260   -0.03421
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.03340    9.03650  -0.00310   -0.03431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.71310   10.72890  -0.01580   -0.14727
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.51300    7.52410  -0.01110   -0.14753
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.95030    8.96350  -0.01320   -0.14726
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.41040   10.41420  -0.00380   -0.03649
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64300    7.64580  -0.00280   -0.03662
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.06100    8.06960  -0.00860   -0.10657
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.03920    9.03890   0.00030    0.00332
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.86320    9.86280   0.00040    0.00406
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.48010   12.49360  -0.01350   -0.10806
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.73000    8.79000  -0.06000   -0.68259
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.48000   11.57000  -0.09000   -0.77787
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.58060   12.61600  -0.03540   -0.28060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             33.76000   34.34000  -0.58000   -1.68899
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31160   10.31140   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.17000   14.18000  -0.01000   -0.07052
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.19000   15.24000  -0.05000   -0.32808
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.58240    7.66930  -0.08690   -1.13309
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.87730    9.81830   0.05900    0.60092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.38840    9.39120  -0.00280   -0.02982
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.86710   10.87040  -0.00330   -0.03036
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.70670    6.71640  -0.00970   -0.14442
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82770    8.83070  -0.00300   -0.03397
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.98200    9.98540  -0.00340   -0.03405
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.37580   10.39070  -0.01490   -0.14340
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.19000   20.23000  -0.04000   -0.19773
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67760   11.67650   0.00110    0.00942
復華人生目標基金                                                   34.50490   34.88430  -0.37940   -1.08760
復華大中華中小策略基金                                              8.05000    7.80000   0.25000    3.20513
復華中小精選基金                                                   57.70000   59.13000  -1.43000   -2.41840
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.77950   49.96000  -0.18050   -0.36129
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.48000    8.21000   0.27000    3.28867
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.51000    7.29000   0.22000    3.01783
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.97000   10.86000   0.11000    1.01289
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.02000    9.92000   0.10000    1.00806
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.52000    9.43000   0.09000    0.95440
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.55000   11.63000  -0.08000   -0.68788
復華全方位基金                                                     26.09000   26.62000  -0.53000   -1.99098
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.62000   12.53000   0.09000    0.71828
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.86000   19.76000   0.10000    0.50607
復華全球平衡基金-美元                                               9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.22000   19.23000  -0.01000   -0.05200
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.98000   14.87000   0.11000    0.73974
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.44000   14.35000   0.09000    0.62718
復華全球原物料基金                                                  9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.42700   11.43240  -0.00540   -0.04723
復華全球債券基金                                                   13.15560   13.16100  -0.00540   -0.04103
復華全球債券組合基金                                               14.56000   14.58000  -0.02000   -0.13717
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.91000   13.99000  -0.08000   -0.57184
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.44570   13.44550   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.24000   11.14000   0.10000    0.89767
復華亞太成長基金                                                   12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.74000    8.63000   0.11000    1.27462
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.28000    9.18000   0.10000    1.08932
復華東協世紀基金                                                   11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            12.93000   12.84000   0.09000    0.70093
復華南非幣長期收益基金B                                             7.89000    7.84000   0.05000    0.63776
復華南非幣短期收益基金A                                            13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
復華美國新星基金-美元                                              12.01000   11.89000   0.12000    1.00925
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.16000   12.06000   0.10000    0.82919
復華恒生基金                                                       19.21000   19.76000  -0.55000   -2.78340
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.54000    9.26000   0.28000    3.02376
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.62000   27.29000  -1.67000   -6.11946
復華神盾基金                                                       22.41390   22.67310  -0.25920   -1.14320
復華高成長基金                                                     58.46000   59.53000  -1.07000   -1.79741
復華高益策略組合基金                                               13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
復華貨幣市場基金                                                   14.40700   14.40680   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.11000   18.20000  -0.09000   -0.49451
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.54000   50.09000  -0.55000   -1.09802
復華復華基金                                                       18.20000   18.55000  -0.35000   -1.88679
復華華人世紀基金                                                   15.40000   15.12000   0.28000    1.85185
復華傳家二號基金                                                   27.61300   27.97140  -0.35840   -1.28131
