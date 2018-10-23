未延續昨日行情 上證指數早盤跌逾1% 白酒股領跌兩市

大陸股市今 (23 日) 早盤震盪走弱，雖然繼續有消息面利多利激，但早盤僅平開，上證指數一度翻紅後，後續逐步走弱，並在 11:00 之後跌幅加速。上證指數跌逾 1%，創業板指數險守 1300 點。

至午間收盤，上證指數報 2618.42 點，跌幅 1.37%，深成指數報 7629.27 點，跌幅 1.54%；創業板指數報 1300.97 點，跌幅 1.06%。

昨天全線走高的券商股，早盤持續領漲，但未能如昨天一樣帶領大盤。反倒是白酒股領跌兩市貴州茅台、山西汾酒跌幅均逾 5%，國產軟體等類股跌幅居前，拖累大盤往下。

中歐基金認為，改革出現提速跡象，政府喊話既提振了市場信心，也帶來了利多的措施。但是一方面，提振內需和基礎建設方面仍有較大的政策空間；另一方面，房地產投資的下行壓力還沒有完全釋放，短期市場可能還需要一定時間來打磨底部。

申萬宏源指出，當前 A 股市場特徵層面已處於極高性價比的狀態，但基本面趨勢回落的周期尚未結束也是客觀事實。對應的市場判斷，大周期的回調未結束，但短期已沒必要悲觀，超跌反彈可能隨時出現。

華鑫證券表示，中期來看，A 股市場處於緩慢尋底階段。雖然「政策底」似乎已經形成，但「市場底」通常要晚於政策底，而市場底的形成，仍需觀察上市公司獲利層面、流動性的轉變，以及場內風險偏好的轉變。