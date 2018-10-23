【華冠投顧】武傑電台:台股持續震盪!最新資料【護盤急先鋒】加強版與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、2481 強茂、2308 台達電、2327 國巨、6143 振曜。

台股盤勢分析:

安全期 6

早盤在日、韓股市的重挫下，台股一早下跌 - 62 點開出，在欠缺人氣主流下；加權指數一路震盪走低，終場大跌 - 199 點作收，收在 9775 點，成交量 1015 億。



今天在外資大賣 - 132 億下，台股多頭信心再度受到打擊。不過對於今天的重挫，就斷言多頭『安全期』結束，我認為言之過早。目前在期貨結構來觀查，外資還是中性偏多的情況；顯示並沒有先前追空的情況。黑手買盤今天呈現『只守不攻』，預料明天指數來到低點 9740 點；對多頭而言，有非守不可的壓力。屆時反而才是表現出國家隊『護盤』的決心!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5264 鎧勝 KY、3176 基亞、1262 綠悅 KY、3059 華晶科、6176 瑞儀、2301 光寶科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、3105 穩懋、3529 力旺、2371 大同、6452 康友 KY、6451 訊芯 KY… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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