復華傳家基金                                                       19.38140   19.94880  -0.56740   -2.84428
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.56000   14.60000  -0.04000   -0.27397
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.18000   11.23000  -0.05000   -0.44524
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.70000   13.78000  -0.08000   -0.58055
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.74000   18.80000  -0.06000   -0.31915
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.38000    5.38000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                19.53000   20.02000  -0.49000   -2.44755
復華數位經濟基金                                                   42.64000   44.15000  -1.51000   -3.42016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.78290    9.78470  -0.00180   -0.01840
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.60300    9.60920  -0.00620   -0.06452
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.93780    9.93960  -0.00180   -0.01811
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.71970    9.72600  -0.00630   -0.06477
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.57230    9.57850  -0.00620   -0.06473
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.10150   10.12630  -0.02480   -0.24491
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.61710    9.62120  -0.00410   -0.04261
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.14990   10.17260  -0.02270   -0.22315
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.61630    9.62030  -0.00400   -0.04158
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.15180   10.17450  -0.02270   -0.22311
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.94540    9.93990   0.00550    0.05533
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.94630    9.94920  -0.00290   -0.02915
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98340   10.00430  -0.02090   -0.20891
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.89440    9.88690   0.00750    0.07586
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.86350   10.85940   0.00410    0.03776
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.87930    9.88030  -0.00100   -0.01012
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.89450    9.88700   0.00750    0.07586
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.86150   10.85740   0.00410    0.03776
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.87970    9.88070  -0.00100   -0.01012
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.95040    9.96950  -0.01910   -0.19158
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18850    9.18320   0.00530    0.05771
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.18710    8.20000  -0.01290   -0.15732
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18100    8.20880  -0.02780   -0.33866
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.54020   11.53410   0.00610    0.05289
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.29900   10.31530  -0.01630   -0.15802
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.40990   10.44530  -0.03540   -0.33891
景順主流基金                                                       14.43000   14.84000  -0.41000   -2.76280
景順台灣科技基金                                                   24.83000   25.48000  -0.65000   -2.55102
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
景順全球科技基金                                                   21.53000   21.40000   0.13000    0.60748
景順全球康健基金                                                   19.15000   19.33000  -0.18000   -0.93120
景順貨幣市場基金                                                   15.94640   15.94620   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.42000   27.16000  -0.74000   -2.72459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.70000   13.51000   0.19000    1.40637
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.84000   12.68000   0.16000    1.26183
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.38000    9.49000  -0.11000   -1.15911
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.56000    9.69000  -0.13000   -1.34159
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.63000    9.74000  -0.11000   -1.12936
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.85000    9.99000  -0.14000   -1.40140
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61210    8.61180   0.00030    0.00348
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.86440    7.85810   0.00630    0.08017
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10270   11.10230   0.00040    0.00360
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.11830   10.11020   0.00810    0.08012
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.28000    7.03000   0.25000    3.55619
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.92000    6.68000   0.24000    3.59281
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.17000    9.84000   0.33000    3.35366
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33770    9.33750   0.00020    0.00214
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.55170    9.56870  -0.01700   -0.17766
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69590    9.69560   0.00030    0.00309
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.92090    9.93860  -0.01770   -0.17809
華南永昌永昌基金                                                   16.29000   16.71000  -0.42000   -2.51346
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.22470   14.24530  -0.02060   -0.14461
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
華南永昌全球精品基金                                               14.95000   14.96000  -0.01000   -0.06684
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.65000   12.65000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                              9.52000    9.75000  -0.23000   -2.35897
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21750   16.21730   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.65350   22.01510  -0.36160   -1.64251
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94580   11.94570   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22320   10.22120   0.00200    0.01957
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.06080   10.08290  -0.02210   -0.21918
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77680    9.77480   0.00200    0.02046
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.58960    9.61070  -0.02110   -0.21955
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01680   10.01740  -0.00060   -0.00599
