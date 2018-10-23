【華冠投顧】台股拉回近兩百、多方力守前波低

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股解析：

2327 國 巨：

指數再創波段新低，量能突破均量，後續仍不排除出現新低點。

6176 瑞 儀：

股價出現紅三兵、量能逐步增加，後續留意量能是否跟上即可。

2371 大 同：

創高後拉回已過三天，皆達均量之上，後續不排除回測半年線。

3105 穩 懋：

昨天遇線反壓後，今天帶量下殺，後續將觀察前低支撐。

6488 環球晶：

雖昨天出現大漲，但線型偏空，若昨低不守、將會持續整理。

#一分鐘盤勢概況：

台股今天開在 5 日線之下，短期無力突破 10 日線，這代表國際經濟情勢，仍舊相當的複雜。雖台股守住前波低點，不過離前低也已經不遠，如果跌破前低的話，必須觀察是否放量跌破，以判斷落底的位置。若指數反轉向上，周四 5、10 日線扣抵值，同步走入低檔區，指數仍有機會帶量表現。

盤面上除了被動元件續弱外，類股也擴到大水泥、金融等，代表各類股都已步入空方，後續不利台股多方攻擊，不過新 iPhoneXR 即將開賣，對台股而言可謂正向，只是多數投資人套牢，預期買盤仍不易延續。接下來能觀察的重點，就是 11 月初的期中選舉，美國民主黨是否能勝選，以及後續的對中態度，將左右後續台股表現。

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