恐慌指數飆升20% 美股盤前 道瓊期指跌逾360點

有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)，今(23) 日飆升超過 20%，美股盤前，三大指數期貨下跌，道瓊期指跌逾 360 點。

台北時間週二晚間 8 點 06 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 362 點 (1.43%)，標普 500 期指下跌 1.33%，那斯達克期指下跌 1.61 %。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

同一時間，VIX 上漲 20.62%(超過 4 點)，來到 23.69。

CNBC 利用量化分析工具「Kensho」，觀察過去 10 年，當 VIX 上漲超過 3 點時的美股表現；結果顯示，在這種情況下，標普 500 指數曾多次跌逾 2%。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

今日亞股表現不佳，陸股未能延續昨日漲勢，上證綜指收跌 2.26%，深證成指收跌 2.24%；南韓 Kospi 指數跌逾 2.5%，觸及 2017 年 3 月以來低點，日經 225 指數跌逾 2.6%；台股收跌 199.08 點，至 9775.2 點。

另一方面，義大利政府無意修改 2019 年預算計畫，並為此再度槓上歐盟，引發市場疑慮。

歐盟執委會上週表示，義大利支出計畫過度，應提出合理解釋，且必須在 10 月 22 日之前，修改預算草案。

對此，義大利經濟部長 Giovanni Tria 反駁，稱此預算計畫不至於對義國，或其他歐洲國家造成金融風險。

今日歐股走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下挫 1.6%，觸及 2016 年 12 月以來低點。

除義大利預算爭議外，包括英國脫歐談判陷入僵局、美中貿易爭端未解，以及華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 遇害，導致美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等狀況，都使全球市場，面臨更多不確定性。