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.80270    9.82670  -0.02400   -0.24423
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.67360    9.67420  -0.00060   -0.00620
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.45730    9.48040  -0.02310   -0.24366
華頓中小型基金                                                     21.52000   21.92000  -0.40000   -1.82482
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.36200   11.24450   0.11750    1.04496
華頓台灣基金                                                       22.23000   22.69000  -0.46000   -2.02732
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52790   11.52780   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.31000   16.38000  -0.07000   -0.42735
華頓全球高收益債券基金A                                            13.40230   13.42340  -0.02110   -0.15719
華頓全球高收益債券基金B                                             8.21600    8.22890  -0.01290   -0.15676
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.42000    5.47000  -0.05000   -0.91408
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.51700    2.41810   0.09890    4.08999
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.19990   10.80110   0.39880    3.69222
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36220    0.34870   0.01350    3.87152
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.22120   11.06900   0.15220    1.37501
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.18090   10.03500   0.14590    1.45391
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.92640    9.82960   0.09680    0.98478
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.91740    8.83040   0.08700    0.98523
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.10400    9.98740   0.11660    1.16747
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.10260    8.99430   0.10830    1.20410
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.91000    9.53000   0.38000    3.98741
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.49000    8.19000   0.30000    3.66300
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.08000    8.75000   0.33000    3.77143
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50070    2.49970   0.00100    0.04000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05000    2.04410   0.00590    0.28864
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.59130   11.61280  -0.02150   -0.18514
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.33150    9.34880  -0.01730   -0.18505
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35920    0.35980  -0.00060   -0.16676
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29410    0.29420  -0.00010   -0.03399
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.20000    3.10000   0.10000    3.22581
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.23000   13.83000   0.40000    2.89226
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.46000    0.45000   0.01000    2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   21.99000   22.41000  -0.42000   -1.87416
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.96000    8.04000  -0.08000   -0.99502
匯豐安富基金                                                       24.16000   24.44000  -0.28000   -1.14566
匯豐成功基金                                                       39.30000   40.12000  -0.82000   -2.04387
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57780    2.57230   0.00550    0.21382
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33030    2.32440   0.00590    0.25383
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.39490   11.40290  -0.00800   -0.07016
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.71280    7.72030  -0.00750   -0.09715
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37170    0.37160   0.00010    0.02691
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32770    0.32760   0.00010    0.03053
匯豐金磚動力基金                                                   13.48000   13.26000   0.22000    1.65913
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98560   14.98550   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.79000    4.82000  -0.03000   -0.62241
匯豐新鑽動力基金                                                   10.37000   10.27000   0.10000    0.97371
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.35320    5.36700  -0.01380   -0.25713
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.99710    9.01120  -0.01410   -0.15647
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.33000   48.21000  -0.88000   -1.82535
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.33000   48.21000  -0.88000   -1.82535
匯豐龍騰電子基金                                                   31.48000   32.03000  -0.55000   -1.71714
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.11160   12.12570  -0.01410   -0.11628
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.57000   16.84000  -0.27000   -1.60333
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.88000    8.58000   0.30000    3.49650
新光中國成長基金(美元)                                              8.88000    8.56000   0.32000    3.73832
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.82000    8.53000   0.29000    3.39977
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.51990   10.51360   0.00630    0.05992
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.62850    9.63030  -0.00180   -0.01869
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.94970    9.95990  -0.01020   -0.10241
新光台灣富貴基金                                                   20.50000   20.81000  -0.31000   -1.48967
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94140    9.94230  -0.00090   -0.00905
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73700    9.74620  -0.00920   -0.09440
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.54180    9.54280  -0.00100   -0.01048
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.33350    9.34230  -0.00880   -0.09420
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45410   15.45400   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.78000    8.72000   0.06000    0.68807
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
新光亞洲精選基金-美金                                              21.18000   21.04000   0.14000    0.66540
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.51000   21.38000   0.13000    0.60804
新光兩岸優勢基金                                                   10.26000    9.96000   0.30000    3.01205
新光店頭基金                                                       21.17000   21.54000  -0.37000   -1.71773
新光南非幣保本基金                                                 12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
