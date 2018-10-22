【安聯投信】風險債反彈 高收益債吸睛居冠

◆ 安聯投信：多元布局信用債仍為債市策略主軸

美聯準會在 9 月會議記錄釋出鷹派訊號，多數委員傾向於贊成將基準利率提高至中性利率上方，帶動公債殖利率續揚，風險性債券受惠於市場信心回溫，小幅走強。根據美銀美林引述 EPFR 截至 10 月 17 日當周，高收益債呈現資金淨流入（見表）。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，聯準會 9 月會議紀錄顯示，央行將持續透過緊縮貨幣政策，以維持經濟穩定，並傾向進一步將基準利率提高至中性水平 3% 以上，美元應聲走強，3 個月期美元 Libor 亦反彈。

面對近期市場高度受到債券殖利率變動影響，胡韡耀表示，降低利率風險，信用債仍是債市布局主軸。目前信用週期已從溫和槓桿化跨入積極槓桿化，不同地區不用產業的信用循環也有差異，整體金融環境仍正向，加上多數產業具有穩健基本面，且殖利率曲線為正，信用債仍有表現空間，但如何挑選債已比整體大盤表現更加重要。

胡韡耀表示，以高收益債為例，雖然股市下跌引發高收益債修正，但高收益債此次最大波段跌幅約在 1% 左右，遠比股市抗震，主要受惠於相對穩健的企業體質與相對較高的利息保障倍數，因此建議投資人可將高收益債做為風險性資產部位的組合之一。

在投資等級方面，胡韡耀表示，隨著殖利率再度上揚，資金持續簇擁短期期債，淨流出金額縮小；長天期債因為對於利率敏感度較高，持續面臨較重賣壓，所以現階段在債市策略上，存續期的長短亦應留意。

策略上，胡韡耀表示，更保守的多元信用債配置策略可以較低存續期間為目標，降低利率風險，聚焦於投資等級債與高收益債利差之間，挑選具有體質改善契機的發債者，掌握存續期與利差雙方的甜蜜點瞄準全球多元信用債機會。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，2019 年新興市場景氣表現分岐，國際貨幣基金 IMF 預估新興市場 2019 年經濟成長率持平在 4.7%，歐非中東相對疲弱，拉丁美洲則由低成長回溫，新興亞洲維持一貫穩定成長態勢。

許家豪表示，新興強勢貨幣債券價格雖有回升，但仍在合理區間下緣，長線投資價值浮現。但另一方面，新興市場貨幣波動度仍大，顯示市場對於新興市場資產信心度仍然不足。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。