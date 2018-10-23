PiperJaffray：IG超越Snapchat 為美青少年最常用社交平台

分析公司 Piper Jaffray 週一 (22 日) 發布的 2018 年秋季調查中發現，臉書 (FB-US) 旗下 Instagram 超越了 Snapchat (SNAP-US)，為青少年最常用的社交平台。

Piper Jaffray 發現，85% 接受訪青少年每月至少使用 Instagram 一次，比 Snapchat 的 84% 高，推特 (TWTR-US) 則是第 3 名，用量達 46%，臉書為 36%。Snapchat 股價週一盤後下跌 1.02% 來到 6.77 美元，較去年 IPO 上市的 17 美元低了許多。

Snapchat 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

雖然 Instagram 的使用度在攀升，臉書 Facebook 在青少年中的參與度正在逐漸降低。2018 年秋季調查發現，只有 28% 的 15 歲男性使用臉書，而兩年前這一數據則是高於 40%。

同時，Piper Jaffray 發現，Instagram 對行銷人員的吸引力也在增長。「Instagram 繼續在銷售方面佔據主導地位，因青少年絕大多數喜歡品牌在 Instagram 渠道上做聯繫」。

社群媒體使用率 / 圖：CNBC

Instagram 鞏固了其領先優勢，近 70% 青少年表示他們更喜歡通過 Instagram 與品牌聯繫新產品。 Snapchat 則是第 2 名，僅超過 40%，兩者都在電子郵件 e-mail 前面。

這是 Piper Jaffary 進行的第 36 次每年 2 次的調查，該調查對全美約 8600 名青少年進行了調查，平均年齡為 16 歲。

亞馬遜 (AMZN-US) 目前是青少年最喜歡的網站。Piper Jaffray 表示，「青少年的 Prime 會員採用率仍然非常強勁」。

以 47% 的比例，亞馬遜是最受歡迎的購物網站，運動品牌 Nike (NKE-US) 則是排名第 2，以 5% 榮登榜眼。

根據調查，Netflix (NFLX-US) 在串流媒體方面排名第 1。Piper Jaffray 表示，青少年每天花費 38% 的時間觀看 Netflix，「超過 33%」的 YouTube 成績。

蘋果 (AAPL-US) 在青少年的手錶市場份額增長至 17%，而 Apple Watch 則是青少年第 2 大最受歡迎的手錶。

雖然 Nike 是青少年中排名第 1 的零售品牌，但 Piper Jaffray 表示，這次調查看到了「Vans」的驚人回彈，以及 Adidas 的重返。Piper Jaffray 提到，在 Nike 後面的運動品牌 Lululemon (LULU-US) 在女性青少年的第 2 位也是有意義的。