新光特選內需收益ETF基金                                            19.58000   19.84000  -0.26000   -1.31048
新光創新科技基金                                                   13.51000   13.67000  -0.16000   -1.17045
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79250    9.79170   0.00080    0.00817
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.02950   10.03010  -0.00060   -0.00598
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.65850    9.65830   0.00020    0.00207
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.20470    9.20390   0.00080    0.00869
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.43410    9.43470  -0.00060   -0.00636
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.08140    9.08110   0.00030    0.00330
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10260   10.10000   0.00260    0.02574
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62110    9.61870   0.00240    0.02495
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58120    9.59050  -0.00930   -0.09697
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.97920    9.98890  -0.00970   -0.09711
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92430    9.92480  -0.00050   -0.00504
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52530    9.52580  -0.00050   -0.00525
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52580    9.52070   0.00510    0.05357
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92250    9.91700   0.00550    0.05546
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.89000    6.92000  -0.03000   -0.43353
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.76400    9.75980   0.00420    0.04303
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.21990    9.21550   0.00440    0.04775
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.64410    9.64390   0.00020    0.00207
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.17600    9.17560   0.00040    0.00436
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.26640    9.26330   0.00310    0.03347
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.79060    9.78780   0.00280    0.02861
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.71020   13.72540  -0.01520   -0.11074
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.33610    8.34530  -0.00920   -0.11024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.49050   36.54090  -0.05040   -0.13793
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.55930   39.63520  -0.07590   -0.19150
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.14490   37.25520  -0.11030   -0.29607
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.58350   39.67190  -0.08840   -0.22283
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.66840   39.77930  -0.11090   -0.27879
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.57570   38.63100  -0.05530   -0.14315
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24790   11.24520   0.00270    0.02401
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94830    9.96500  -0.01670   -0.16759
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.42080   11.09580   0.32500    2.92904
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.46290    8.22340   0.23950    2.91242
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.78000    8.55000   0.23000    2.69006
群益大印度基金-人民幣                                              11.88690   11.96330  -0.07640   -0.63862
群益大印度基金-美元                                                11.08320   11.15620  -0.07300   -0.65434
群益大印度基金-新臺幣                                              10.54000   10.62000  -0.08000   -0.75330
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.82710   11.82000   0.00710    0.06007
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.30740   11.30240   0.00500    0.04424
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.85940   10.85290   0.00650    0.05989
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.47420    9.47000   0.00420    0.04435
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.49120    9.48540   0.00580    0.06115
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.31350    8.30980   0.00370    0.04453
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.06930    9.06380   0.00550    0.06068
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.21010    8.20640   0.00370    0.04509
群益中小型股基金                                                   36.85000   37.53000  -0.68000   -1.81188
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.60310    9.48060   0.12250    1.29211
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.83880    8.72740   0.11140    1.27644
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.31130    8.22140   0.08990    1.09349
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.40380    8.29660   0.10720    1.29210
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.73450    7.63700   0.09750    1.27668
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.27360    7.19490   0.07870    1.09383
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.98190    9.98290  -0.00100   -0.01002
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.98010   10.98130  -0.00120   -0.01093
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.58410   10.58650  -0.00240   -0.02267
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.77700    9.79140  -0.01440   -0.14707
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.79140    7.51690   0.27450    3.65177
群益中國新機會基金N-美元                                            7.09280    6.84390   0.24890    3.63682
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.60000    7.35000   0.25000    3.40136
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.90980    6.66630   0.24350    3.65270
群益中國新機會基金-美元                                             7.58390    7.31780   0.26610    3.63634
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.25000    7.01000   0.24000    3.42368
群益平衡王基金                                                     18.10810   18.15220  -0.04410   -0.24295
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.78000    5.82000  -0.04000   -0.68729
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.71630   10.77310  -0.05680   -0.52724
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.14080   10.19620  -0.05540   -0.54334
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.53000    9.58060  -0.05060   -0.52815
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.01790    9.06710  -0.04920   -0.54262
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.91140    9.89880   0.01260    0.12729
