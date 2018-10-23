【統一投信】政策釋利多 A股有望啟動療傷行情

中國高層官員 10 月 19 日、20 日接連發聲，包括主管經濟的中國國務院副總理、人民銀行（央行）行長、銀保監會主席、證監會主席，皆針對 A 股大波動下跌行情做出信心喊話，中國國家主席習近平也強調支持民間企業發展的政策絲毫不會動搖，罕見的高層集體作多，提振了市場信心，A 股主要指數 22 日大漲逾 4% 至 5%。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，先前 A 股在投資人信心低迷的悲觀情緒下，呈現無量下跌，觸及上市公司大股東股票質押的平倉線，進一步出現踩踏行情，如今，在習近平與一行兩會主席的維穩政策指示下，民間企業融資問題可望獲得政策面的支持，大股東質押問題獲得解決，短期的賣壓及利空已大致反應，預期後續各單位將會承接領導層指示，陸續推出具體的政策利好措施，這使得投資人信心獲得安撫，已有逢低承接意願，A 股落底訊息強烈。

陳朝政指出，A 股反彈行情能否延續的短期觀察點主要看成交量，反映投資人信心恢復程度及進場意願，若成交量穩定回升，股市經歷汰弱留強的正常淘洗過程，則在估值位於歷史低點又有政策托底的效應下，A 股有望啟動療傷行情。倘若成交量不升反降，則股市可能要繼續盤整至明年第一季。

陳朝政表示，中國公佈第三季經濟增長率 6.5%，市場普遍預期第四季可維持在 6.5%，股市也已反應經濟增速放緩的現象。進一步分析，影響 A 股最重要的因素還是政策面大於基本面，並深深牽動市場投資信心。以這次高層領導人談話來說，裡面有幾大重點，有助激勵市場信心，包括：政府運作穩定且經濟穩中向好，央行不會以人民幣貶值作為貿易競爭策略手段，政府樂見股市穩定健康發展。尤其是政策針對股市作出維穩的定調，令前期在市場上紛飛的各式謠言及不安情緒得以消散。

針對 A 股中期走勢，陳朝政表示，美中關係仍是關注重點，年底前有三件重要事件須觀察，首先是美國 11 月 6 日期中選舉結果，接著是 11 月底於阿根廷舉行的 20 國（G20）峰會期間，美國總統川普可能與中國國家主席習近平會談。另外就是中共十九屆四中全會，可能在 11 月底、12 月初舉行，會議討論重點預期會針對中美貿易戰、人民幣匯率、明年景氣展望等，有通盤的檢討並且給出大方向。



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