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.69570    9.68380   0.01190    0.12289
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17640    9.16470   0.01170    0.12766
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.09300    9.08180   0.01120    0.12332
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.96880    9.95610   0.01270    0.12756
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.99980    9.98750   0.01230    0.12315
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33800    9.32610   0.01190    0.12760
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.72900    9.71710   0.01190    0.12246
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.16900   10.18880  -0.01980   -0.19433
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.30080    7.31500  -0.01420   -0.19412
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.17440   10.17640  -0.00200   -0.01965
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04180   10.04440  -0.00260   -0.02589
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19500   10.20700  -0.01200   -0.11757
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93880    9.94080  -0.00200   -0.02012
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.84230    9.84490  -0.00260   -0.02641
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99250   10.00430  -0.01180   -0.11795
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.17440   10.17650  -0.00210   -0.02064
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04180   10.04440  -0.00260   -0.02589
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19520   10.20720  -0.01200   -0.11756
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93880    9.94080  -0.00200   -0.02012
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.84220    9.84480  -0.00260   -0.02641
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99250   10.00430  -0.01180   -0.11795
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.56840    9.61870  -0.05030   -0.52294
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.16000   11.24000  -0.08000   -0.71174
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.65650   15.73880  -0.08230   -0.52291
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.48000   15.59000  -0.11000   -0.70558
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.54300    9.68660  -0.14360   -1.48246
群益印度中小基金N-美元                                              7.94210    8.06290  -0.12080   -1.49822
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.52000    7.65000  -0.13000   -1.69935
群益印度中小基金-人民幣                                            12.91910   13.11350  -0.19440   -1.48244
群益印度中小基金-美元                                              11.35940   11.53220  -0.17280   -1.49841
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.17000   13.39000  -0.22000   -1.64302
群益多利策略組合基金                                               11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
群益多重收益組合基金                                               13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
群益多重資產組合基金                                               14.90000   14.96000  -0.06000   -0.40107
群益安家基金                                                       22.79400   23.07700  -0.28300   -1.22633
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09650   16.09620   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.44000   22.80000  -0.36000   -1.57895
群益亞太中小基金                                                   10.53000   10.37000   0.16000    1.54291
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.24000   15.14000   0.10000    0.66050
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.62560    9.64430  -0.01870   -0.19390
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.34180    7.35600  -0.01420   -0.19304
群益店頭市場基金                                                   82.58000   84.17000  -1.59000   -1.88903
群益東方盛世基金                                                    8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
群益東協成長基金-人民幣                                            12.56140   12.53820   0.02320    0.18503
群益東協成長基金-美元                                              10.93090   10.91240   0.01850    0.16953
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.96580   10.94690   0.01890    0.17265
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.37510   10.36010   0.01500    0.14479
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.86220    9.85820   0.00400    0.04058
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.48670    9.47040   0.01630    0.17212
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.97870    8.96570   0.01300    0.14500
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.53280    8.52930   0.00350    0.04104
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.28370    9.26780   0.01590    0.17156
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.13840    9.12520   0.01320    0.14465
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.53240    9.52850   0.00390    0.04093
群益長安基金                                                       24.30000   24.61000  -0.31000   -1.25965
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.79710    9.79460   0.00250    0.02552
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.82040   14.81670   0.00370    0.02497
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.34000   14.37000  -0.03000   -0.20877
群益真善美基金                                                     15.58830   15.61430  -0.02600   -0.16651
群益馬拉松基金                                                    108.01000  109.99000  -1.98000   -1.80016
群益馬拉松基金I類型                                               108.13000  110.11000  -1.98000   -1.79820
群益深証中小板基金                                                 10.50000   10.80000  -0.30000   -2.77778
群益創新科技基金                                                   28.32000   28.67000  -0.35000   -1.22079
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.88180    8.62600   0.25580    2.96545
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.10390    7.87170   0.23220    2.94981
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.46000    8.24000   0.22000    2.66990
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.67230    9.39360   0.27870    2.96691
群益華夏盛世基金-美元                                               8.93570    8.67970   0.25600    2.94941
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.77000   14.37000   0.40000    2.78358
群益奧斯卡基金                                                     23.94000   24.41000  -0.47000   -1.92544
群益新興金鑽基金-美元                                              10.86580   10.70420   0.16160    1.50969
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.32000    8.21000   0.11000    1.33983
群益葛萊美基金                                                     20.22000   20.58000  -0.36000   -1.74927
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.13000   19.41000  -0.28000   -1.44256
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.95000    8.76000   0.19000    2.16895
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.15000   11.63000  -0.48000   -4.12726
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.67770   11.71560  -0.03790   -0.32350
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.99790   11.03260  -0.03470   -0.31452
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.96210   10.99710  -0.03500   -0.31827
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.38560    8.41280  -0.02720   -0.32332
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.78930    8.81710  -0.02780   -0.31530
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.10000    8.14000  -0.04000   -0.49140
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.42500    8.45190  -0.02690   -0.31827
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.86410    9.89530  -0.03120   -0.31530
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.72190    9.75260  -0.03070   -0.31479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.74000    8.83000  -0.09000   -1.01925
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       24.93000   25.30000  -0.37000   -1.46245
德信中國精選成長基金                                               10.25000   10.00000   0.25000    2.50000
德信台灣主流中小基金                                               15.44000   15.73000  -0.29000   -1.84361
德信新興股票組合基金                                               10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94130   11.94110   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.73510   10.74690  -0.01180   -0.10980
德信數位時代基金                                                   24.71000   25.01000  -0.30000   -1.19952
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.02860   10.03250  -0.00390   -0.03887
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.98950    9.99420  -0.00470   -0.04703
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67000   11.66980   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.99000   13.31000  -0.32000   -2.40421
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.10000   18.27000  -0.17000   -0.93049
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48320   10.48620  -0.00300   -0.02861
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.13730   15.14170  -0.00440   -0.02906
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.12420    8.14600  -0.02180   -0.26762
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.92760   10.93700  -0.00940   -0.08595
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34850   11.35790  -0.00940   -0.08276
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.15580   13.19110  -0.03530   -0.26760
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摩根大歐洲基金                                                     16.69000   16.85000  -0.16000   -0.94955
摩根中小基金                                                       18.87000   19.43000  -0.56000   -2.88214
摩根中國A股基金                                                    12.45000   11.91000   0.54000    4.53401
摩根中國A股基金(美元)                                               9.75000    9.32000   0.43000    4.61373
摩根中國亮點基金                                                   11.73000   11.27000   0.46000    4.08163
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.81370   10.62300   0.19070    1.79516
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.04290   11.80100   0.24190    2.04983
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.15300    8.98170   0.17130    1.90721
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.22040   12.00500   0.21540    1.79425
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.11560   13.83200   0.28360    2.05032
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.06000   17.53000  -0.47000   -2.68112
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.06000   17.53000  -0.47000   -2.68112
摩根台灣增長基金                                                   45.13000   46.16000  -1.03000   -2.23137
摩根平衡基金                                                       26.58000   26.95000  -0.37000   -1.37291
摩根全球α基金                                                     18.67000   18.76000  -0.09000   -0.47974
摩根全球平衡基金                                                   14.56110   14.53830   0.02280    0.15683
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44750    9.46560  -0.01810   -0.19122
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.46240   10.47290  -0.01050   -0.10026
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.84070    9.85600  -0.01530   -0.15524
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.17910   11.20070  -0.02160   -0.19285
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.83130    9.84660  -0.01530   -0.15538
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.21300   10.16210   0.05090    0.50088
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.19550   13.12970   0.06580    0.50115
摩根亞洲基金                                                       51.77000   51.13000   0.64000    1.25171
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.29260    8.30860  -0.01600   -0.19257
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.67960    9.68790  -0.00830   -0.08567
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.55030    8.56110  -0.01080   -0.12615
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.13360   12.15690  -0.02330   -0.19166
摩根東方內需機會基金                                               16.41000   16.21000   0.20000    1.23381
摩根東方科技基金                                                   30.58000   30.33000   0.25000    0.82427
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.68000    9.58000   0.10000    1.04384
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.12000    9.03000   0.09000    0.99668
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.08000   10.99000   0.09000    0.81893
摩根金龍收成基金                                                   19.20000   18.52000   0.68000    3.67171
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08740   15.08730   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.78000   13.79000  -0.01000   -0.07252
摩根新金磚五國基金                                                 10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
摩根新絲路基金                                                      9.03000    8.91000   0.12000    1.34680
摩根新興35基金                                                     12.35000   12.20000   0.15000    1.22951
摩根新興日本基金                                                   23.70000   23.80000  -0.10000   -0.42017
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.18560    7.19680  -0.01120   -0.15562
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44110    9.44640  -0.00530   -0.05611
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.17840    9.18890  -0.01050   -0.11427
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.47240   10.48880  -0.01640   -0.15636
摩根新興科技基金                                                   45.47000   47.00000  -1.53000   -3.25532
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.22530    8.23810  -0.01280   -0.15538
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.48660   10.50300  -0.01640   -0.15615
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.37760    8.34930   0.02830    0.33895
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.09140    9.04340   0.04800    0.53077
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.53770    8.49680   0.04090    0.48136
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.67540    9.64260   0.03280    0.34016
摩根龍揚基金                                                       28.66000   27.64000   1.02000    3.69030
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.61000   10.67000  -0.06000   -0.56232
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.06000   11.16000  -0.10000   -0.89606
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27190    9.28060  -0.00870   -0.09374
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.23990   11.25050  -0.01060   -0.09422
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聯邦中國龍基金                                                     20.85000   21.23000  -0.38000   -1.78992
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76740   11.76610   0.00130    0.01105
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.98780   10.98850  -0.00070   -0.00637
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.00200   10.01480  -0.01280   -0.12781
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.12170   10.12060   0.00110    0.01087
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.50660    9.50720  -0.00060   -0.00631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.64820    8.65920  -0.01100   -0.12703
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.98260    9.97800   0.00460    0.04610
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.06810   10.08160  -0.01350   -0.13391
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.48150    9.50700  -0.02550   -0.26822
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.65290    9.69640  -0.04350   -0.44862
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.20110    9.22580  -0.02470   -0.26773
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.36700    9.40920  -0.04220   -0.44850
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.04850   11.07270  -0.02420   -0.21856
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.81730   10.84060  -0.02330   -0.21493
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.04110   10.07940  -0.03830   -0.37998
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.42760   10.45030  -0.02270   -0.21722
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.19370   10.21560  -0.02190   -0.21438
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.46500    9.50110  -0.03610   -0.37996
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.30130   20.50970  -0.20840   -1.01610
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.10630    9.05330   0.05300    0.58542
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.42820    9.39030   0.03790    0.40361
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.09100    9.03820   0.05280    0.58419
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.41230    9.37450   0.03780    0.40322
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17210   13.17200   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.56000   10.75000  -0.19000   -1.76744
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.12170   16.14990  -0.02820   -0.17461
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.96770   11.93120   0.03650    0.30592
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.51230   11.50620   0.00610    0.05301
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.02980   11.02390   0.00590    0.05352
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74490   11.74690  -0.00200   -0.01703
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.00850   11.02180  -0.01330   -0.12067
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.39320   10.39500  -0.00180   -0.01732
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.52470    8.53500  -0.01030   -0.12068
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.37000   33.08000  -0.71000   -2.14631
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.35000   14.92000   0.43000    2.88204
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.30000   14.90000   0.40000    2.68456
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     10.14000    9.89000   0.25000    2.52781
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.31000   12.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.15000   14.02000   0.13000    0.92725
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.50000    8.43000   0.07000    0.83037
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.05000   14.13000  -0.08000   -0.56617
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.57000   14.65000  -0.08000   -0.54608
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.50000   14.58000  -0.08000   -0.54870
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.03000   20.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.14000   18.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.97000   14.97000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.73000   15.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.19000   17.20000  -0.01000   -0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.35000   14.35000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
聯博貨幣市場基金                                                   15.00300   15.00290   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41040   10.41920  -0.00880   -0.08446
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.55640   13.55440   0.00200    0.01476
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44580    7.45220  -0.00640   -0.08588
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.55000   18.92000  -0.37000   -1.95560
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.76000   10.35000   0.41000    3.96135
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.20000   10.79000   0.41000    3.79981
瀚亞巴西基金                                                        5.30000    5.18000   0.12000    2.31660
瀚亞外銷基金                                                       37.02000   37.68000  -0.66000   -1.75159
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.53000   11.56000  -0.03000   -0.25952
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.65610   10.67150  -0.01540   -0.14431
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30240   10.30480  -0.00240   -0.02329
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.20470   12.21770  -0.01300   -0.10640
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22450   10.24490  -0.02040   -0.19912
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.40320    7.41340  -0.01020   -0.13759
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.91340    7.91530  -0.00190   -0.02400
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.03270    8.04120  -0.00850   -0.10571
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.11220    7.12640  -0.01420   -0.19926
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.75190    8.76120  -0.00930   -0.10615
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.10740    9.12010  -0.01270   -0.13925
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.25290    9.25510  -0.00220   -0.02377
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.12240    9.13210  -0.00970   -0.10622
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.78540    9.78020   0.00520    0.05317
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.89460    9.87420   0.02040    0.20660
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.70770    9.68730   0.02040    0.21058
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78540    9.78020   0.00520    0.05317
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.72000   12.74000  -0.02000   -0.15699
瀚亞印度基金-美元                                                  11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.42000   26.51000  -0.09000   -0.33949
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.38000   11.26000   0.12000    1.06572
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.10000    9.99000   0.11000    1.10110
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.29000   14.16000   0.13000    0.91808
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.99000    8.89000   0.10000    1.12486
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.63000    8.54000   0.09000    1.05386
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.60230   11.55590   0.04640    0.40153
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.24930   13.23550   0.01380    0.10427
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.53290   10.48670   0.04620    0.44056
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.35140   10.32030   0.03110    0.30135
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.66140   11.61380   0.04760    0.40986
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.87250    8.83730   0.03520    0.39831
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.60080    9.58600   0.01480    0.15439
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.70590    8.66770   0.03820    0.44072
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.54380    8.51810   0.02570    0.30171
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.02830    8.99100   0.03730    0.41486
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.26170   14.30370  -0.04200   -0.29363
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70390   10.71640  -0.01250   -0.11664
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.42240   10.43390  -0.01150   -0.11022
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.35850   12.39490  -0.03640   -0.29367
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.02000   19.01000   0.01000    0.05260
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57260   13.57240   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.39000   26.24000   0.15000    0.57165
瀚亞高科技基金                                                     52.15000   52.65000  -0.50000   -0.94967
瀚亞理財通基金                                                     25.57000   25.91000  -0.34000   -1.31223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.21000    8.20000   0.01000    0.12195
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
瀚亞菁華基金                                                       20.65000   21.00000  -0.35000   -1.66667
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.90710   12.84120   0.06590    0.51319
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.99450    8.94850   0.04600    0.51405
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.28370   10.28060   0.00310    0.03015
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.75260   10.81110  -0.05850   -0.54111
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.03310   10.02700   0.00610    0.06084
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.50540    9.51680  -0.01140   -0.11979
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.91400    9.90430   0.00970    0.09794
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.10050    8.09820   0.00230    0.02840
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.01320    8.05680  -0.04360   -0.54116
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.53450    8.52930   0.00520    0.06097
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.97610    7.98570  -0.00960   -0.12021
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.75450    7.74690   0.00760    0.09810
瀚亞電通網基金                                                     13.08000   13.25000  -0.17000   -1.28302
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.56400   13.58390  -0.01990   -0.14650
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.43810   10.44210  -0.00400   -0.03831
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.65900    9.66220  -0.00320   -0.03312
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.34020   11.35670  -0.01650   -0.14529
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
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